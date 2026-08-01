Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқарди

·0·Техно
Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқарди

Xiaomi компанияси ixbt.com маълумотига кўра, экстремал об-ҳаво шароитларида ҳам барқарор ишлай оладиган янги марказий каналли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерлар линиясини сотувга чиқарди. Мазкур қурилмалар турар жойлар, хусусий уйлар ҳамда тижорат объектларини иситиш ва совутишга мўлжалланган бўлиб, юқори энергия самарадорлиги билан ажралиб туради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги сериядаги қурилмалар 2,2 ва 3 кВ қувватга эга версияларда тақдим этилган. Хитой бозорида уларнинг тавсия этилган нархи мос равишда 6599 ва 7599 юанни (тахминан 975 ва 1125 АҚШ доллари) ташкил этади. Мамлакатдаги давлат субсидияларини ҳисобга олган ҳолда эса нархлар 5609,2 ҳамда 6459,2 юангача (830 ва 955 доллар) пасайиши кўзда тутилган.

Экстремал ҳарорат ва юқори унумдорлик

Қурилманинг асосий ўзига хос хусусиятларидан бири унинг экстремал иқлим шароитларига бардошлилигидир. Ишлаб чиқарувчи маълумотларига кўра, ташқи блок -35 °К гача бўлган қаттиқ совуқда иситиш режимида, ҳатто +65 °К гача бўлган жазирамада ҳам совутиш режимида узлуксиз ишлай олади. Кондиционерлар 30 дан 40 квадрат метргача бўлган майдонларни қамраб олишга мўлжалланган.

Юқори унумдорликни таъминлаш мақсадида инженерлар уч қаторли буғлатгич ва иссиқлик алмашинуви майдони кенгайтирилган икки қаторли конденсаторни ўрнатган. Шунингдек, конструкцияда икки цилиндрли компрессор ҳамда диаметри 556 мм бўлган катталаштирилган вентилятор парракларидан фойдаланилган бўлиб, бу турли юкламалар остида ҳам барқарор ишлашни кафолатлайди.

Сунъий интеллект ва ақлли экотизим

Серия вакиллари энг юқори энергия истеъмоли синфига мос келади. Xiaomi интеллектуал бошқарув тизими сунъий интеллект алгоритмларидан фойдаланган ҳолда, ускунанинг ишлаш шароитларини автоматик равишда мослаштиради ва электр энергияси сарфини қўшимча равишда тахминан 30 фоизга қисқартиришга эришади.

Етказиб бериш тўпламига микроиқлимни бошқариш учун ақлли панел ҳам киритилган. Тизим ускунанинг ҳолатини автоматик равишда назорат қилади, ички қисмларнинг ифлосланиши, совутиш агенти етишмаслиги ва эҳтимолий носозликларни ўз вақтида аниқлаб, эгасига хизмат кўрсатиш зарурлиги ҳақида хабар беради.

Янги маҳсулотлар тўлиқ равишда Xiaomi экотизимига интеграция қилинган бўлиб, HyperOS Коннект, Mijia иловаси ҳамда ХиаоАИ овозли ёрдамчисини қўллаб-қувватлайди. Фойдаланувчилар кондиционерни масофадан туриб бошқариши, уни ақлли уй сценарийларига киритиши ва дастурий таъминот янгиланишларини ҳаво орқали қабул қилиб олиши мумкин.

XiaomiКондиционерТехнологияАқлли уйЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиСмартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиБугун, 20:56NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаNASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаБугун, 20:53SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиSpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиБугун, 20:28Uber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаUber автоном автомобиллар бозорида ўз империясини қандай қурмоқдаБугун, 20:23Intel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиIntel ҳажми жиҳатидан улкан бўлган янги чипларни ишлаб чиқариш технологиясини эълон қилдиБугун, 19:52DDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасDDR5 хотирасининг битта модулидан фойдаланиш нима учун ёмон эмасБугун, 19:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади