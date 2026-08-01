Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?

·0·Дунё
Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?

Ғарб оммавий ахборот воситалари бутун дунё бўйлаб миллионлаб мухлислар кутган янгиликдан ҳайратда қолди: Криштиану Роналду ва Жоржина Родригес ниҳоят муносабатларини расмийлаштиришга тайёр кўринади. 1 августга режалаштирилган катта тўй ҳақидаги миш-мишлар дарҳол дунёнинг етакчи таблоидларида тарқалди.

Махфий таклифнома ва қора либослар учун дресс-код

Португалиянинг В+ Фама телекўрсатувида эълон қилинган хабар Роналдунинг Жоржина Родригес билан яширин тўйи ҳақидаги миш-мишларга сабаб бўлди. Дастур бошловчиси Адриану Силва Мартинс таҳририятга сирли тўй таклифномаси келиб тушганини маълум қилди.

Таклифномадаги маълумотларга кўра, маросим 1 август куни соат 17:00 да Синтра шаҳридаги, ЮНEСКОнинг Жаҳон мероси рўйхатига киритилган машҳур Кинта-да-Регалейра сарой-боғ мажмуасида ўтказилиши керак эди.

Таклифномадаги энг кўп муҳокамаларга сабаб бўлган жиҳатлардан бири эса меҳмонлар учун белгиланган дресс-код бўлган. Унга кўра, тўйга ташриф буюрувчилардан қора либосда келиш сўралган. Бу хабар Роналдунинг мухлисларини ҳаяжонга солиб, бўлажак маросим одатий тўйдан кўра кўпроқ ҳашаматли Голливуд премьерасини эслатиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни кучайтирди.

Тўй ҳақидаги хабарлар рад этилди

Бироқ кўп ўтмай, Роналдунинг тўйи ҳақидаги хабарларга қарши маълумотлар ҳам пайдо бўлди. Машҳурлар ҳаётига оид хабарлари билан танилган Испаниянинг ¡ҲОЛА! нашри ўз манбаларига таяниб, бу дам олиш кунлари тўй бўлмаслигини маълум қилди.

Нашр бунинг бир нечта сабабларини келтирган. Жумладан, 1 август куни Кинта-да-Регалейра мажмуаси сайёҳлар учун очиқ бўлиб, ташриф буюриш учун чипталар кун давомида сотувда қолмоқда.

Бундан ташқари, шу куни кечқурун мажмуа ҳудудида португалиялик хонанда Силвана Переснинг концерти ҳам режалаштирилган.

Шу сабабли жаҳон юлдузлари иштирокидаги йирик ва ёпиқ тўй маросимини сайёҳлар ташрифи ҳамда концерт билан бир вақтда ушбу ҳудудда ўтказиш эҳтимоли жуда паст экани таъкидланмоқда.

Кинта-да-Регалейра мажмуаси вакиллари эса журналистларнинг саволларига ҳозирча аниқ жавоб бермаяпти. Бу эса Роналдунинг Жоржина билан тўйи ҳақидаги миш-мишлар атрофидаги сирли вазиятни янада кучайтирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмади«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмадиБугун, 13:54Гидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилдиГидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилдиБугун, 13:41Бангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБугун, 13:02Балиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБалиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:12Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиЯқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиБугун, 12:09Эвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаЭвтаназия хавфидаги 30 белуга кити шошилинч қутқарилмоқдаБугун, 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда