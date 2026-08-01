Испания IRIS2 европа космик лойиҳасига 2,3 миллиард долларгача маблағ ажратади
Испания ҳукумати Европанинг IRIS2 орбитал тармоғининг бир қисмига айланадиган миллий сунъий йўлдош алоқа тизимини яратиш учун 1,6 миллиард евродан 2 миллиард еврогача (тахминан 2,3 миллиард доллар) маблағ ажратилишини тасдиқлади. Бу кўп миллиардли инвестициялар билан Испания ушбу стратегик ташаббус доирасида ҳозирги кунга қадар еълон қилинган енг йирик миллий молиялаштириш ҳажмини таъминлаб, лойиҳадаги енг йирик давлат иштирокчисига айланди.
Испания ҳукумати Европанинг IRIS2 орбитал тармоғининг бир қисмига айланадиган миллий сунъий йўлдош алоқа тизимини яратиш учун 1,6 миллиард евродан 2 миллиард еврогача (тахминан 2,3 миллиард доллар) маблағ ажратилишини расман тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, бу ушбу йирик стратегик ташаббус доирасида ҳозирги кунга қадар эълон қилинган энг йирик миллий молиялаштириш ҳажми ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълумот учун, аввалроқ Полша ушбу лойиҳага 470 миллион евро миқдорида сармоя киритишини маълум қилган эди. Инфраструктуравий аҳамиятга эга бўлган IRIS2 (Инфраструктуре фор Ресилиенсе, Интерконнективитй анд Секуритй бй Сателлите) тизими Европа Иттифоқи давлатлари ҳамда ҳарбий фойдаланувчилар учун махсус ҳимояланган сунъий йўлдош алоқасини таъминлаш мақсадида барпо этилмоқда.
Стратегик хавфсизлик ва мустақилликТижорий хизматлардан фарқли ўлароқ, мазкур янги лойиҳа Европа мамлакатларига ўзларининг мустақил коммуникация инфратузилмасидан кафолатланган тарзда фойдаланиш имкониятини беради. Бу эса минтақанинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ташқи омилларга боғлиқлигини камайтиришда муҳим қадам сифатида баҳоланмоқда.
Лойиҳа СпасеРИСE консорциуми томонидан амалга оширилмоқда. Унинг таркибига СEС, Эутелсат ва Ҳиспасат етакчи операторлари, шунингдек, Европанинг йирик аэрокосмик компаниялари киради. Испаниянинг миллий дастури ўз космик сегменти, ерусти бошқарув инфратузилмаси ҳамда фойдаланувчи терминалларини харид қилишни ўз ичига олади.
Лойиҳанинг техник тафсилотлари ва келгусидаги режаларИспания яратаётган миллий инфратузилма умумий IRIS2 тизими билан тўлиқ мос келади, бироқ тўғридан-тўғри Испания назорати остида қолади. Тўлиқ қувват билан ишлайдиган IRIS2 гуруҳи паст ва ўрта ер атрофи орбиталарида ҳаракатланувчи жами 290 та сунъий йўлдошни ўз ичига олиши режалаштирилган.
Ҳозирги вақтда лойиҳа сунъий йўлдошларнинг асосий ишлаб чиқарувчисини танлаш босқичида турибди. Дастлабки космик аппаратларни орбитага чиқариш 2029-йилга мўлжалланган бўлса-да, тизимнинг тўлақонли фаолият бошлаши 2030-йилдан эрта бўлмаган муддатга кутилмоқда. Шунга қарамай, Испания кўп миллиардли инвестицияларни тасдиқлаган ҳолда лойиҳадаги энг йирик давлат иштирокчисига айланди.
…