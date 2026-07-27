53 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солди

·2.4K·Дунё
53 йилдан бери қўлини туширмаётган инсон дунёни ҳайратга солди

Ҳиндистонлик садҳу Амар Бҳарати дунёдаги энг ғайриоддий одамлардан бири сифатида танилган. У 1973 йилдан буён ўнг қўлини бир марта ҳам туширмаган. Бу ҳаракат унинг Худо Шивага берган назри ва тинчлик учун қилган ибодатининг рамзи ҳисобланади.

Амар Бҳарати аввал оддий банк ходими бўлган. Унинг оиласи, уйи, автомобили ва уч нафар ўғли бор эди. Бироқ бир куни у бутун ҳаётини тарк этиб, ўзини диний ҳаётга бағишлашга қарор қилди. Орадан уч йил ўтиб, у дунёдаги зўравонлик ва урушларга қарши рамз сифатида қўлини кўтариб, уни энди ҳеч қачон туширмасликка қасам ичди.

Дастлабки йилларда қаттиқ оғриқларга чидаган Амарнинг қўли вақт ўтиши билан бутунлай ҳаракатсиз бўлиб қолди. Бугунги кунда у қўлини ҳатто хоҳласа ҳам тушира олмайди — мушаклар атрофияга учраган, бармоқ тирноқлари эса узун ва буралиб ўсган.

Шунга қарамай, Амар Бҳарати ўзини бахтли инсон деб ҳисоблайди. Унинг сўзларига кўра, бу қурбонлик унга руҳий хотиржамлик ва ички уйғунлик бахш этган. Унинг ғайриоддий иродаси Ҳиндистондаги бошқа садҳуларга ҳам илҳом берган. Айримлари қўлларини 7, 13, ҳатто 25 йил давомида кўтариб юришган. Аммо 53 йил давомида қўлини туширмаслик рекордини ҳозиргача ҳеч ким такрорлай олмаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ирландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиИрландия соҳилларида улкан акулаларнинг ноёб тўдаси кузатилдиБугун, 00:03Йирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиЙирик бизон машинага ташланди: даҳшатли ҳолат видеога тушдиКеча, 23:40Давоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиДавоси деярли йўқ саратонга қарши янги умид пайдо бўлдиКеча, 23:36Пхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиПхукетда мудҳиш фожиа: Таиландлик амалдор россиялик сайёҳни уриб ўлдирдиКеча, 23:25Эрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликЭрон Украинага баллистик ракеталар билан зарба берадими? Геосиёсий кескинликКеча, 23:15«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнот«Украина ўз мустақиллигини сотди»: Мария Захаровадан шов-шувли баёнотКеча, 22:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда