Роскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очди

·24·Техно
Роскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очди
Қисқача

«Роскосмос» давлат корпорацияси Soyuz ракетасининг фазога парвоз қилиш жараёнини муваффақиятли муҳрлаш усуллари ҳақида маълумот берди. Бундай мукаммал кадрларни қўлга киритишда сониянинг 32 мингдан бир қисмига тенг бўлган 1/32000 вйдержка асосий рол ўйнади. Двигател совқларидан чиқаётган газларнинг тезлиги секундига тахминан 2800 метрни ташкил қилгани сабабли, фақат екстремал қисқа експозиция тасвирнинг сурилиб кетишини нолга туширди.

«Роскосмос» давлат корпорацияси Soyuz ракетасининг фазога парвоз қилиш жараёнини муваффақиятли муҳрлаш ва унинг техник тафсилотларини кенг жамоатчиликка кўрсатиш усуллари ҳақида маълумот берди. Мазкур суратлар ўзининг тиниқлиги ва реактив оқимларининг яққол кўриниб туриши билан барча технология ишқибозларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бундай мукаммал кадрларни қўлга киритишда асосий рол ўта қисқа — сониянинг 32 мингдан бир қисмига тенг бўлган (1/32000) вйдержка (экспозиция) орқали бажарилган. Одатда ракета двигателларининг учиш вақтидаги ёруғлиги қуёш нурига қиёсланади, шу боис оддий суратга олиш усуллари аланганинг асл тузилишини сақлаб қолишга имкон бермайди.

Техник қийинчиликлар ва ечим

Мутахассисларнинг тушунтиришича, стандарт ёндашувлар бу каби ўта кучли ёруғлик шароитида ўзини оқламайди. Масалан, диафрагмани чек қийматларгача ёпиш диффракция туфайли тасвир кескинлигининг пасайишига олиб келади. Нейтрал-серияли фильтрлардан фойдаланиш ҳам энг мақбул ечим сифатида баҳоланмаган.

Айнан шунинг учун фотографлар тез ҳаракатланувчи газларни «музлатиб қўйиш» имконини берувчи экстремал қисқа вйдержкани қўллашга қарор қилишди. Маълумотларга кўра, двигател совқларидан чиқаётган газларнинг тезлиги секундига тахминан 2800 метрни ташкил қилади. Шу сабабли, ҳатто 1/8000 секундлик экспозицияда ҳам сезиларли даражада смаз — тасвирнинг сурилиб кетиши кузатилади.

Ноёб кадрлар ортидаги созламалар

Фақатгина 1/32000 секундлик вйдержка бу салбий эффектни деярли нолга туширишга ва оқимларни мукаммал кўрсатишга имкон берди. Олинган суратларда деярли шаффоф реактив оқимлар яққол кўринади.

Шунингдек, одатда чиқинди тузилиши деб қабул қилинадиган ёрқин аланга тиллари аслида двигателнинг ёниш камераси ҳамда совқини совутиш учун ишлатилган ва атмосферада ёниб битаётган керосин эканлиги маълум бўлди. Ушбу ноёб кадрларни олиш жараёнида ИСО 64 сезгирлиги, ф/16 диафрагма ва юқорида тилга олинган 1/32000 сониялик вйдержка параметрлари қўлланилган.

РоскосмосSoyuzРакетаКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиОддий квартирадан чиққан Lectric эБикес бир миллиард доллар даромадга эришдиБугун, 15:27Моторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаМоторола илк бор Ultra синфидаги ақлли соатини тақдим этишга ҳозирланмоқдаБугун, 14:20Microsoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтирадиMicrosoft Windows 11 оператив хотира сарфини камайтирадиБугун, 13:56Смартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилдиСмартфонлар ўртасида ҚР-кодлар ёрдамида маълумот алмашиш технологияси яратилдиБугун, 13:27SpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиSpaceX космосдан Starship кемасининг ноёб кадрларини намойиш этдиБугун, 12:51Elon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаElon Musk SpaceX учун сунъий интеллект мутахассисларини жалб қилмоқдаБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади