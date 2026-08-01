Манчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқда

·17·Спорт
Манчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқда
Қисқача

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Ювентус қанот футболчиси Франсишку Консейсауни ўз сафига қўшиб олиш учун нақд пул ва футболчи алмашинувидан иборат битим тузишга жиддий киришди. Инглиз гранди трансфер нархини пасайтириш мақсадида 30 миллион евро билан биргаликда ўз сафида асосий ўринни йўқотган нидерландиялик ҳужумчи Джошуа Зиркзеени таклиф қилишга тайёр еканини билдирган.

Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансферлар мавсумида ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Туриннинг Ювентус жамоаси қанот футболчиси Францишку Консейсауни ўз сафига қўшиб олишга жиддий киришди. Sportмедиасет нашри тарқатган маълумотларга кўра, инглиз гранди португалиялик иқтидор эгасини қўлга киритиш учун нақд пул ва футболчи алмашинувидан иборат улкан битим тузишга тайёрланмоқда. Ушбу қадам жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада ошириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда Манчестер Юнайтед раҳбарияти трансфер пойгасида етакчилик қилмоқда, гарчи Ливерпул клуби ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бораётган бўлса-да, «қизил иблислар» энг қатъий даъвогар бўлиб турибди. Францишку Консейсау 2024-йилнинг ёзида Порту жамоасидан Турин клубига ижара асосида келиб қўшилган эди. Шундан сўнг, у ўзининг ёрқин ўйинлари эвазига Ювентуснинг асосий фигураларидан бирига айланди ва клуб уни 30 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олди.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартлар

Италия ОАВ хабарларига кўра, Ювентус Францишку Консейсаунинг трансфер қийматини 50 миллиондан 60 миллион еврогача баҳоламоқда. Бироқ, агар инглиз клуби битимга ўз футболчисини киритишга рози бўлса, умумий нақд пул миқдори сезиларли даражада камайиши мумкин. Манчестер Юнайтед трансфер нархини пасайтириш учун 30 миллион евро билан биргаликда ўз сафида асосий ўринни йўқотган нидерландиялик ҳужумчи Джошуа Зиркзеени таклиф қилишга тайёр эканини билдирган.

Джошуа Зиркзеенинг Манчестердаги ишлари кутилганидек кетмаяпти ва у Италия футболига қайтишни мамнуният билан қабул қилиши кутилмоқда. Ўз навбатида, Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллетти ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги футболчи қидирмоқда ва Зиркзеенинг ўйин услубини юқори баҳолайди. Бу эса мазкур футболчи алмашинувини А Серия гиганти учун ҳам ўта жозибали вариантга айлантиради.

Музокаралар ва келажакдаги режалар

Икки Европа гранди ўртасидаги музокаралар жараёнида таниқли агент Хорхе Мендеш фаол воситачилик қилмоқда. У барча томонлар учун ҳам молиявий, ҳам тактик жиҳатдан манфаатли ечим топиш устида қаттиқ ишламоқда. Мендеш яқин кунларда Континассадаги Ювентус қароргоҳига расмий таклифни тақдим этиши кутилмоқда.

Таклиф этилаётган ушбу алмашинув структураси ҳар икки клубнинг манфаатларига тўла мос келиши тахмин қилинмоқда. Францишку Консейсаунинг трансфери Манчестер Юнайтед бош мураббийига ўта динамик қанот ўйинчисини олиб келиш имконини берса, Ювентус ўз навбатида пул маблағи билан бирга А Серия тажрибасига эга ҳужумчини қўлга киритади.

Манчестер ЮнайтедЮвентусФранцишку КонсейсауДжошуа ЗиркзееТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ввойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиВвойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирдиБугун, 15:19Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Бугун, 15:19Марселььино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкинМарселььино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкинБугун, 14:53Кристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиКристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиБугун, 14:16Бавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБугун, 13:38Реал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинРеал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда