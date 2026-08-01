Оддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришди

·34·Техно
Оддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришди
Қисқача

АҚШнинг Lectric еБикес компанияси ўзининг расмий онлайн-платформаси орқали қўлга киритилган умумий тушум миқдори 1 миллиард доллардан ошганини расман еълон қилди. Бундан етти йил муқаддам оддий квартиранинг меҳмонхонасида бир гуруҳ талаба ёшлар томонидан бошланган кичик стартап бугунга келиб бутун дунё бўйлаб 750 минг дона електродросипед сотишга еришди.

АҚШнинг етакчи электродросипед ишлаб чиқарувчиси бўлган Lectric эБикес компанияси қисқа фурсат ичида ўз тарихидаги муҳим молиявий ва тижорий марраларни забт этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, корхона ўзининг расмий онлайн-платформаси орқали қўлга киритилган умумий тушум миқдори 1 миллиард доллардан ошганини расман эълон қилди. Шунингдек, сотилган электродросипедлар сони бутун дунё бўйлаб 750 минг донага етган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур улкан муваффақият замирида оддий талабаларнинг ўз ғоясига бўлган қатъий ишончи ва тўғри танланган бизнес стратегияси ётади. Компанияга бундан етти йил муқаддам бир гуруҳ талаба ёшлар асос солган бўлиб, улар ўз фаолиятини оддий квартиранинг меҳмонхонасидан бошлаган эди. Бугунги кунга келиб эса бу кичик стартап АҚШ бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаган йирик индустрия етакчисига айланди.

Муваффақият сири ва молиявий мустақиллик

Бозордаги кўплаб рақобатчилардан фарқли ўлароқ, Lectric эБикес фаолиятининг бошланғич босқичида венчур капиталини жалб қилишдан қасддан воз кечди. Асосчилар ташқи инвесторларга таянмасдан, ўз маблағлари ва имкониятлари доирасида ҳаракат қилишни афзал кўришди. Компания асосий ставкани харидорлар учун ҳамёнбоп бўлган, сифатли ва арзон моделларни яратишга қаратди.

2019 йилда тақдим этилган нархи 900 долларлик Lectric ХП электродросипеди бренд учун илк чинакам йирик муваффақиятга айланди. Ушбу модел истеъмолчилар орасида тезда оммалашиб, компанияга катта шуҳрат келтирди. Ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиб бориши билан бутловчи қисмларни харид қилиш харажатлари камайди, бу эса маҳсулот нархини рақобатбардош даражада сақлаб қолган ҳолда фойда маржасини босқичма-босқич ошириш имконини берди.

Ривожланиш босқичлари ва келгуси режалар

Компаниянинг бош директори ва ҳаммуассиси Леви Конлоунинг таъкидлашича, қайд этилган 1 миллиард долларлик кўрсаткич фақатгина Shopify платформасидаги фирма интернет-дўкони орқали амалга оширилган савдоларни ўз ичига олади. Мазкур суммага Best Buy ва бошқа ҳамкор чакана савдо тармоқлари орқали сотилган маҳсулотлар ҳажми киритилмагани бренднинг чинакамига қанчалик кенг кўламда ўсганидан далолат беради.

Сўнгги йиллар давомида Lectric ўзининг маҳсулотлар қаторини сезиларли даражада кенгайтирди. Ҳамёнбоп нарх сиёсати, тўғридан-тўғри савдо тизими ва ривожланган мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати компанияга Америка бозорида ўз ўрнини янада мустаҳкамлашни таъминлади. Талабалар хонасидан бошланган кичик лойиҳа бугун бутун бошли транспорт индустриясида муҳим ўрин эгаллаган глобал даражадаги муваффақиятли бизнес намунасига айланди.

Lectric эБикесЭлектродросипедБизнесСтартапТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиРоскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очдиБугун, 14:57Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаМоторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:20Microsoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтирадиMicrosoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтирадиБугун, 13:56Смартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилдиСмартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилдиБугун, 13:27SpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиSpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиБугун, 12:51Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаElon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади