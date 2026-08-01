Кристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибди
Тоттенхем жамоаси ўз сардори ва етакчи марказий ҳимоячиси Кристиан Ромерони Интер клубига сотиш бўйича келишувга эришди. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, трансфер суммаси 40 миллион еврони (тахминан 34 миллион фунт стерлинг) ташкил қилади ва томонлар келишувга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
28 ёшли Аргентина терма жамоаси аъзоси Лондон клубида бешта мавсумни ўтказди. У ўтган йили Сон Хён Мин кетганидан сўнг собиқ бош мураббий Томас Франк томонидан жамоа сардори этиб тайинланган эди. Бироқ ёзги трансферлар даврида футболчи Шимолий Лондондан кетиш истагини билдирган.
Роберто Де Зерби ва футболчининг қарориТоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби жамоа сардорининг янги чақирувларни қабул қилиш истагини ҳурмат қилишини очиқчасига тасдиқлади. Мутахассис апрель ойида клубга келганида футболчилар билан ўзига хос келишувга эришганини эсга олди.
Де Зербининг сўзларига кўра, у футболчиларга жамоани лигада сақлаб қолишга ёрдам берсалар, келгусида уларнинг трансферига қаршилик қилмаслигини айтган. Шунингдек, мураббий Ромеронинг хулқ-атвори ва ҳурматини юқори баҳолаб, унинг кетиш истаги бўлажак жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш билан боғлиқ эмаслигини таъкидлади.
Трансфер тафсилотлари ва рақобатА Серия вакили Интер асосий даъвогарга айланишидан аввал, аргентиналик ҳимоячига Испаниянинг гранд клублари — Барселона ва Атлетико Мадрид томонидан ҳам қизиқиш билдирилган эди. Бироқ Ла Лига жамоаларининг уринишлари натижа бермади ва футболчи Италияга йўл олишга яқин турибди.
Тоттенхем раҳбарияти эса ҳимоя чизиғини олдиндан кучайтиришга улгурди. Лондонликлар ёзги трансфер ойнаси вақтида марказий ҳимоячилар Ян Паул ван Хеке ҳамда Маркос Сенесининг трансферларини расмийлаштириб, Ромеронинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган футболчиларни сафига қўшиб олди.
…