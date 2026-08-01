«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?
«Насаф» ёзги трансферлар ойнасидаги дастлабки муҳим қадамини ташлади. Қарши клуби грузиялик ҳужумкор ярим ҳимоячи Паата Гудушаури билан мавсум якунига қадар мўлжалланган шартнома имзолаганини эълон қилди.
Ушбу трансфер фақат Суперлиганинг иккинчи давраси учун эмас. «Аждарлар» ОФК Чемпионлар Лигаси 2 мусобақасида ҳам қатнашиши боис, жамоага халқаро тажрибага эга ва ҳужумни кучайтира оладиган футболчи зарур эди.
«Насаф» нега айнан Гудушаурини танлади?
Паата Гудушаури қанотларда ва ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида ҳаракат қила олади. У тезлик, яккама-якка курашларда рақибдан ўтиш ҳамда ҳужумнинг ҳал қилувчи қисмида самарали ҳаракат қилиш хусусиятлари билан ажралиб туради.
Грузия чемпионатининг расмий маълумотларига кўра, футболчи 1997 йил 7 июнда туғилган ва ҳозир 29 ёшда. Шунинг учун дастлабки хабардаги «31 ёш» ҳақидаги маълумот тўғри эмас. Унинг бўйи 179 сантиметр бўлиб, асосий ўрни ярим ҳимоя чизиғидир.
«Насаф» учун Гудушаурининг бир нечта жиҳати муҳим бўлиши мумкин:
икки қанотда ҳаракат қила олиши;
ҳужумни тезлаштириши;
голли вазият яратиш қобилияти;
стандарт ҳолатларда фаоллиги;
халқаро баҳслардаги тажрибаси.
Бу сифатлар жамоага айниқса рақиблар зич ҳимояланадиган учрашувларда қўл келиши мумкин.
Унинг энг яхши мавсуми қайси бўлган?
Гудушаури фаолиятидаги энг ёрқин даврлардан бирини 2023 йилда Батумининг «Динамо» клубида ўтказган.
Ўша мавсумда у Грузия чемпионатида:
32 та ўйинда қатнашган;
12 та гол урган;
13 та голли узатмани амалга оширган.
Демак, у бир мавсумнинг ўзида жамоасининг 25 та голида бевосита иштирок этган. Бу кўрсаткич Гудушаурининг фақат тўпни қанотдан олиб ўтадиган футболчи эмас, балки ҳужумлар якунига таъсир қиладиган ижрочи эканини кўрсатади.
Кейинчалик у Қутаисининг «Торпедо» клубида ҳам барқарор ўйин намойиш этди. 2025 йилги чемпионатда Гудушаури 33 та баҳсда 6 та гол ва 4 та самарали узатма қайд этган.
2026 йилда ҳам самарадорлигини сақлаб қолди
Гудушаури 2026 йилни Тбилисининг «Иберия 1999» жамоасида бошлади. Грузия миллий чемпионати маълумотларига кўра, у 19 та учрашувда 4 та гол уриб, 2 та голли узатмани амалга оширган.
Унинг сўнгги мавсумлардаги кўрсаткичлари:
Мавсум
Клуб
Ўйин
Гол
Голли узатма
2023
«Динамо» Батуми
32
12
13
2025
«Торпедо» Қутаиси
33
6
4
2026
«Иберия 1999»
19
4
2
Бу рақамлар унинг ҳужумда мунтазам фойда келтира оладиган тажрибали футболчи эканини кўрсатади.
Европа майдонларида ҳам тажриба орттирган
Паата Гудушаури Грузия клублари сафида Европа мусобақаларининг саралаш босқичларида ҳам қатнашган.
У 2025/26 йилги мавсумда «Торпедо» билан УЕФА Конференциялар лигаси саралашида иштирок этган. 2026/27 йилги мавсумда эса «Иберия 1999»нинг Чемпионлар лигаси учун қайдномасига киритилган.
Бу тажриба «Насаф» учун алоҳида аҳамиятга эга. Чунки ОФК Чемпионлар Лигаси 2да рақибларнинг ўйин услуби ва мусобақалардаги босим Суперлига учрашувларидан фарқ қилиши мумкин.
Гудушаури эса:
сафар ўйинларидаги босимни;
икки учрашувли қарама-қаршиликларни;
халқаро мусобақалардаги тактик эҳтиёткорликни;
қисқа вақт ичида янги рақибга мослашишни яхши билади.
Рўзиқул Бердиев ундан қаерда фойдаланиши мумкин?
Гудушаурининг универсаллиги «Насаф» бош мураббийига бир нечта тактик имконият беради.
Уни:
Чап қанот ҳужумчиси;
Ўнг қанотда ичкарига силжувчи футболчи;
Ҳужумчи ортидаги эркин ярим ҳимоячи;
Ўйин охирида ҳужумни кучайтирувчи захира футболчиси сифатида қўллаш мумкин.
Айниқса, футболчининг чап оёқда ҳаракат қилиши қанотдан жарима майдони ичига кириб бориш ёки узоқ масофадан зарба бериш имконини оширади.
Бироқ унинг янги жамоага қанчалик тез мослашиши муҳим бўлади. Грузия ва Ўзбекистон чемпионатларида ўйин суръати, жисмоний курашлар ҳамда ҳимоя услубида муайян фарқлар мавжуд.
Қисқа шартнома нимани англатади?
Томонлар ўртасидаги келишув мавсум якунига қадар мўлжалланган. Бундай қисқа муддатли шартнома ҳар икки томон учун ҳам синов вазифасини бажариши мумкин.
«Насаф» футболчининг:
Суперлигага мослашишини;
муҳим учрашувлардаги таъсирини;
жисмоний ҳолатини;
ОФК Чемпионлар Лигаси 2даги самарадорлигини баҳолайди.
Гудушаури эса ўз навбатида Ўзбекистондаги муваффақиятли ўйини орқали шартномасини узайтириш ёки кейинги фаолияти учун янги имкониятларга эга бўлиши мумкин.
Қисқа келишувнинг яна бир жиҳати бор: футболчида ўзини кўрсатиш учун кўп вақт бўлмайди. У дастлабки учрашувларданоқ мураббийлар ишончини қозониши зарур.
«Насаф» ҳужумига нима қўшади?
Қарши клуби иккинчи даврада бир нечта йўналишда кураш олиб боради. Жамоага нафақат асосий таркиб футболчилари, балки ўйин тақдирини ўзгартира оладиган кенг захира ҳам керак.
Гудушаури:
ҳужумдаги рақобатни оширади;
қанотларда янги ечим беради;
асосий футболчиларга дам бериш имконини яратади;
халқаро мусобақаларда жамоа тажрибасини бойитади.
Унинг гол ва узатмалар бўйича аввалги кўрсаткичлари «Насаф» ҳужумига амалий фойда келтириш имконияти борлигини кўрсатмоқда.
Асосий хулоса
«Насаф» Паата Гудушаури билан шартнома имзолаб, ёзги трансферлар ойнасидаги илк расмий харидини амалга оширди.
29 ёшли грузиялик футболчи ўз мамлакати чемпионатида катта тажриба орттирган, бир нечта клубда самарали ўйнаган ва Европа мусобақалари ҳавосини ҳис қилган. Айниқса, унинг 2023 йилдаги 12 та гол ва 13 та голли узатмадан иборат натижаси ҳужумдаги имкониятларини яққол кўрсатади.
Энди асосий савол — Гудушаури Грузиядаги самарадорлигини «Насаф» сафида ҳам такрорлаб, «аждарлар»нинг Суперлига ва ОФК Чемпионлар Лигаси 2даги мақсадларига эришишига ёрдам бера оладими?
…