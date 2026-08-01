Марсельино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкин
Испаниялик таниқли мутахассис Марсельино фаолиятини Саудия Арабистонида давометтириши ва Ал-Аҳли клуби бош мураббийига айланиши мумкин. ixbt.com нашрининг хабар беришича, тажрибали мураббий келаси мавсумдан бошлаб жамоа бошқарувини қўлга олиши кутилмоқда. Мазкур тайинлов Саудия клуби мухлисларида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки улар жамоанинг янги босқичга кўтарилишига умид қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Ал-Аҳли жамоасини бошқариб келаётган германиялик мураббий Маттиас Яйсле фаолиятини Англия Премер-лигаси вакили Нюкасл Юнайтед сафида давом эттиришга яқин турибди. Унинг кетиши кутилаётгани фонида клуб раҳбарияти дарҳол ўринбосар қидиришга тушган ва Марсельино номзодини асосий даъвогар сифатида кўриб чиқмоқда.
Марсельинонинг мураббийлик фаолиятиМарсельинонинг футболчилик даври у қадар ёрқин кечмаган. Sporting Хихон сафида ярим ҳимоячи сифатида тўп сурган испаниялик футболчи жароҳатлар туфайли атиги 28 ёшида фаолиятини эрта якунлашга мажбур бўлган. Расинг, Леванте ва Элче клубларида ҳам ўйнаган футболчи омадсизлик сабабли мураббийлик ўтишга қарор қилган.
У мураббийлик фаолиятини жуда эрта, 32 ёшида Испания қуйи дивизионларидан бошлаган. Дастлаб Депортиво Леалтад жамоасини бошқарган мутахассис, кейинчалик ўзининг илк қадамларини ташлаган Sporting Хихон захира жамоасига мураббий этиб тайинланган ва вақт ўтиши билан Испания футболида ўзига хос ном қозонган.
Вилярреал ва Барселона билан боғлиқ тарихМутахассис ўз фаолияти давомида Вилярреал жамоасининг замонавий тарихини шакллантирган мураббийлардан бири сифатида эсга олинади. Унинг жамоадаги фаолияти давомида айтган «Мен футболчиларнинг қўрқувини йўқотиш учун келдим» деган ибораси мухлислар ёдида қолган. Ушбу руҳни энди Саудия Арабистонида ҳам намойиш этиш талаб этилади.
Марсельино фаолияти давомида Барселона устидан икки бор ёрқин ғалабаларга эришгани билан ҳам эътиборга лойиқдир. Бироқ, қизиғи шундаки, испаниялик мураббий шу вақтгача ўз фаолиятида Испания чегараларидан ташқарида муваффақият қозонганича йўқ. Ал-Аҳли клубидаги эҳтимолий тайинлов унинг учун мамлакат ташқарисидаги илк жиддий синов бўлиши мумкин.
…