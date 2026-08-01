Оддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришди
АҚШнинг Lectric еБикес компанияси ўзининг расмий онлайн-платформаси орқали қўлга киритилган умумий тушум миқдори 1 миллиард доллардан ошганини расман еълон қилди. Бундан етти йил муқаддам оддий квартиранинг меҳмонхонасида бир гуруҳ талаба ёшлар томонидан бошланган кичик стартап бугунга келиб бутун дунё бўйлаб 750 минг дона електродросипед сотишга еришди.
АҚШнинг етакчи электродросипед ишлаб чиқарувчиси бўлган Lectric эБикес компанияси қисқа фурсат ичида ўз тарихидаги муҳим молиявий ва тижорий марраларни забт этди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, корхона ўзининг расмий онлайн-платформаси орқали қўлга киритилган умумий тушум миқдори 1 миллиард доллардан ошганини расман эълон қилди. Шунингдек, сотилган электродросипедлар сони бутун дунё бўйлаб 750 минг донага етган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур улкан муваффақият замирида оддий талабаларнинг ўз ғоясига бўлган қатъий ишончи ва тўғри танланган бизнес стратегияси ётади. Компанияга бундан етти йил муқаддам бир гуруҳ талаба ёшлар асос солган бўлиб, улар ўз фаолиятини оддий квартиранинг меҳмонхонасидан бошлаган эди. Бугунги кунга келиб эса бу кичик стартап АҚШ бозорида ўз мавқеини мустаҳкамлаган йирик индустрия етакчисига айланди.
Муваффақият сири ва молиявий мустақилликБозордаги кўплаб рақобатчилардан фарқли ўлароқ, Lectric эБикес фаолиятининг бошланғич босқичида венчур капиталини жалб қилишдан қасддан воз кечди. Асосчилар ташқи инвесторларга таянмасдан, ўз маблағлари ва имкониятлари доирасида ҳаракат қилишни афзал кўришди. Компания асосий ставкани харидорлар учун ҳамёнбоп бўлган, сифатли ва арзон моделларни яратишга қаратди.
2019 йилда тақдим этилган нархи 900 долларлик Lectric ХП электродросипеди бренд учун илк чинакам йирик муваффақиятга айланди. Ушбу модел истеъмолчилар орасида тезда оммалашиб, компанияга катта шуҳрат келтирди. Ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиб бориши билан бутловчи қисмларни харид қилиш харажатлари камайди, бу эса маҳсулот нархини рақобатбардош даражада сақлаб қолган ҳолда фойда маржасини босқичма-босқич ошириш имконини берди.
Ривожланиш босқичлари ва келгуси режаларКомпаниянинг бош директори ва ҳаммуассиси Леви Конлоунинг таъкидлашича, қайд этилган 1 миллиард долларлик кўрсаткич фақатгина Shopify платформасидаги фирма интернет-дўкони орқали амалга оширилган савдоларни ўз ичига олади. Мазкур суммага Best Buy ва бошқа ҳамкор чакана савдо тармоқлари орқали сотилган маҳсулотлар ҳажми киритилмагани бренднинг чинакамига қанчалик кенг кўламда ўсганидан далолат беради.
Сўнгги йиллар давомида Lectric ўзининг маҳсулотлар қаторини сезиларли даражада кенгайтирди. Ҳамёнбоп нарх сиёсати, тўғридан-тўғри савдо тизими ва ривожланган мижозларни қўллаб-қувватлаш хизмати компанияга Америка бозорида ўз ўрнини янада мустаҳкамлашни таъминлади. Талабалар хонасидан бошланган кичик лойиҳа бугун бутун бошли транспорт индустриясида муҳим ўрин эгаллаган глобал даражадаги муваффақиятли бизнес намунасига айланди.
…