Ввойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирди

·0·Спорт
Ввойчех Шесни чекиш одати ҳақида очиқ гапирди

Барселона дарвозабони Ввойчех Шесни ўзининг кўп йиллик чекиш одати ва никотинига қарамлиги ҳақида очиқ-ошкора фикр билдирди. Тажрибали посбон бу иллатни ўзининг шахсий заиф томони деб атаб, ундан воз кечиш нияти йўқлигини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

The Athletic нашрига берган интервюсида полякистонлик дарвозабон ўзининг майдондан ташқари ҳаёт тарзини яширмаслигини маълум қилди. Собиқ Ювентус ва Арсенал футболчиси бу ҳолат профессионал спортчига хос бўлмаслиги мумкинлигини тан олди, бироқ у ўзининг асл қиёфасини сақлаб қолишни афзал кўради.

Шеснининг сўзларига кўра, у бу иллат билан курашишни истамайди ва уни шунчаки қабул қилган. "Бу дунёдаги энг профессионал нарса бўлиб кўринмаслиги мумкин, аммо мен ўзимман. Одамлар менда қутула олмайдиган битта одатим борлигини билишади", — дейди дарвозабон.

Мухлислар муносабати ва самимийлик

Қизиғи шундаки, Барселона мухлислари футболчининг бу одатига бағишлаб махсус қўшиқ ҳам ўйлаб топишган. Ввойчех фаолиятида илк бор ўзига бағишланган шундай қўшиққа эга бўлганидан мамнунлигини яширмади.

Sportчининг фикрича, у бошқа футболчилар каби ўзининг камчиликларини яширин тутмайди ва очиқчасига тан олади. Айнан мана шу самимийлик ва очиқлик мухлислар билан яқин алоқа ўрнатишда муҳим рол ўйнайди.

"Одамлар мен чекишимни папарациларнинг яширин суратлари орқали билиб қолишгани йўқ. Мен бу одатимни ўзим тан олдим", — дея қўшимча қилди тажрибали посбон.

Заифликни қабул қилиш

Шесни бошқаларга ҳеч қачон чекишни тавсия қилмаслигини, бу ёмон одат эканлигини ва ундан ҳар бир киши қочиши лозимлигини алоҳида таъкидлади. Бироқ гап ўзининг камчиликларига келганда, у буни хотиржамлик билан қабул қилишини билдирди.

Ушбу ҳолатга бўлган енгил ва самимий ёндашув туфайли дарвозабон ҳатто Барселона жамоасининг чемпионлик парадида устига "смокер" (чекувчи) сўзи ёзилган бош кийимда кўриниш берган эди. Бу эса унинг ўзига бўлган ишончи ва оммадан ҳеч нимани яширмаслигини яққол кўрсатиб турибди.

Ввойчех ШесниБарселонафутболИспания чемпионатитрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Иссиқкўлда тарихий пойга: «сувдаги Формула-1» бошланди (фото)Бугун, 15:19Марсельино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкинМарсельино Саудия Арабистонининг Ал-Аҳли клубини бошқариши мумкинБугун, 14:53Манчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаМанчестер Юнайтед Францишку Консейсау трансфери устида ишламоқдаБугун, 14:50Кристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиКристиан Ромеро Тоттенхемни тарк этиб, Интерга ўтишга яқин турибдиБугун, 14:16Бавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБавария уч нафар футболчини сотувга қўйди ва таркибни янгиламоқдаБугун, 13:38Реал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинРеал Мадрид Винисиус Жуниорни сотувга қўйиши мумкинБугун, 13:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда