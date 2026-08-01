Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)
Қирғизистоннинг Иссиқкўл соҳилида Марказий Осиё тарихида илк бор сув-мотор спорти бўйича F1H2O жаҳон чемпионати босқичи бошланди. Соатига 220 километрдан зиёд тезликда ҳаракатланадиган қайиқлар иштирокидаги Қирғизистон Гран-приси минтақанинг спорт ҳаётидаги энг йирик воқеалардан бирига айланди.
Мусобақанинг тантанали очилиш маросимида Марказий Осиё давлатлари раҳбарлари иштирок этди. Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга спортчиларнинг саралаш баҳсларини кузатди.
Иссиқкўлда тарихий мусобақа
Қирғизистон Гран-приси F1H2O жаҳон чемпионатининг 2026 йилги мавсумидаги иккинчи босқич ҳисобланади. Мусобақа 31 июлдан 2 августгача Иссиқкўл соҳилида ўтказилмоқда. Бу чемпионатнинг нафақат Қирғизистонда, балки бутун Марказий Осиёдаги илк босқичидир.
Тақдим этилган маълумотга кўра, очилиш маросимида:
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев;
Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев;
Қирғизистон Президенти Садир Жапаров;
Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон иштирок этди.
Давлат раҳбарлари спортчилар ва мусобақа меҳмонларини қутлаб, уларга муваффақият тилади.
Олий даражадаги меҳмонларнинг ушбу тадбирда қатнашиши пойганинг оддий спорт мусобақасидан кенгроқ аҳамиятга эга эканини кўрсатади. Қирғизистон мазкур тадбир орқали ўзининг спорт, сайёҳлик ва инвестициявий имкониятларини халқаро миқёсда намойиш этмоқда.
Нега уни «сувдаги Формула-1» дейишади?
F1H2O — юқори тезликка мўлжалланган махсус қайиқлар ўртасида ўтказиладиган жаҳон чемпионатидир. Мусобақа Халқаро сув-мотор спорти иттифоқи — UIM шафелигида ташкил этилади.
Унинг «сувдаги Формула-1» деб аталиши бежиз эмас. Пойгачилар сув юзасида катта тезликда ҳаракатланиб, кескин бурилишлардан ўтади, рақиблари билан ёнма-ён курашади ва сониянинг улуши ичида қарор қабул қилади.
Тезюрар қайиқлар соатига 220–250 километргача тезликка чиқа олади. Шу боис спортчидан нафақат маҳорат, балки юксак диққат, жисмоний чидамлилик ва фавқулодда тезкорлик ҳам талаб этилади.
Сув юзасидаги кичик тўлқин ёки йўналишдаги арзимас хато ҳам пойга натижасига жиддий таъсир қилиши мумкин. Шу жиҳатдан мазкур спорт тури дунёдаги энг мураккаб ва хавфли тезлик мусобақаларидан бири ҳисобланади.
Саралаш баҳслари нега муҳим?
Шавкат Мирзиёев рафиқаси билан бирга спортчиларнинг саралаш пойгасини кузатди.
Саралаш босқичи асосий пойга олдидан ўтказилади ва иштирокчиларнинг қайси ўриндан ҳаракат бошлашини белгилайди. Энг яхши вақтни қайд этган спортчи асосий беллашувда энг қулай ўринни эгаллайди.
Сув-мотор спортида олдинги қатордан ҳаракат бошлаш айниқса муҳим. Чунки олдиндаги қайиқлар қолдирган кучли тўлқинлар ортдаги иштирокчиларнинг тезлиги ва мувозанатига таъсир кўрсатиши мумкин.
Шу сабаб саралашдаги ҳар бир сония асосий пойга тақдирини ҳал қилиши эҳтимолдан холи эмас.
Баланд тоғ шароити спортчиларни қандай синайди?
Иссиқкўл денгиз сатҳидан 1607 метр баландликда жойлашган. У чемпионат тарихидаги энг баланд ҳудудда ташкил этилган пойга майдони сифатида қайд этилмоқда.
Баландликда ҳавонинг зичлиги пастроқ бўлади. Бу эса қайиқ двигатели, унинг тезланиши ва техник созламаларига таъсир кўрсатиши мумкин.
Шунинг учун жамоалар:
двигател ишини маҳаллий шароитга мослаштириши;
қайиқнинг мувозанатини тўғри созлаши;
шамол ва тўлқинлар йўналишини ҳисобга олиши;
спортчининг жисмоний ҳолатини назорат қилиши керак.
Иссиқкўлнинг баланд тоғлар билан ўралгани мусобақага бетакрор манзара бағишласа-да, спортчилар учун қўшимча синовларни ҳам юзага келтиради.
Уч кунлик дастурда нималар бор?
Қирғизистон Гран-приси уч кун давом этади. Расмий дастурдан эркин машғулотлар, саралаш баҳслари, қисқа масофали пойгалар ва асосий Гран-при ўрин олган.
Машғулотлар вақтида жамоалар қайиқларнинг техник ҳолатини текширади, сув йўлини ўрганади ва энг мақбул ҳаракат йўналишини танлайди.
Саралашдан кейин спортчилар қисқа пойгаларда куч синашади. Мусобақанинг ҳал қилувчи қисми — Қирғизистон Гран-присининг асосий пойгаси 2 август куни ўтказилиши белгиланган.
Пойга якунлангач, ғолиб ва совриндорларни тақдирлаш маросими бўлиб ўтади.
Қирғизистон учун янги сайёҳлик имконияти
Иссиқкўл табиати, тоғ манзаралари ва мусаффо суви билан Марказий Осиёнинг энг машҳур дам олиш масканларидан бири саналади. F1H2O босқичининг шу ерда ўтказилиши ҳудудга яна бир янги йўналиш — спорт туризмини олиб кирмоқда.
Бундай халқаро мусобақа:
Қирғизистонга хорижий сайёҳларни жалб этиши;
меҳмонхона ва умумий овқатланиш хизматларига талабни ошириши;
маҳаллий тадбиркорлар учун янги имкониятлар яратиши;
Иссиқкўлни жаҳон спорт харитасига олиб чиқиши мумкин.
Қирғизистон ҳукумати ҳам чемпионат мамлакатнинг сайёҳлик ва инвестициявий салоҳиятини халқаро жамоатчиликка намойиш этишини таъкидлаган.
Экологик хавфсизлик ҳам диққат марказида
Иссиқкўл ноёб табиий ҳудуд бўлгани сабаб мусобақанинг атроф-муҳитга таъсири ҳам жамоатчилик диққатини тортди.
Қирғизистондаги масъул идоралар маълумотига кўра, чемпионат олдидан атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш ҳужжатлари давлат экологик экспертизасидан ўтказилган ва ижобий хулоса берилган.
Шунга қарамай, ташкилотчилардан:
сувга ёқилғи ва техник суюқликлар тушишига йўл қўймаслик;
чиқиндиларни ўз вақтида йиғиш;
соҳилдаги табиий муҳитни асраш;
мусобақадан кейин ҳудудни тозалаш талаб этилади.
Мусобақанинг ҳақиқий муваффақияти фақат томошабоп пойга билан эмас, Иссиқкўл табиатига зарар етказмасдан ташкил этилгани билан ҳам баҳоланади.
Асосий хулоса
Қирғизистон Гран-присининг Иссиқкўлда ўтказилиши Марказий Осиё спорти учун тарихий воқеа бўлди. Минтақада илк бор ташкил этилган «сувдаги Формула-1» катта тезлик, мураккаб техника ва бетакрор тоғ манзараларини бир майдонда бирлаштирди.
Давлат раҳбарларининг очилиш маросимида иштирок этиши эса мазкур тадбирнинг спорт билан бирга сиёсий ва сайёҳлик аҳамияти ҳам юқори эканини кўрсатди.
Энди асосий эътибор ҳал қилувчи пойгага қаратилган: Иссиқкўлнинг ўзига хос шароити, кескин бурилишлар ва соатига 220 километрдан ошадиган тезлик қайси спортчини тарихий ғалабага олиб чиқади?
Сизнингча, бундай халқаро мусобақалар Марказий Осиёда спорт туризмини ривожлантира оладими? Изоҳларда ўз фикрингизни қолдиринг ва мақолани яқинларингиз билан улашинг!
…