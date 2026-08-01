Челси Жоау Педрони янги ва қулай шартнома билан тақдирлайди

·17·Спорт
Челси Жоау Педрони янги ва қулай шартнома билан тақдирлайди
Қисқача

Лондоннинг Челси клуби Европанинг гранд жамоалари, жумладан Барселона қизиқишидан сақлаб қолиш ҳамда хизматларини муносиб баҳолаш мақсадида ўзининг етакчи ҳужумчиси Жоау Педрони янги ҳамда фойдали шартнома билан тақдирлашга қарор қилди.

Лондоннинг Челси клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Жоау Педрони Европанинг гранд жамоалари қизиқишидан сақлаб қолиш ва унинг хизматларини муносиб баҳолаш мақсадида янги ҳамда фойдали шартнома таклиф этишга қарор қилди. Goal.com хабар беришига кўра, ўтган ёзда Брайтон & Хоув Албион сафидан 50 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ эвазига келиб қўшилган бразилиялик футболчи қисқа фурсатда жамоанинг асосий ҳужум чизиғи етакчисига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

24 ёшли футболчининг Стемфорд Бриждаги дебют мавсуми ғоят сермаҳсул ўтди. У барча турнирлар доирасидаги 53 та учрашувда 23 та гол уриб, 9 та голли узатмани амалга оширди ва клубнинг энг яхши тўпурари мақомини қўлга киритди. Бунгача барқарор ҳужум чизиғидан қийналиб келган Челси учун бу кўрсаткичлар жамоа ўйинидаги туб бурилиш ясади.

Европа грандлари эътибори ва трансфер сиёсати

The Athletic нашрининг маълумот қилишича, Жоау Педро ўтган ёзда имзолаган ва 2032 йилгача мўлжалланган етти йиллик улкан шартномасига қарамай, клуб унинг маошини ва шартларини яхшилашга тайёрланмоқда. Бу қарорга Европанинг бир қатор нуфузли клублари, жумладан Барселона жамоасининг футболчига билдирган жиддий қизиқиши сабаб бўлди. Бироқ Челси раҳбарияти ҳужумчи сотилмаслигини ва ҳеч қандай шарт остида қўйиб юборилмаслигини қатъий таъкидлади.

Футболчининг ўзи ҳам Лондон клубидаги муҳитдан мамнунлигини яширмаяпти. Апрел ойида берган интервюларининг бирида у бу фаолиятидаги энг яхши мавсумлардан бири бўлганини, жамоадошларига ёрдам бериш учун доимо олдинга интилишини айтиб ўтган эди.

Келажак режалари ва янги бош мураббий

Муваффақиятли мавсумга қарамай, ёзги танаффус Жоау Педро учун бироз кўнгилсизликлар билан бошланди. Бразилия терма жамоаси сафида 8 та ўйин ўтказганига қарамай, у Карло Анчелотти томонидан 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун таркибга киритилмади. Шунга қарамай, бу ҳолат футболчининг иштиёқини янада ошириб, мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатишга ундади.

Ушбу мавсумда Челси жамоасини янги бош мураббий Хаби Алонсо бошқаради. Уелсдаги ўртоқлик ўйинларининг бирида Вестерн Сйдней Вандерерс дарвозасига атиги тўққиз дақиқа ичида ҳет-трик қайд этган Педро янги мутахассис қўл остида ҳам ўзининг юқори спорт формасини сақлаб қолишга тайёрлигини кўрсатди. Ўтган мавсумдаги омадсиз натижалар сабабли еврокубоклардан четда қолган Челси учун бразилиялик ҳужумчи Алонсо бошлаган ислоҳотлар лойиҳасининг асосий таянчи бўлиши кутилмоқда.

ЧелсиЖоау ПедроAPЛХаби АлонсоТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?«Бунёдкор»га 5 млрд сўм ажратилди: энди нима бўлади?Бугун, 21:01«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?«Насаф»нинг илк ёзги трансфери: Паата Гудушаури ким?Бугун, 20:56Барселона швесиялик вингернинг келажаги борасида иккиланмоқдаБарселона швесиялик вингернинг келажаги борасида иккиланмоқдаБугун, 20:51Роберто Де Зерби Ришарлисоннинг келажаги ҳақида гапирдиРоберто Де Зерби Ришарлисоннинг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 20:35Ҳусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиҲусанов пенальтида адашди: «Сити» Ҳонконгда «Интер»га ютқаздиБугун, 19:52Милан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкинМилан Браҳим Диазни қайтаришни режалаштирмоқда ва Рафаел Леаони сотиши мумкинБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда