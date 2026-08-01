Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?
Ғарб оммавий ахборот воситалари бутун дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар кутган янгиликдан ҳайратда қолди: Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес ниҳоят муносабатларини расмийлаштиришга тайёр кўринади. 1 августга режалаштирилган катта тўй ҳақидаги миш-мишлар дарҳол дунёнинг етакчи таблоидларида тарқалди.
Махфий таклифнома ва қора либослар учун дресс-код
Португалиянинг В+ Фама телекўрсатувида эълон қилинган хабар Роналдунинг Жоржина Родригес билан яширин тўйи ҳақидаги миш-мишларга сабаб бўлди. Дастур бошловчиси Адриану Силва Мартинс таҳририятга сирли тўй таклифномаси келиб тушганини маълум қилди.
Таклифномадаги маълумотларга кўра, маросим 1 август куни соат 17:00 да Синтра шаҳридаги, ЮНEСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритилган машҳур Кинта-да-Регалейра сарой-боғ мажмуасида ўтказилиши керак эди.
Таклифномадаги энг кўп муҳокамаларга сабаб бўлган жиҳатлардан бири эса меҳмонлар учун белгиланган дресс-код бўлган. Унга кўра, тўйга ташриф буюрувчилардан қора либосда келиш сўралган. Бу хабар Роналдунинг мухлисларини ҳаяжонга солиб, бўлажак маросим одатий тўйдан кўра кўпроқ ҳашаматли Голливуд премьерасини эслатиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирди.
Тўй ҳақидаги хабарлар рад этилди
Бироқ кўп ўтмай, Роналдунинг тўйи ҳақидаги хабарларга қарши маълумотлар ҳам пайдо бўлди. Машҳурлар ҳаётига оид хабарлари билан танилган Испаниянинг ¡ҲОЛА! нашри ўз манбаларига таяниб, бу дам олиш кунлари тўй бўлмаслигини маълум қилди.
Нашр бунинг бир нечта сабабларини келтирган. Жумладан, 1 август куни Кинта-да-Регалейра мажмуаси сайёҳлар учун очиқ бўлиб, ташриф буюриш учун чипталар кун давомида сотувда қолмоқда.
Бундан ташқари, шу куни кечқурун мажмуа ҳудудида португалиялик хонанда Силвана Переснинг концерти ҳам режалаштирилган.
Шу сабабли жаҳон юлдузлари иштирокидаги йирик ва ёпиқ тўй маросимини сайёҳлар ташрифи ҳамда концерт билан бир вақтда ушбу ҳудудда ўтказиш эҳтимоли жуда паст экани таъкидланмоқда.
Кинта-да-Регалейра мажмуаси вакиллари эса журналистларнинг саволларига ҳозирча аниқ жавоб бермаяпти. Бу эса Роналдунинг Жоржина билан тўйи ҳақидаги миш-мишлар атрофидаги сирли вазиятни янада кучайтирмоқда.
…