Ввойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирди
Барселона дарвозабони Ввойчех Шесни ўзининг кўп йиллик чекиш одати ва никотинига қарамлиги ҳақида очиқ-ошкора фикр билдирди. Тажрибали посбон бу иллатни ўзининг шахсий заиф томони деб атаб, ундан воз кечиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
The Athletic нашрига берган интервюсида полякистонлик дарвозабон ўзининг майдондан ташқари ҳаёт тарзини яширмаслигини маълум қилди. Собиқ Ювентус ва Арсенал футболчиси бу ҳолат профессионал спортчига хос бўлмаслиги мумкинлигини тан олди, бироқ у ўзининг асл қиёфасини сақлаб қолишни афзал кўради.
Шеснининг сўзларига кўра, у бу иллат билан курашишни истамайди ва уни шунчаки қабул қилган. "Бу дунёдаги энг профессионал нарса бўлиб кўринмаслиги мумкин, аммо мен ўзимман. Одамлар менда қутула олмайдиган битта одатим борлигини билишади", — дейди дарвозабон.
Мухлислар муносабати ва самимийликҚизиғи шундаки, Барселона мухлислари футболчининг бу одатига бағишлаб махсус қўшиқ ҳам ўйлаб топишган. Ввойчех фаолиятида илк бор ўзига бағишланган шундай қўшиққа эга бўлганидан мамнунлигини яширмади.
Sportчининг фикрича, у бошқа футболчилар каби ўзининг камчиликларини яширин тутмайди ва очиқчасига тан олади. Айнан мана шу самимийлик ва очиқлик мухлислар билан яқин алоқа ўрнатишда муҳим рол ўйнайди.
"Одамлар мен чекишимни папарациларнинг яширин суратлари орқали билиб қолишгани йўқ. Мен бу одатимни ўзим тан олдим", — дея қўшимча қилди тажрибали посбон.
Заифликни қабул қилишШесни бошқаларга ҳеч қачон чекишни тавсия қилмаслигини, бу ёмон одат эканлигини ва ундан ҳар бир киши қочиши лозимлигини алоҳида таъкидлади. Бироқ гап ўзининг камчиликларига келганда, у буни хотиржамлик билан қабул қилишини билдирди.
Ушбу ҳолатга бўлган енгил ва самимий ёндашув туфайли дарвозабон ҳатто Барселона жамоасининг чемпионлик парадида устига "смокер" (чекувчи) сўзи ёзилган бош кийимда кўриниш берган эди. Бу эса унинг ўзига бўлган ишончи ва оммадан ҳеч нимани яширмаслигини яққол кўрсатиб турибди.
…