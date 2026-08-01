Блогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилинди

·15·Дунё
Блогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилинди
Қисқача

Янги зеландиялик блогер Генри Гиббс Фиджи ороллари яқинида сув остида видео олиб, найза билан балиқ овлаётган вақтида кулранг риф акуласи ҳужумига учради. Ҳамроҳлар Колби ва Ден уни зудлик билан сувдан чиқариб, биринчи ёрдам кўрсатишди ва шифохонага етказишди. Ўнг оёғи жиддий жароҳатланган блогерни сақлаб қолиш учун шифокорлар тўрт марта операция ўтказиб, тери кўчириб ўтказишга мажбур бўлишди.

Янги Зеландиялик балиқлар ва дайвинг ҳақида контент яратувчи Генри Гиббс Фиджи ороллари яқинидаги сувларда видео олаётган вақтида акула ҳужумига учради. Ҳодиса унинг Фиджидаги илк дайвинги вақтида юз берган.

Гиббснинг ўзи ижтимоий тармоқларда маълум қилишича, у сув остида суратга олиш билан бирга найза билан балиқ овлаётган бўлган. Шу пайтда унинг атрофида бир нечта кулранг риф акулалари пайдо бўлган. Улардан бири дастлаб узоқроқда айланган, бироқ кейинчалик хатти-ҳаракатини ўзгартириб, Гиббс томон тезлик билан сузиб келган ва унинг ўнг оёғини тишлаган. Ҳодисанинг ўзи ҳам блогернинг камерасига тушиб қолган.

Ҳужумдан сўнг Гиббс билан бирга бўлган икки ҳамроҳи — Колби ва Ден — уни зудлик билан сувдан олиб чиқиб, жароҳатига биринчи ёрдам кўрсатган. Шундан кейин блогер шифохонага етказилган. Унинг ўнг оёғи жиддий жароҳатланган ва шифокорлар уни сақлаб қолиш учун тўрт марта операция ўтказиб, тери кўчириб ўтказишга мажбур бўлган.

Гиббс кейинги ҳолати ҳақида ёзар экан, оёғи сақланиб қолганидан ва оёқ панжасини тўлиқ ҳаракатлантира олаётганидан жуда миннатдор эканини билдирган. Шифокорлар унинг тўлиқ тикланишига умид қилмоқда. Айрим манбаларда у шифохонада даволанишни давом эттиргани қайд этилган.

Қизиғи, блогер ҳодисадан кейин акуладан ранжимаслигини ҳам айтган. Унинг фикрича, у акуланинг табиий яшаш муҳитида бўлган. Гиббс, шунингдек, акуланинг хатти-ҳаракатидаги ўзгаришларни жиддийроқ баҳолаш кераклигини таъкидлаб, келгусида воқеа акс этган видеони хавфсизлик бўйича сабоқлар билан бирга улашишини билдирган.

Гиббс ўз тажрибасидан келиб чиқиб, акула хатти-ҳаракати кескин ўзгарса, дайвингни давом эттирмаслик кераклигини таъкидлаган. У шунингдек, тропик сувларда камуфляжли кийимлардан фойдаланиш ва акуланинг хавфлилигини фақат унинг катталигига қараб баҳолаш нотўғри бўлиши мумкинлигини айтган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Бугун, 14:31«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмади«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмадиБугун, 13:54Гидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилдиГидросиклда хавфли трюк бажарган блогер ҳушидан кетиб, кўприкка урилдиБугун, 13:41Бангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБангладешда 13 ёшли қиз суд орқали 7 ойлик фарзандини қайтариб олдиБугун, 13:02Балиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБалиқ тутаётган 11 ёшли болага аллигатор ҳужум қилдиБугун, 12:12Яқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиЯқин Шарқда «катта портлаш» арафаси: Трамп Эронга кенг кўламли зарбалар бермоқчиБугун, 12:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда