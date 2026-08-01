«Юнайтед» Мбеумонинг дубли эвазига «Атлетико» устидан ғалаба қилди
«Манчестер Юнайтед» мавсумолди тайёргарлик доирасида Стохолмдаги «Стравберрй Арена»да «Атлетико» устидан 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди. Учрашув бошида Арнау Ортиз испанияликларни олдинга олиб чиққанига қарамай, иккинчи бўлимда Браян Мбеумо дубл қайд етиб, инглиз клубига ғалаба келтирди. Мбеумо 53-дақиқада пеналтидан ҳисобни тенглаштирди, 74-дақиқада еса ҳал қилувчи голни урди.
«Манчестер Юнайтед» янги мавсумга тайёргарлик доирасида Швецияда «Атлетико»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Мадридликлар учрашув бошидаёқ олдинга чиқиб олган бўлса-да, иккинчи бўлимда Брайан Мбеумо икки бор тўп киритиб, инглиз клубига иродали ғалаба келтирди.
Стокҳолмдаги «Strawberry Arena»да ўтган баҳсда ҳар икки жамоа ёш футболчиларни синовдан ўтказди. Бироқ ўртоқлик мақомига қарамай, учрашувдаги тезлик ва кураш расмий ўйинлар даражасида кечди.
«Атлетико» бешинчи дақиқада ҳисобни очди
Испания клуби учрашувни жуда фаол бошлади. Бешинчи дақиқада Арнау Ортизнинг қанотдан йўллаган тўпи дарвоза томон бурилиб, Том Ҳитонни доғда қолдирди.
Эрта урилган гол «Атлетико»га ўйинни ўз назорати остига олиш имконини берди. Мадридликлар ихчам ҳимояланиб, тўпни эгаллаб олган заҳоти тезкор қарши ҳужумга ўтишга ҳаракат қилди.
«Манчестер Юнайтед» эса биринчи бўлимда бир нечта қулай имконият яратган бўлса-да, Ян Облак қўриқлаган дарвозага йўл топа олмади. Словениялик дарвозабон рақиб ҳужумчиларининг бир неча хавфли зарбасини бартараф этди.
Мбеумо пенальтидан мувозанатни тиклади
Танаффусдан кейин манкунианликлар босимни оширди. Айниқса, Ши Лэйсининг фаол ҳаракатлари «Атлетико» ҳимоясига жиддий муаммо туғдирди.
53-дақиқада Лэйси жарима майдони ичида қоидабузарликка учради ва ҳакам пенальти белгилади. Тўп қаршисига келган Брайан Мбеумо имкониятдан ишончли фойдаланиб, ҳисобни тенглаштирди.
Бу голдан кейин «Манчестер Юнайтед» ўйин ташаббусини тўлиқ ўз қўлига олди. Жамоа қанотларда тезликни ошириб, рақиб ҳимоясида пайдо бўлган бўшлиқлардан фойдалана бошлади.
Ҳал қилувчи гол қандай урилди?
74-дақиқада манкунианликлар иккинчи голни киритди. Захирадан майдонга тушган Жек Флетчер қанотдан ҳужумни давом эттириб, тўпни дарвоза олдига етказди.
Мбеумо вазиятни тўғри баҳолаб, яқин масофадан аниқ зарба берди — 2:1.
Шу тариқа камерунлик ҳужумчи иккинчи бўлимда дубль қайд этиб, учрашув қаҳрамонига айланди. У аввал пенальтини амалга оширди, кейин эса жамоавий ҳужумни гол билан якунлади.
«Атлетико» қолган дақиқаларда дуранг учун олдинга ташланди. Мортен Ҳюлманд ва Родриго Мендосанинг зарбалари хавфли чиққан бўлса-да, мадридликлар иккинчи голни ура олмади.
Ёш футболчиларга катта имконият берилди
Ҳар икки жамоа асосий футболчилар билан бир қаторда академия тарбияланувчилари ва ёш иқтидорларни ҳам майдонга туширди.
«Манчестер Юнайтед» сафида 18 ёшли Ши Лэйси дастлабки дақиқаларданоқ фаол кўринди. У пенальти ишлаб, ҳужумлар ташкил этилишида муҳим ўрин тутди.
Учрашув охирида эса 15 ёшли Жей Жей Габриэл катталар жамоасидаги илк норасмий ўйинини ўтказди. Ёш ҳужумчининг майдонга туширилиши клуб мураббийлар штаби унинг ривожланишини яқиндан кузатаётганини кўрсатди.
«Атлетико» таркибида ҳам Ортиз, Кастильо, Мендоса, Лука ва Эстебан каби ёш футболчиларга имконият берилди. Диего Симеоне бир соатдан сўнг таркибнинг катта қисмини алмаштириб, бир нечта янги ўйин усулини синовдан ўтказди.
Учрашув жамоалар ҳақида нимани кўрсатди?
«Манчестер Юнайтед» учун энг муҳим ижобий жиҳат — жамоанинг ҳисобда ортда қолганидан кейин ўйинни ўзгартира олганидир.
Манкунианликлар:
иккинчи бўлимда босимни кучайтирди;
ёш футболчиларнинг фаоллигидан унумли фойдаланди;
Мбеумони ҳужум марказида самарали ишлатди;
голдан кейин ҳам ҳужум қилишда давом этди.
Шу билан бирга, учрашув бошидаги ҳимоя хатоси расмий мавсум олдидан бартараф қилиниши лозим бўлган муаммолардан бири эканини кўрсатди.
«Атлетико» эса биринчи бўлимда тартибли ўйнаган бўлса-да, танаффусдан кейин рақиб босими остида хатоларга йўл қўйди. Айниқса, пенальтига сабаб бўлган вазият ва иккинчи гол олдидан тўпнинг йўқотилиши баҳс натижасига бевосита таъсир қилди. Бу — учрашув воқеаларидан келиб чиққан таҳлилий хулоса.
Учрашув баённомаси
Ўртоқлик учрашуви
«Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 2:1
1 август. Швеция, Стокҳолм. «Strawberry Arena».
Голлар: Мбеумо — 53, пенальтидан; 74. Ортиз — 5.
«Манчестер Юнайтед»: Ҳитон, Йоро, Магуайр, Ҳевен, Шоу, Сантос, Маунт, Доргу, Диалло, Лэйси, Мбеумо.
«Атлетико»: Облак, Домингес, Ле Норман, Ҳанцко, Ружери, Мартин, Варгас, Коке, Лукман, Кастильо, Ортиз.
Учрашув 1 август куни Стокҳолмдаги «Strawberry Arena»да ўтказилиши «Атлетико»нинг расмий тақвимида ҳам тасдиқланган эди.
«Атлетико»ни яна бир Манчестер клуби кутмоқда
Мадридликлар мавсумолди тайёргарлик жараёнидаги кейинги йирик синовни 9 август куни ўтказиши режалаштирилган. «Атлетико» Жанубий Корея пойтахти Сеулда «Манчестер Сити»га қарши майдонга тушиши керак.
Шунинг учун «Манчестер Юнайтед»га қарши баҳсдаги хатоларни таҳлил қилиш Симеоне жамоаси учун алоҳида аҳамият касб этади.
Асосий хулоса
«Атлетико» Швециядаги ўртоқлик учрашувини Ортизнинг тезкор голи билан муваффақиятли бошлади. Бироқ «Манчестер Юнайтед» танаффусдан кейин ўйинни тубдан ўзгартирди.
Мбеумо аввал пенальтидан ҳисобни тенглаштирди, сўнгра ҳал қилувчи голни киритиб, жамоасига 2:1 ҳисобидаги иродали ғалабани тақдим этди.
Манкунианликлар учун бу натижа янги мавсум олдидан муҳим руҳий туртки бўлди. «Атлетико» эса яхши бошланган учрашувдаги устунликни сақлаб қола олмаслик сабабларини қисқа вақт ичида таҳлил қилишига тўғри келади.
Сизнингча, Мбеумо янги мавсумда «Манчестер Юнайтед»нинг асосий гол урадиган футболчисига айлана оладими? Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…