Манчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқда
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби Ювентус қанот футболчиси Франсишку Консейсауни ўз сафига қўшиб олиш учун нақд пул ва футболчи алмашинувидан иборат битим тузишга жиддий киришди. Инглиз гранди трансфер нархини пасайтириш мақсадида 30 миллион евро билан биргаликда ўз сафида асосий ўринни йўқотган нидерландиялик ҳужумчи Джошуа Зиркзеени таклиф қилишга тайёр еканини билдирган.
Англиянинг Манчестер Юнайтед клуби ёзги трансферлар мавсумида ўз ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Туриннинг Ювентус жамоаси қанот футболчиси Францишку Консейсауни ўз сафига қўшиб олишга жиддий киришди. Sportмедиасет нашри тарқатган маълумотларга кўра, инглиз гранди португалиялик иқтидор эгасини қўлга киритиш учун нақд пул ва футболчи алмашинувидан иборат улкан битим тузишга тайёрланмоқда. Ушбу қадам жамоанинг ҳужум салоҳиятини янада ошириш йўлидаги муҳим қадамлардан бири сифатида кўрилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги вақтда Манчестер Юнайтед раҳбарияти трансфер пойгасида етакчилик қилмоқда, гарчи Ливерпул клуби ҳам вазиятни диққат билан кузатиб бораётган бўлса-да, «қизил иблислар» энг қатъий даъвогар бўлиб турибди. Францишку Консейсау 2024-йилнинг ёзида Порту жамоасидан Турин клубига ижара асосида келиб қўшилган эди. Шундан сўнг, у ўзининг ёрқин ўйинлари эвазига Ювентуснинг асосий фигураларидан бирига айланди ва клуб уни 30 миллион евро эвазига тўлиқ сотиб олди.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартларИталия ОАВ хабарларига кўра, Ювентус Францишку Консейсаунинг трансфер қийматини 50 миллиондан 60 миллион еврогача баҳоламоқда. Бироқ, агар инглиз клуби битимга ўз футболчисини киритишга рози бўлса, умумий нақд пул миқдори сезиларли даражада камайиши мумкин. Манчестер Юнайтед трансфер нархини пасайтириш учун 30 миллион евро билан биргаликда ўз сафида асосий ўринни йўқотган нидерландиялик ҳужумчи Джошуа Зиркзеени таклиф қилишга тайёр эканини билдирган.
Джошуа Зиркзеенинг Манчестердаги ишлари кутилганидек кетмаяпти ва у Италия футболига қайтишни мамнуният билан қабул қилиши кутилмоқда. Ўз навбатида, Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллетти ҳужум чизиғини кучайтириш учун янги футболчи қидирмоқда ва Зиркзеенинг ўйин услубини юқори баҳолайди. Бу эса мазкур футболчи алмашинувини А Серия гиганти учун ҳам ўта жозибали вариантга айлантиради.
Музокаралар ва келажакдаги режаларИкки Европа гранди ўртасидаги музокаралар жараёнида таниқли агент Хорхе Мендеш фаол воситачилик қилмоқда. У барча томонлар учун ҳам молиявий, ҳам тактик жиҳатдан манфаатли ечим топиш устида қаттиқ ишламоқда. Мендеш яқин кунларда Континассадаги Ювентус қароргоҳига расмий таклифни тақдим этиши кутилмоқда.
Таклиф этилаётган ушбу алмашинув структураси ҳар икки клубнинг манфаатларига тўла мос келиши тахмин қилинмоқда. Францишку Консейсаунинг трансфери Манчестер Юнайтед бош мураббийига ўта динамик қанот ўйинчисини олиб келиш имконини берса, Ювентус ўз навбатида пул маблағи билан бирга А Серия тажрибасига эга ҳужумчини қўлга киритади.
…