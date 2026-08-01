Блогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилинди
Янги зеландиялик блогер Генри Гиббс Фиджи ороллари яқинида сув остида видео олиб, найза билан балиқ овлаётган вақтида кулранг риф акуласи ҳужумига учради. Ҳамроҳлар Колби ва Ден уни зудлик билан сувдан чиқариб, биринчи ёрдам кўрсатишди ва шифохонага етказишди. Ўнг оёғи жиддий жароҳатланган блогерни сақлаб қолиш учун шифокорлар тўрт марта операция ўтказиб, тери кўчириб ўтказишга мажбур бўлишди.
Янги Зеландиялик балиқлар ва дайвинг ҳақида контент яратувчи Генри Гиббс Фиджи ороллари яқинидаги сувларда видео олаётган вақтида акула ҳужумига учради. Ҳодиса унинг Фиджидаги илк дайвинги вақтида юз берган.
Гиббснинг ўзи ижтимоий тармоқларда маълум қилишича, у сув остида суратга олиш билан бирга найза билан балиқ овлаётган бўлган. Шу пайтда унинг атрофида бир нечта кулранг риф акулалари пайдо бўлган. Улардан бири дастлаб узоқроқда айланган, бироқ кейинчалик хатти-ҳаракатини ўзгартириб, Гиббс томон тезлик билан сузиб келган ва унинг ўнг оёғини тишлаган. Ҳодисанинг ўзи ҳам блогернинг камерасига тушиб қолган.
Ҳужумдан сўнг Гиббс билан бирга бўлган икки ҳамроҳи — Колби ва Ден — уни зудлик билан сувдан олиб чиқиб, жароҳатига биринчи ёрдам кўрсатган. Шундан кейин блогер шифохонага етказилган. Унинг ўнг оёғи жиддий жароҳатланган ва шифокорлар уни сақлаб қолиш учун тўрт марта операция ўтказиб, тери кўчириб ўтказишга мажбур бўлган.
Гиббс кейинги ҳолати ҳақида ёзар экан, оёғи сақланиб қолганидан ва оёқ панжасини тўлиқ ҳаракатлантира олаётганидан жуда миннатдор эканини билдирган. Шифокорлар унинг тўлиқ тикланишига умид қилмоқда. Айрим манбаларда у шифохонада даволанишни давом эттиргани қайд этилган.
Қизиғи, блогер ҳодисадан кейин акуладан ранжимаслигини ҳам айтган. Унинг фикрича, у акуланинг табиий яшаш муҳитида бўлган. Гиббс, шунингдек, акуланинг хатти-ҳаракатидаги ўзгаришларни жиддийроқ баҳолаш кераклигини таъкидлаб, келгусида воқеа акс этган видеони хавфсизлик бўйича сабоқлар билан бирга улашишини билдирган.
Гиббс ўз тажрибасидан келиб чиқиб, акула хатти-ҳаракати кескин ўзгарса, дайвингни давом эттирмаслик кераклигини таъкидлаган. У шунингдек, тропик сувларда камуфляжли кийимлардан фойдаланиш ва акуланинг хавфлилигини фақат унинг катталигига қараб баҳолаш нотўғри бўлиши мумкинлигини айтган.
…