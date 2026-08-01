Маркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборади

·54·Спорт
Маркус Рэшфорд Атлетико Мадридга қарши ўйинни нима сабабдан ўтказиб юборади
Қисқача

Манчестер Юнайтед ҳужумчиси Маркус Рэшфорд Стокголм шаҳрида Атлетико Мадридга қарши ўтказиладиган мавсумолди ўртоқлик учрашувида майдонга тушмайди. Футболчи Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатидан сўнг уч ҳафталик мажбурий дам олиш даврини ўтказмоқда. Шунингдек, Барселона клуби ун билан шартномани тўлиқ расмийлаштирмасликка қарор қилгани сабабли унинг келажаги ва трансфер ҳолати жамоатчилик еътибор марказида қолмоқда.

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ҳужумчиси Маркус Рэшфорд жамоанинг Стокголм шаҳрида Атлетико Мадридга қарши ўтказиладиган мавсумолди ўртоқлик учрашувида майдонга тушмайди. Goal.com хабар беришича, 28 ёшли футболчи Шимолий Америкада бўлиб ўтган жаҳон чемпионатидан сўнг мажбурий ҳордиқ чиқариш даврини ўтказмоқда ва бу унинг дастлабки йиғинлардаги иштирокига тўсқинлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақа регламентига кўра, футболчиларга ўз терма жамоаси сафидаги сўнгги ўйиндан кейин уч ҳафталик мажбурий дам олиш муддати берилади. Англия терма жамоаси шарафини ҳимоя қилган Рэшфорд ҳам мазкур қоидага асосан таътилни ўтаб, янги мавсум олдидан ўз жисмоний ҳолатини тиклаш учун машғулотларга қайтишга ҳозирлик кўрмоқда.

Келажак борасидаги саволлар ва трансфер ҳолати

Ҳужумчининг Олд Траффорддаги келажаги унинг Барселона сафидаги ижара муддати якунлангач, яна жамоатчилик эътибор марказига тушди. Каталония клуби Испания чемпионлигини қўлга киритишда ўз ҳиссасини қўшган футболчи билан шартномани тўлиқ расмийлаштирмасликка қарор қилди. Бунинг ўрнига испанияликлар Нюкасл Юнайтед сафидан Энтони Гордонни ўз сафига қўшиб олишди.

Вазият Англия Премер-лигаси клублари учун мўлжалланган 40 миллион фунт стерлинглик товвон пули муддати ҳеч қандай расмий таклифларсиз тугагач яна-да мураккаблашди. Манчестер Юнайтед раҳбарияти футболчининг ҳафтасига 325 минг фунт стерлинг миқдоридаги маошини қисқартириш мақсадида уни сотиб юборишга интилмоқда, бироқ ҳозирча ҳеч қайси харидор клуб талаб қилган қийматни таклиф этмаяпти.

Майкл Каррик қўл остидаги янги имконият

Шу билан бирга, олдинги мураббий Рубен Аморим даврида асосий жамоадан четлатилган футболчининг мураббийлар штаби билан муносабатлари ижобий томонга ўзгаргани айтилмоқда. Майкл Каррикнинг бош мураббий этиб тайинланиши Рэшфордга ўзининг муносиблигини майдонда яна бир бор исботлаш учун имконият яратиб бериши мумкин.

Футболчининг трансфер нархи ҳамда шахсий маош талаблари бўйича жиддий ён беришлар талаб этилиши унинг келажаги қандай ҳал бўлишини белгилаб беради. Барселонанинг трансфердан воз кечгани ва ички бозордаги паст қизиқиш клуб раҳбарияти учун танлов имкониятларини чеклаб қўймоқда. Ушбу муаммони ҳал этиш Манчестер Юнайтеднинг молиявий барқарорлиги ва кийим алмаштириш хонасидаги муҳит учун муҳим аҳамият касб этади.

Қайд этилишича, Рэшфорд тез орада жамоанинг Ирландиядаги йиғинига қўшилади. У ўзининг навбатдаги учрашувини 12-август куни Дублиннинг Кроук Парк стадионида Лидс Юнайтедга қарши ўртоқлик ўйинида ўтказиши мумкин. Ушбу баҳс футболчининг жисмоний тайёргарлигини синовдан ўтказиш ва Каррик қўл остидаги мавсумолди режалари учун муҳим қадам бўлади.

Маркус РэшфордМанчестер УнитедАтлетико МадридМайкл КаррикПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Суперлига 15-тур: «Бунёдкор»га техник мағлубият ва Водийдаги шиддатли жанг!Бугун, 16:01Ввойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВвойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 15:19Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Бугун, 15:19Марселььино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкинМарселььино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкинБугун, 14:53Манчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаМанчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаБугун, 14:50Кристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиКристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиБугун, 14:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда