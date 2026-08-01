Уч қизил карточка: «Пахтакор» пешқадамлик имконини бой берди
Ўзбекистон Суперлигасининг 15-туридан ўрин олган «Бобур Арена»даги учрашувда «Андижон» ва «Пахтакор» жамоалари голсиз дуранг қайд етишди. Камолиддин Тожиев шогирдлари мазкур баҳсда 34 очко жамғарган ҳолда иккинчи ўринда қолди ва 35 очко тўплаган пешқадам «Нефтчи»дан ўзиб кетиш имкониятини қўлдан чиқарди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 15-тури кескин ва асабий учрашув билан бошланди. «Пахтакор» Андижонда мезбонлар қаршилигини енга олмади — «Бобур Арена»да кечган баҳсда ҳисоб очилмади.
Учрашувнинг сўнгги дақиқаларида вазият янада таранглашиб, ҳакам бир йўла уч нафар футболчини майдондан четлатди. Голсиз дуранг натижасида Камолиддин Тожиев жамоаси пешқадамликка чиқиш учун юзага келган имкониятдан фойдалана олмади.
Голсиз, аммо муросасиз баҳс
Андижондаги учрашувда ҳар икки жамоа натижа учун эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилди. «Пахтакор» тўп назорати ва ҳужумкор футбол орқали рақиб ҳимоясига босим ўтказишга уринган бўлса, мезбонлар тартибли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумларга таянди.
Бироқ икки томон ҳам ҳал қилувчи зарбани амалга ошира олмади. «Андижон» дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолди, пойтахтликлар эса сафардан фақат бир очко билан қайтишга мажбур бўлди.
Ўзбекистон Профессионал футбол лигасининг расмий қайдномасида ҳам учрашув 0:0 ҳисобида якунлангани, баҳс «Бобур Арена»да ўтказилгани ва унга Равшан Абдувоҳидов бош ҳакамлик қилгани кўрсатилган.
Ўйиннинг сўнгги қисмида вазият кескинлашди
Учрашувдаги энг муҳим воқеалар якуний ўн дақиқаликда содир бўлди.
80-дақиқада «Андижон» ҳимоячиси Неманя Чаласан қизил карточка олиб, майдонни тарк этди. Шу тариқа, «Пахтакор» учрашувнинг қолган қисмида сон жиҳатидан устунликка эга бўлди.
Аммо меҳмонлар бу имкониятдан фойдалана олмади. Аксинча, ҳакам томонидан қўшиб берилган дақиқаларда майдондаги вазият янада кескинлашди.
90+3-дақиқада:
«Пахтакор» ҳимоячиси Муҳаммадрасул Абдумажидов;
«Андижон» ҳужумчиси Мартин Боаке қизил карточка олди.
Натижада учрашув учта четлатиш билан якунланди. Бу эса голларсиз ўтган баҳсни турнинг энг муҳокамабоп ўйинларидан бирига айлантирди.
«Пахтакор» учун йўқотилган икки очко
Камолиддин Тожиев шогирдлари Андижонга аниқ мақсад — ғалаба қозониб, турнир жадвалида биринчи ўринга кўтарилиш учун келган эди.
Бироқ голсиз дурангдан кейин «Пахтакор»нинг очколари 34 тага етди. Жамоа иккинчи ўринда қолди ва 35 очко тўплаган пешқадам «Нефтчи»дан ўзиб кетиш имкониятини қўлдан чиқарди.
Чемпионлик учун кураш авж олган бир пайтда бундай учрашувларда йўқотилган ҳар бир очко мавсум якунида ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.
«Пахтакор» учун асосий муаммо натижанинг ўзи эмас, балки рақиб бир киши кам бўлиб қолганидан кейин ҳам ғалаба голини ура олмаганидир.
«Андижон» кучли рақибни тўхтатди
Мезбонлар учун эса бу дуранг муҳим натижа бўлди. «Андижон» чемпионлик учун курашаётган рақибга гол уриш имконини бермади ва ўз майдонида қимматли бир очкони сақлаб қолди.
Неманя Чаласан майдондан четлатилганидан кейин жамоа ҳимояда янада кўпроқ куч сарфлашга мажбур бўлди. Шунга қарамай, андижонликлар учрашув якунигача ҳисобни ушлаб туришди.
Мазкур натижадан кейин «Андижон» 21 очко билан турнир жадвалида 7-поғонага кўтарилди. Жамоа учун бу нафақат бир очко, балки кейинги учрашувлар олдидан руҳий жиҳатдан муҳим натижа ҳам бўлди.
Алмаштиришлар кутилган натижани бермади
Иккинчи бўлим бошида «Андижон» мураббийлар штаби ўйинни жонлантириш мақсадида бир қатор ўзгаришларни амалга оширди.
Танаффусдан кейин Пўлатхўжа Холдорхонов ва Дамир Темиров ўрнига тажрибали Драган Черан ҳамда Александре Андроникашвили майдонга тушди. Кейинроқ Мартин Боаке, Дониёр Абдуманнопов ва Ҳамидулло Каримов ҳам ўйинга қўшилди.
«Пахтакор» сафида эса 60-дақиқада Ойбек Бозоров ва Штефан Чинеду ўрнига Достон Ҳамдамов ҳамда Фламарион майдонга ташланди. Учрашув охирида Рустам Турдимуродов ва Иброҳим Ибрагимов ҳам имкониятга эга бўлди.
Шунга қарамай, алмаштиришлар ўйин тақдирини ўзгартирмади. Ҳар икки жамоа ҳужум чизиғига янги куч қўшган бўлса-да, дарвозалар дахлсиз қолди.
Учрашув баённомаси
Ўзбекистон Суперлигаси, 15-тур
«Андижон» — «Пахтакор» — 0:0
1 август. Андижон. «Бобур Арена».
«Андижон»: Элдор Адҳамов, Одил Абдумажидов, Пўлатхўжа Холдорхонов, Ҳумоюнмирзо Иминов, Неманя Чаласан, Азиз Турғунбоев, Дамир Темиров, Усмонали Исмоналиев, Муҳаммадкарим Тоиров, Бекзод Сулаймонов, Маҳмуд Маҳамаджонов.
«Пахтакор»: Санжар Қувватов, Заид Таҳсин, Дилшод Саитов, Акмал Мозговой, Башар Ресан, Абдурауф Бўриев, Сардор Собирхўжаев, Шерзод Насруллаев, Муҳаммадрасул Абдумажидов, Ойбек Бозоров, Штефан Чинеду.
Огоҳлантиришлар: Одил Абдумажидов — 43, Азиз Турғунбоев — 44, Бекзод Сулаймонов — 86.
Четлатишлар: Неманя Чаласан — 80, Муҳаммадрасул Абдумажидов — 90+3, Мартин Боаке — 90+3.
Чемпионлик пойгасида босим ортиб бормоқда
«Пахтакор» учун Андижондаги дуранг жиддий огоҳлантириш бўлди. Жамоа чемпионлик учун курашда давом этаётган бўлса-да, бундай учрашувларда имкониятларни голга айлантириш даражасини ошириши керак.
«Нефтчи» бир очколик устунликни сақлаб қолди. Энди фақат ғалаба қозониш эмас, ҳар бир турда рақибнинг натижасини ҳам кузатиб боришга тўғри келади.
«Андижон» эса кучли рақибга қарши интизомли ўйин кўрсатди. Бироқ учта қизил карточка билан якунланган баҳсдан кейин икки жамоа ҳам футболчиларининг кейинги учрашувларда иштирок эта олмаслиги билан боғлиқ муаммога дуч келиши мумкин.
Асосий хулоса
«Андижон» ва «Пахтакор» ўртасидаги учрашувда гол урилмади, аммо майдондаги кураш ва учта четлатиш баҳсни 15-турнинг энг кескин ўйинларидан бирига айлантирди.
«Пахтакор» бир очко олди, аммо пешқадамликка чиқиш имкониятини бой берди. «Андижон» эса ўз майдонида чемпионликка даъвогар жамоани тўхтатиб, турнир жадвалидаги ўрнини яхшилади.
Сизнингча, Андижонда йўқотилган икки очко «Пахтакор»нинг чемпионлик учун курашига қанчалик таъсир қилади? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…