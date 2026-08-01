Маркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборади
Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорд Стокголм шаҳрида Атлетико Мадридга қарши ўтказиладиган мавсумолди ўртоқлик учрашувида майдонга тушмайди. Футболчи Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатидан сўнг уч ҳафталик мажбурий дам олиш даврини ўтказмоқда. Шунингдек, Барселона клуби ун билан шартномани тўлиқ расмийлаштирмасликка қарор қилгани сабабли унинг келажаги ва трансфер ҳолати жамоатчилик еътибор марказида қолмоқда.
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳужумчиси Маркус Рэшфорд жамоанинг Стокголм шаҳрида Атлетико Мадридга қарши ўтказиладиган мавсумолди ўртоқлик учрашувида майдонга тушмайди. Goal.com хабар беришича, 28 ёшли футболчи Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатидан сўнг мажбурий ҳордиқ чиқариш даврини ўтказмоқда ва бу унинг дастлабки йиғинлардаги иштирокига тўсқинлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақа регламентига кўра, футболчиларга ўз терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйиндан кейин уч ҳафталик мажбурий дам олиш муддати берилади. Англия терма жамоаси шарафини ҳимоя қилган Рэшфорд ҳам мазкур қоидага асосан таътилни ўтаб, янги мавсум олдидан ўз жисмоний ҳолатини тиклаш учун машғулотларга қайтишга ҳозирлик кўрмоқда.
Келажак борасидаги саволлар ва трансфер ҳолатиҲужумчининг Олд Траффорддаги келажаги унинг Барселона сафидаги ижара муддати якунлангач, яна жамоатчилик эътибор марказига тушди. Каталония клуби Испания чемпионлигини қўлга киритишда ўз ҳиссасини қўшган футболчи билан шартномани тўлиқ расмийлаштирмасликка қарор қилди. Бунинг ўрнига испанияликлар Нюкасл Юнайтед сафидан Энтони Гордонни ўз сафига қўшиб олишди.
Вазият Англия Премер-лигаси клублари учун мўлжалланган 40 миллион фунт стерлинглик товвон пули муддати ҳеч қандай расмий таклифларсиз тугагач яна-да мураккаблашди. Манчестер Юнайтед раҳбарияти футболчининг ҳафтасига 325 минг фунт стерлинг миқдоридаги маошини қисқартириш мақсадида уни сотиб юборишга интилмоқда, бироқ ҳозирча ҳеч қайси харидор клуб талаб қилган қийматни таклиф этмаяпти.
Майкл Каррик қўл остидаги янги имкониятШу билан бирга, олдинги мураббий Рубен Аморим даврида асосий жамоадан четлатилган футболчининг мураббийлар штаби билан муносабатлари ижобий томонга ўзгаргани айтилмоқда. Майкл Каррикнинг бош мураббий этиб тайинланиши Рэшфордга ўзининг муносиблигини майдонда яна бир бор исботлаш учун имконият яратиб бериши мумкин.
Футболчининг трансфер нархи ҳамда шахсий маош талаблари бўйича жиддий ён беришлар талаб этилиши унинг келажаги қандай ҳал бўлишини белгилаб беради. Барселонанинг трансфердан воз кечгани ва ички бозордаги паст қизиқиш клуб раҳбарияти учун танлов имкониятларини чеклаб қўймоқда. Ушбу муаммони ҳал этиш Манчестер Юнайтеднинг молиявий барқарорлиги ва кийим алмаштириш хонасидаги муҳит учун муҳим аҳамият касб этади.
Қайд этилишича, Рэшфорд тез орада жамоанинг Ирландиядаги йиғинига қўшилади. У ўзининг навбатдаги учрашувини 12-август куни Дублиннинг Кроук Парк стадионида Лидс Юнайтедга қарши ўртоқлик ўйинида ўтказиши мумкин. Ушбу баҳс футболчининг жисмоний тайёргарлигини синовдан ўтказиш ва Каррик қўл остидаги мавсумолди режалари учун муҳим қадам бўлади.
…