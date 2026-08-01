Челси Жоау Педрони янги ва қулай шартнома билан тақдирлайди
Лондоннинг Челси клуби Европанинг гранд жамоалари, жумладан Барселона қизиқишидан сақлаб қолиш ҳамда хизматларини муносиб баҳолаш мақсадида ўзининг етакчи ҳужумчиси Жоау Педрони янги ҳамда фойдали шартнома билан тақдирлашга қарор қилди.
Лондоннинг Челси клуби ўзининг етакчи ҳужумчиси Жоау Педрони Европанинг гранд жамоалари қизиқишидан сақлаб қолиш ва унинг хизматларини муносиб баҳолаш мақсадида янги ҳамда фойдали шартнома таклиф этишга қарор қилди. Goal.com хабар беришига кўра, ўтган ёзда Брайтон & Хоув Албион сафидан 50 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ эвазига келиб қўшилган бразилиялик футболчи қисқа фурсатда жамоанинг асосий ҳужум чизиғи етакчисига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
24 ёшли футболчининг Стемфорд Бриждаги дебют мавсуми ғоят сермаҳсул ўтди. У барча турнирлар доирасидаги 53 та учрашувда 23 та гол уриб, 9 та голли узатмани амалга оширди ва клубнинг энг яхши тўпурари мақомини қўлга киритди. Бунгача барқарор ҳужум чизиғидан қийналиб келган Челси учун бу кўрсаткичлар жамоа ўйинидаги туб бурилиш ясади.
Европа грандлари эътибори ва трансфер сиёсатиThe Athletic нашрининг маълумот қилишича, Жоау Педро ўтган ёзда имзолаган ва 2032 йилгача мўлжалланган етти йиллик улкан шартномасига қарамай, клуб унинг маошини ва шартларини яхшилашга тайёрланмоқда. Бу қарорга Европанинг бир қатор нуфузли клублари, жумладан Барселона жамоасининг футболчига билдирган жиддий қизиқиши сабаб бўлди. Бироқ Челси раҳбарияти ҳужумчи сотилмаслигини ва ҳеч қандай шарт остида қўйиб юборилмаслигини қатъий таъкидлади.
Футболчининг ўзи ҳам Лондон клубидаги муҳитдан мамнунлигини яширмаяпти. Апрел ойида берган интервюларининг бирида у бу фаолиятидаги энг яхши мавсумлардан бири бўлганини, жамоадошларига ёрдам бериш учун доимо олдинга интилишини айтиб ўтган эди.
Келажак режалари ва янги бош мураббийМуваффақиятли мавсумга қарамай, ёзги танаффус Жоау Педро учун бироз кўнгилсизликлар билан бошланди. Бразилия терма жамоаси сафида 8 та ўйин ўтказганига қарамай, у Карло Анчелотти томонидан 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун таркибга киритилмади. Шунга қарамай, бу ҳолат футболчининг иштиёқини янада ошириб, мавсумолди йиғинларида ўзини кўрсатишга ундади.
Ушбу мавсумда Челси жамоасини янги бош мураббий Хаби Алонсо бошқаради. Уелсдаги ўртоқлик ўйинларининг бирида Вестерн Сйдней Вандерерс дарвозасига атиги тўққиз дақиқа ичида ҳет-трик қайд этган Педро янги мутахассис қўл остида ҳам ўзининг юқори спорт формасини сақлаб қолишга тайёрлигини кўрсатди. Ўтган мавсумдаги омадсиз натижалар сабабли еврокубоклардан четда қолган Челси учун бразилиялик ҳужумчи Алонсо бошлаган ислоҳотлар лойиҳасининг асосий таянчи бўлиши кутилмоқда.
…