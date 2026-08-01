Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқда
Смартфонлар бозорида ўз ўрнига эга бўлган Моторола компанияси тақилувчи гаджетлар сегментида жиддий қадам ташлашга тайёрланмоқда. Те Мак Обсервер нашрининг хабар беришича, интернетда Моторола Ватч Ultra деб номланган янги флагман ақлли соатининг илк расмий рендерлари пайдо бўлди. Агар мазкур сиздириб юборилган маълумотлар ўз тасдиғини топса, мазкур қурилма бренд тарихидаги илк Ultra синфидаги мукофотли соатга айланиб, Samsung ва Apple каби гигантларнинг шунга ўхшаш қурилмаларига асосий рақобатчи бўлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган тасвирлар гаджетнинг ташқи кўриниши ва дизайн жиҳатларига ойдинлик киритади. Янги қурилма классик услубдаги думалоқ дисплей билан жиҳозланиб, унинг ён тарафида Моторола логотипи туширилган йирик айланувчи рақамли тож ҳамда қўшимча жисмоний тугма жойлаштирилган. Шунингдек, соат корпусининг орқа қопқоғидаги ёзувлар унинг асосий техник хусусиятларидан дарак беради.
Мустаҳкам корпус ва илғор ҳимояТафсилотларга кўра, Моторола Ватч Ultra замонавий 46 миллиметрли зангламайдиган пўлатдан ясалган корпусга эга бўлади. Ишлаб чиқарувчи қурилманинг сув остида ишлатилишига алоҳида эътибор қаратган бўлиб, у 50 метргача бўлган чуқурликда сув босимига бардош бера олади. Шу билан бирга, корпус чанг ва намликдан тўлиқ ҳимоя қилувчи IP68 стандартига жавоб беради.
Соат ўзининг автономлиги ва алоқа имкониятлари билан ҳам эътибор тортади. Қурилма замонавий фойдаланувчилар учун муҳим бўлган ўрнатилган ГПС ҳамда ЛТE модуллари билан жиҳозланади. Бу фойдаланувчига смартфондан узоқда бўлганда ҳам интернет алоқаси ва навигация имкониятларидан фойдаланиш имконини беради.
Дизайн ва тақдимот истиқболлариТарқалган суратларда соатга тақилган махсус камар ҳам диққатни тортади. У ташқи кўриниши бўйича чарм камарини эслатиб, ўзига хос қизил рангли контраст тикувлар билан безатилган. Мутахассисларнинг фикрича, компания келгусида харидорларга спорт ва бошқа услубдаги турли хил ўрнашувчи камарларни ҳам таклиф қилиши кутилмоқда.
Ҳозирча Моторола компанияси Ватч Ultra соатининг расмий тақдим этилиш санаси ҳақида бирон-бир маълумот эълон қилгани йўқ. Шунингдек, янги флагман гаджет қайси давлатлар бозорларида сотувга чиқарилиши ва унинг нархи қанча бўлиши сир сақланмоқда. Шунга қарамай, мазкур қурилманинг пайдо бўлиши премиум ақлли соатлар бозорида рақобат янада кескинлашишидан дарак беради.
…