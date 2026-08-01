Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқда

·0·Техно
Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқда

Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Моторола компанияси тақилувчи гаджетлар сегментида жиддий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Те Мак Обсервер нашрининг хабар беришича, интернетда Моторола Ватч Ultra деб номланган янги флагман ақлли соатининг илк расмий рендерлари пайдо бўлди. Агар мазкур сиздириб юборилган маълумотлар ўз тасдиғини топса, мазкур қурилма бренд тарихидаги илк Ultra синфидаги мукофотли соатга айланиб, Samsung ва Apple каби гигантларнинг шунга ўхшаш қурилмаларига асосий рақобатчи бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган тасвирлар гаджетнинг ташқи кўриниши ва дизайн жиҳатларига ойдинлик киритади. Янги қурилма классик услубдаги думалоқ дисплей билан жиҳозланиб, унинг ён тарафида Моторола логотипи туширилган йирик айланувчи рақамли тож ҳамда қўшимча жисмоний тугма жойлаштирилган. Шунингдек, соат корпусининг орқа қопқоғидаги ёзувлар унинг асосий техник хусусиятларидан дарак беради.

Мустаҳкам корпус ва илғор ҳимоя

Тафсилотларга кўра, Моторола Ватч Ultra замонавий 46 миллиметрли зангламайдиган пўлатдан ясалган корпусга эга бўлади. Ишлаб чиқарувчи қурилманинг сув остида ишлатилишига алоҳида эътибор қаратган бўлиб, у 50 метргача бўлган чуқурликда сув босимига бардош бера олади. Шу билан бирга, корпус чанг ва намликдан тўлиқ ҳимоя қилувчи IP68 стандартига жавоб беради.

Соат ўзининг автономлиги ва алоқа имкониятлари билан ҳам эътибор тортади. Қурилма замонавий фойдаланувчилар учун муҳим бўлган ўрнатилган ГПС ҳамда ЛТE модуллари билан жиҳозланади. Бу фойдаланувчига смартфондан узоқда бўлганда ҳам интернет алоқаси ва навигация имкониятларидан фойдаланиш имконини беради.

Дизайн ва тақдимот истиқболлари

Тарқалган суратларда соатга тақилган махсус камар ҳам диққатни тортади. У ташқи кўриниши бўйича чарм камарини эслатиб, ўзига хос қизил рангли контраст тикувлар билан безатилган. Мутахассисларнинг фикрича, компания келгусида харидорларга спорт ва бошқа услубдаги турли хил ўрнашувчи камарларни ҳам таклиф қилиши кутилмоқда.

Ҳозирча Моторола компанияси Ватч Ultra соатининг расмий тақдим этилиш санаси ҳақида бирон-бир маълумот эълон қилгани йўқ. Шунингдек, янги флагман гаджет қайси давлатлар бозорларида сотувга чиқарилиши ва унинг нархи қанча бўлиши сир сақланмоқда. Шунга қарамай, мазкур қурилманинг пайдо бўлиши премиум ақлли соатлар бозорида рақобат янада кескинлашишидан дарак беради.

МоторолаСмартВатчТехнологияларГаджетларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтирадиMicrosoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтирадиБугун, 13:56Смартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилдиСмартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилдиБугун, 13:27SpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиSpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиБугун, 12:51Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаElon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаБугун, 12:25Xiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиXiaomi компанияси 185 Hz экранли янги флагманини эълон қилдиБугун, 11:26Россиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиРоссиянинг «КодДурова» нашри «Код.ру» деб ўзгартирилдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади