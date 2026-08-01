Кристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибди

·0·Спорт
Кристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибди

Тоттенхем жамоаси ўз сардори ва етакчи марказий ҳимоячиси Кристиан Ромерони Интер клубига сотиш бўйича келишувга эришди. ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, трансфер суммаси 40 миллион еврони (тахминан 34 миллион фунт стерлинг) ташкил қилади ва томонлар келишувга яқин турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

28 ёшли Аргентина терма жамоаси аъзоси Лондон клубида бешта мавсумни ўтказди. У ўтган йили Сон Хён Мин кетганидан сўнг собиқ бош мураббий Томас Франк томонидан жамоа сардори этиб тайинланган эди. Бироқ ёзги трансферлар даврида футболчи Шимолий Лондондан кетиш истагини билдирган.

Роберто Де Зерби ва футболчининг қарори

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби жамоа сардорининг янги чақирувларни қабул қилиш истагини ҳурмат қилишини очиқчасига тасдиқлади. Мутахассис апрель ойида клубга келганида футболчилар билан ўзига хос келишувга эришганини эсга олди.

Де Зербининг сўзларига кўра, у футболчиларга жамоани лигада сақлаб қолишга ёрдам берсалар, келгусида уларнинг трансферига қаршилик қилмаслигини айтган. Шунингдек, мураббий Ромеронинг хулқ-атвори ва ҳурматини юқори баҳолаб, унинг кетиш истаги бўлажак жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўриш билан боғлиқ эмаслигини таъкидлади.

Трансфер тафсилотлари ва рақобат

А Серия вакили Интер асосий даъвогарга айланишидан аввал, аргентиналик ҳимоячига Испаниянинг гранд клублари — Барселона ва Атлетико Мадрид томонидан ҳам қизиқиш билдирилган эди. Бироқ Ла Лига жамоаларининг уринишлари натижа бермади ва футболчи Италияга йўл олишга яқин турибди.

Тоттенхем раҳбарияти эса ҳимоя чизиғини олдиндан кучайтиришга улгурди. Лондонликлар ёзги трансфер ойнаси вақтида марказий ҳимоячилар Ян Паул ван Хеке ҳамда Маркос Сенесининг трансферларини расмийлаштириб, Ромеронинг ўрнини эгаллаши мумкин бўлган футболчиларни сафига қўшиб олди.

Кристиан РомероТоттенхемИнтерРоберто Де ЗербиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБугун, 13:38Реал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинРеал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинБугун, 13:19Ромарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атадиРомарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атадиБугун, 12:56Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Бугун, 12:54Аякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиАякс Германия терма жамоаси яримҳимоячиси Юлиан Брандтни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 12:34Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Эмерс Фаэ Кот-д’Ивуар терма жамоасини тарк этди — Олтин эра якунландими?Бугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда