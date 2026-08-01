Испания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратади

·25·Техно
Испания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратади
Қисқача

Испания ҳукумати Европанинг IRIS2 орбитал тармоғининг бир қисмига айланадиган миллий сунъий йўлдош алоқа тизимини яратиш учун 1,6 миллиард евродан 2 миллиард еврогача (тахминан 2,3 миллиард доллар) маблағ ажратилишини тасдиқлади. Бу кўп миллиардли инвестициялар билан Испания ушбу стратегик ташаббус доирасида ҳозирги кунга қадар еълон қилинган енг йирик миллий молиялаштириш ҳажмини таъминлаб, лойиҳадаги енг йирик давлат иштирокчисига айланди.

Испания ҳукумати Европанинг IRIS2 орбитал тармоғининг бир қисмига айланадиган миллий сунъий йўлдош алоқа тизимини яратиш учун 1,6 миллиард евродан 2 миллиард еврогача (тахминан 2,3 миллиард доллар) маблағ ажратилишини расман тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, бу ушбу йирик стратегик ташаббус доирасида ҳозирги кунга қадар эълон қилинган энг йирик миллий молиялаштириш ҳажми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумот учун, аввалроқ Полша ушбу лойиҳага 470 миллион евро миқдорида сармоя киритишини маълум қилган эди. Инфраструктуравий аҳамиятга эга бўлган IRIS2 (Инфраструктуре фор Ресилиенсе, Интерконнективитй анд Секуритй бй Сателлите) тизими Европа Иттифоқи давлатлари ҳамда ҳарбий фойдаланувчилар учун махсус ҳимояланган сунъий йўлдош алоқасини таъминлаш мақсадида барпо этилмоқда.

Стратегик хавфсизлик ва мустақиллик

Тижорий хизматлардан фарқли ўлароқ, мазкур янги лойиҳа Европа мамлакатларига ўзларининг мустақил коммуникация инфратузилмасидан кафолатланган тарзда фойдаланиш имкониятини беради. Бу эса минтақанинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ташқи омилларга боғлиқлигини камайтиришда муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.

Лойиҳа СпасеРИСE консорциуми томонидан амалга оширилмоқда. Унинг таркибига СEС, Эутелсат ва Ҳиспасат етакчи операторлари, шунингдек, Европанинг йирик аэрокосмик компаниялари киради. Испаниянинг миллий дастури ўз космик сегменти, ерусти бошқарув инфратузилмаси ҳамда фойдаланувчи терминалларини харид қилишни ўз ичига олади.

Лойиҳанинг техник тафсилотлари ва келгусидаги режалар

Испания яратаётган миллий инфратузилма умумий IRIS2 тизими билан тўлиқ мос келади, бироқ тўғридан-тўғри Испания назорати остида қолади. Тўлиқ қувват билан ишлайдиган IRIS2 гуруҳи паст ва ўрта ер атрофи орбиталарида ҳаракатланувчи жами 290 та сунъий йўлдошни ўз ичига олиши режалаштирилган.

Ҳозирги вақтда лойиҳа сунъий йўлдошларнинг асосий ишлаб чиқарувчисини танлаш босқичида турибди. Дастлабки космик аппаратларни орбитага чиқариш 2029-йилга мўлжалланган бўлса-да, тизимнинг тўлақонли фаолият бошлаши 2030-йилдан эрта бўлмаган муддатга кутилмоқда. Шунга қарамай, Испания кўп миллиардли инвестицияларни тасдиқлаган ҳолда лойиҳадаги энг йирик давлат иштирокчисига айланди.

ИспанияIRIS2КосмосСунъий йўлдошТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Sam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаSam Altman оилавий тарбия жараёнида ChatGPTдан фойдаланишни тарғиб қилмоқдаБугун, 22:27Samsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиSamsung хабарига кўра, хотира чиплари тақчиллиги 2028-йилгача давом этадиБугун, 22:21Xiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиXiaomi ўта чидамли Mijia Giant Повер Савинг Pro кондиционерларини чиқардиБугун, 21:21Смартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиСмартфондаги чалғитувчи иловаларни жисмоний қулфлаш қурилмаси яратилдиБугун, 20:56NASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаNASA ва хусусий компаниялар Ойда базалар қуриш учун технология яратмоқдаБугун, 20:53SpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиSpaceX Starship ракета стартини ўта яқиндан тасвирга олдиБугун, 20:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади