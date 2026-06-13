Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб берди

·11·Фойдали
Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб берди

Стресс замонавий инсон ҳаётининг ажралмас қисмига айланган. Имтиҳонлар, ишдаги босим, молиявий қийинчиликлар ёки шахсий ҳаётдаги муаммолар деярли ҳар бир инсонга таниш ҳолат. Бироқ олимлар фикрича, стресс ҳар доим ҳам зарарли эмас. Аксинча, меъёрдаги ва назорат қилинадиган стресс инсонни келажакдаги оғирроқ синовларга тайёрлаши мумкин.

Мутахассислар бу жараённи шартли равишда “стрессга қарши вакцинация” деб аташмоқда. Яъни организм кичик ва бошқариладиган қийинчиликларга мунтазам дуч келиб турса, кейинчалик каттароқ стрессларга нисбатан чидамлироқ бўлади. Худди вакцина иммунитетни шакллантиргани каби, ҳаётдаги майда синовлар ҳам руҳий барқарорликни мустаҳкамлайди.

Олимларнинг таъкидлашича, қисқа муддатли стресс диққатни оширади, хотирани яхшилайди ва инсон имкониятларини сафарбар қилади. Аммо стресс узоқ вақт давом этса, хавотир, тушкунлик, уйқу бузилиши ва юрак-қон томир касалликлари каби муаммоларга олиб келиши мумкин.

Тадқиқотларда ҳарбий хизматчилар мисоли ҳам келтирилади. Мунтазам машғулотлар ва назорат қилинадиган қийинчиликлар уларнинг стрессга бардошлилигини ошириши аниқланган. Мутахассислар бундай тажрибани кундалик ҳаётда ҳам қўллаш мумкинлигини айтмоқда. Янги кўникмаларни ўрганиш, омма олдида сўзлаш, жисмоний машқлар билан шуғулланиш ёки қулайлик ҳудудидан чиқиш руҳий барқарорликни кучайтиради.

Шу билан бирга, олимлар стрессга қарши ҳақиқий биологик “вакцина” яратиш устида ҳам иш олиб бормоқда. Айрим тажрибаларда махсус бактериялар стресснинг салбий таъсирини камайтириши мумкинлиги аниқланган. Бироқ бундай воситалар ҳозирча илмий тадқиқот босқичида қолмоқда.

Мутахассислар ҳозирча стрессга қарши энг самарали усуллар сифатида мунтазам жисмоний фаоллик, сифатли уйқу, нафас машқлари, ижтимоий мулоқот ва кун тартибига риоя қилишни тавсия этмоқда. Хулоса қилиб айтганда, стрессдан бутунлай қутулиш қийин, аммо унга қарши чидамлиликни шакллантириш мумкин.

ОлимларСтрессВакцинаИммунитетБактериялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиҚаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиБугун, 17:33Болаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қиладиБолаларнинг таваккал қилиши уларни кучли қиладиКеча, 16:333 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз11.06, 11:56Юрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилиндиЮрак учун энг фойдали бўлган мева ва сабзавотлар номи маълум қилинди10.06, 17:04Жазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулотЖазирама иссиқда саломатликка хавфли 5 та маҳсулот10.06, 10:38Эйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқландиЭйфел минораси ёзда “ўсадими”? Илмий ҳақиқат очиқланди09.06, 16:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Нега макадамия дунёдаги энг қиммат ёнғоқлардан бири?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Эрталаб оч қоринга бир стакан илиқ сув ичиш қанчалик фойдали?
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Жигар ва юракка зарарли озиқ-овқатлар комбинацияси аниқланди
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди