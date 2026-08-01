Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқарди
Xiaomi компанияси ixbt.com маълумотига кўра, экстремал об-ҳаво шароитларида ҳам барқарор ишлай оладиган янги марказий каналли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерлар линиясини сотувга чиқарди. Мазкур қурилмалар турар жойлар, хусусий уйлар ҳамда тижорат объектларини иситиш ва совутишга мўлжалланган бўлиб, юқори энергия самарадорлиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги сериядаги қурилмалар 2,2 ва 3 кВ қувватга эга версияларда тақдим этилган. Хитой бозорида уларнинг тавсия этилган нархи мос равишда 6599 ва 7599 юанни (тахминан 975 ва 1125 АҚШ доллари) ташкил этади. Мамлакатдаги давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда эса нархлар 5609,2 ҳамда 6459,2 юангача (830 ва 955 доллар) пасайиши кўзда тутилган.
Экстремал ҳарорат ва юқори унумдорликҚурилманинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири унинг экстремал иқлим шароитларига бардошлилигидир. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, ташқи блок -35 °К гача бўлган қаттиқ совуқда иситиш режимида, ҳатто +65 °К гача бўлган жазирамада ҳам совутиш режимида узлуксиз ишлай олади. Кондиционерлар 30 дан 40 квадрат метргача бўлган майдонларни қамраб олишга мўлжалланган.
Юқори унумдорликни таъминлаш мақсадида инженерлар уч қаторли буғлатгич ва иссиқлик алмашинуви майдони кенгайтирилган икки қаторли конденсаторни ўрнатган. Шунингдек, конструкцияда икки цилиндрли компрессор ҳамда диаметри 556 мм бўлган катталаштирилган вентилятор парракларидан фойдаланилган бўлиб, бу турли юкламалар остида ҳам барқарор ишлашни кафолатлайди.
Сунъий интеллект ва ақлли экотизимСерия вакиллари энг юқори энергия истеъмоли синфига мос келади. Xiaomi интеллектуал бошқарув тизими сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланган ҳолда, ускунанинг ишлаш шароитларини автоматик равишда мослаштиради ва электр энергияси сарфини қўшимча равишда тахминан 30 фоизга қисқартиришга эришади.
Етказиб бериш тўпламига микроиқлимни бошқариш учун ақлли панел ҳам киритилган. Тизим ускунанинг ҳолатини автоматик равишда назорат қилади, ички қисмларнинг ифлосланиши, совутиш агенти етишмаслиги ва эҳтимолий носозликларни ўз вақтида аниқлаб, эгасига хизмат кўрсатиш зарурлиги ҳақида хабар беради.
Янги маҳсулотлар тўлиқ равишда Xiaomi экотизимига интеграция қилинган бўлиб, HyperOS Коннект, Mijia иловаси ҳамда ХиаоАИ овозли ёрдамчисини қўллаб-қувватлайди. Фойдаланувчилар кондиционерни масофадан туриб бошқариши, уни ақлли уй сценарийларига киритиши ва дастурий таъминот янгиланишларини ҳаво орқали қабул қилиб олиши мумкин.
…