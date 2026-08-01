Марсельино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкин

·0·Спорт
Марсельино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкин

Испаниялик таниқли мутахассис Марсельино фаолиятини Саудия Арабистонида давометтириши ва Ал-Аҳли клуби бош мураббийига айланиши мумкин. ixbt.com нашрининг хабар беришича, тажрибали мураббий келаси мавсумдан бошлаб жамоа бошқарувини қўлга олиши кутилмоқда. Мазкур тайинлов Саудия клуби мухлисларида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки улар жамоанинг янги босқичга кўтарилишига умид қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Ал-Аҳли жамоасини бошқариб келаётган германиялик мураббий Маттиас Яйсле фаолиятини Англия Премер-лигаси вакили Нюкасл Юнайтед сафида давом эттиришга яқин турибди. Унинг кетиши кутилаётгани фонида клуб раҳбарияти дарҳол ўринбосар қидиришга тушган ва Марсельино номзодини асосий даъвогар сифатида кўриб чиқмоқда.

Марсельинонинг мураббийлик фаолияти

Марсельинонинг футболчилик даври у қадар ёрқин кечмаган. Sporting Хихон сафида ярим ҳимоячи сифатида тўп сурган испаниялик футболчи жароҳатлар туфайли атиги 28 ёшида фаолиятини эрта якунлашга мажбур бўлган. Расинг, Леванте ва Элче клубларида ҳам ўйнаган футболчи омадсизлик сабабли мураббийлик ўтишга қарор қилган.

У мураббийлик фаолиятини жуда эрта, 32 ёшида Испания қуйи дивизионларидан бошлаган. Дастлаб Депортиво Леалтад жамоасини бошқарган мутахассис, кейинчалик ўзининг илк қадамларини ташлаган Sporting Хихон захира жамоасига мураббий этиб тайинланган ва вақт ўтиши билан Испания футболида ўзига хос ном қозонган.

Вилярреал ва Барселона билан боғлиқ тарих

Мутахассис ўз фаолияти давомида Вилярреал жамоасининг замонавий тарихини шакллантирган мураббийлардан бири сифатида эсга олинади. Унинг жамоадаги фаолияти давомида айтган «Мен футболчиларнинг қўрқувини йўқотиш учун келдим» деган ибораси мухлислар ёдида қолган. Ушбу руҳни энди Саудия Арабистонида ҳам намойиш этиш талаб этилади.

Марсельино фаолияти давомида Барселона устидан икки бор ёрқин ғалабаларга эришгани билан ҳам эътиборга лойиқдир. Бироқ, қизиғи шундаки, испаниялик мураббий шу вақтгача ўз фаолиятида Испания чегараларидан ташқарида муваффақият қозонганича йўқ. Ал-Аҳли клубидаги эҳтимолий тайинлов унинг учун мамлакат ташқарисидаги илк жиддий синов бўлиши мумкин.

МарсельиноАл-АҳлиСаудия АрабистониФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаМанчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаБугун, 14:50Кристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиКристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиБугун, 14:16Бавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБугун, 13:38Реал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинРеал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинБугун, 13:19Ромарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атадиРомарио Франко Баресини ўз фаолиятидаги энг қийин рақиб деб атадиБугун, 12:56Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Нико Уильямс шахсий ҳаётида кескин бурилиш: 2 йиллик севги қиссаси нега якун топди?Бугун, 12:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда