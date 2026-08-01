Талабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошланди
1 августдан эътиборан Ўзбекистондаги олий таълим муассасалари талабалари учун турар жойларга (ТТЖ) ариза топшириш жараёнига расман старт берилди. Жорий ўқув йилида талабалар учун нафақат жойлашиш, балки вақтинча рўйхатдан ўтиш тартибида ҳам туб бурилиш ясаган ва ортиқча оворагарчиликларга чек қўядиган муҳим композит хизмат жорий этилди. Хўш, аризалар қай тартибда топширилади, квоталар кимлар ўртасида қандай тақсимланади ва янги тизим қандай ишлайди?
Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳамда тегишли мутасадди ташкилотлар томонидан талабаларнинг турар жой таъминотини шаффоф ва адолатли ташкил этиш мақсадида рақамлаштириш кўлами янада кенгайтирилди. Эндилида талабалар соатлаб навбатда туриши ёки ҳужжат йиғишига ҳожат қолмайди.
1. my.gov.uz орқали онлайн қабул: Ариза топширишнинг асосий шартлари
Талабалар турар жойига жойлашиш бўйича аризалар қабули 1 августдан бошланиб, янги ўқув йили якунига қадар давом этади. Ариза юбориш ва жараённи кузатиш тўлиқ масофавий тарзда Ягона интерактив давлат хизматлари портали (my.gov.uz) орқали амалга оширилади.
Мутасаддиларнинг таъкидлашича, талабаларни турар жойга жойлаштиришда адолат ва устуворлик мезонлари қатъий сақланади:
Биринчи босқичда: Қонунчиликда белгиланган тегишли имтиёз ва устуворликка эга бўлган талабгорлар (ижтимоий ҳимояга муҳтож, етим ёки имконияти чекланган ва бошқа тоифадаги талабалар) ётоқхонага қабул қилинади.
Иккинчи босқичда: Имтиёзли тоифадан ортган қолган ўринлар умумий навбат асосида талабалар ўртасида тенг тақсимланади.
2. Квоталар тақсимоти: Қайси курс талабаларига қанча ўрин ажратилган?
Талабаларнинг ёш ва мослашиш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, турар жойлардаги одатий ўринлар курслар кесимида қуйидагича мутаносибликда ажратилади:
55–65 фоиз ўринлар — 1-курс талабалари учун;
15–20 фоиз ўринлар — 2-курс талабалари учун;
20–25 фоизгача ўринлар — 3-курс ва ундан юқори босқич талабалари учун.
1-босқичга тавсия этилган абитуриентлар диққатига!
2026/2027-ўқув йили учун олий таълим муассасаларига қабул имтиҳонларини топширган 1-босқич абитуриентлари якуний натижалар ва талабаликка тавсия этилгани ҳақидаги расмий хабарлар эълон қилинганидан сўнггина my.gov.uz орқали ариза юборишлари мумкин бўлади.
3. Инновацион композит хизмат: Ётоқхона ва «прописка» энди бир ҳаракатда!
Янги ўқув йилидаги энг катта енгиллик ва қулайликлардан бири — талабалар турар жойига жойлашиш ва вақтинча рўйхатдан ўтиш (вақтинчалик прописка) жараёнларининг ягона композит хизмат сифатида бирлаштирилганидир.
Илгари талабалар ётоқхонага жойлашгач, вақтинча рўйхатга туриш учун алоҳида паспорт-виза хизматларига ёки Давлат хизматлари марказларига мурожаат қилиши, қайтадан шакл ва тўловларни тўлаши талаб этилар эди. Эндиликда ушбу жараёнларнинг барчаси автоматик тарзда, одам омилисиз амалга оширилади.
4. Қадамма-қадам йўриқнома: Ариза топширишдан электрон қайд варағини олишгача
Янги автоматик композит тизим орқали жараён қуйидаги 5 та аниқ босқичда кечади:
Ариза юбориш: Талаба my.gov.uz порталига кириб, талабалар турар жойига жойлашиш бўйича электрон аризани тўлдиради.
Маъқулланиш ва шартнома: Ариза кўриб чиқилиб маъқуллангач, тизим орқали талабага электрон шартнома ва йўлланма шакллантириб берилади.
Шартнома тўлови: Талаба шартномада кўрсатилган ётоқхона тўловини амалга оширади.
Вақтинча рўйхатдан ўтиш тўлови: Шартнома тўлови тасдиқланиши билан тизим автоматик равишда вақтинча рўйхатдан ўтиш учун зарур бўлган давлат божи тўловини шакллантиради.
Электрон қайд варағи: Вақтинча рўйхатдан ўтиш тўлови ҳам амалга оширилгач, талабанинг турган жойи бўйича вақтинча рўйхатга олинганини тасдиқловчи электрон қайд варағи (кўчирма) автоматик равишда тақдим этилади.
5. Муҳим эслатма: Вақтинча рўйхатдан ўтиш муддати
Мутасаддилар томонидан алоҳида таъкидланишича, талабанинг турган жойи бўйича вақтинча рўйхатдан ўтиш муддати — тўлов амалга оширилган кундан бошлаб, электрон шартномада белгиланган муддат давомида амал қилади. Тўлов ўз вақтида амалга оширилиши расмий вақтинча рўйхатга олишнинг асосий кафолати ҳисобланади.
Хулоса: Талабалар учун замон билан ҳамнафас рақамли қулайлик
Сўнгги йилларда олий таълим тизимини рақамлаштириш, талабаларнинг вақти ва маблағини тежаш йўлида амалга оширилаётган ислоҳотлар ўз мевасини бермоқда. Талабалар турар жойига жойлашиш ва вақтинча рўйхатдан ўтишни ягона композит хизматга айлантирилиши бюрократияни камайтириш ва ортиқча оворагарчиликка чек қўйишдаги муҳим қадам бўлди.
Сиз ётоқхонага ариза топширишга улгурдингизми? Янги композит тизим ва яратилган қулайликлар ҳақида фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва бу муҳим хабарни талаба дўстларингиз билан улашинг!
…