Роскосмос Soyuz ракетаси стартининг ноёб суратга олиш сирларини очди
«Роскосмос» давлат корпорацияси Soyuz ракетасининг фазога парвоз қилиш жараёнини муваффақиятли муҳрлаш усуллари ҳақида маълумот берди. Бундай мукаммал кадрларни қўлга киритишда сониянинг 32 мингдан бир қисмига тенг бўлган 1/32000 вйдержка асосий рол ўйнади. Двигател совқларидан чиқаётган газларнинг тезлиги секундига тахминан 2800 метрни ташкил қилгани сабабли, фақат екстремал қисқа експозиция тасвирнинг сурилиб кетишини нолга туширди.
«Роскосмос» давлат корпорацияси Soyuz ракетасининг фазога парвоз қилиш жараёнини муваффақиятли муҳрлаш ва унинг техник тафсилотларини кенг жамоатчиликка кўрсатиш усуллари ҳақида маълумот берди. Мазкур суратлар ўзининг тиниқлиги ва реактив оқимларининг яққол кўриниб туриши билан барча технология ишқибозларининг эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бундай мукаммал кадрларни қўлга киритишда асосий рол ўта қисқа — сониянинг 32 мингдан бир қисмига тенг бўлган (1/32000) вйдержка (экспозиция) орқали бажарилган. Одатда ракета двигателларининг учиш вақтидаги ёруғлиги қуёш нурига қиёсланади, шу боис оддий суратга олиш усуллари аланганинг асл тузилишини сақлаб қолишга имкон бермайди.
Техник қийинчиликлар ва ечимМутахассисларнинг тушунтиришича, стандарт ёндашувлар бу каби ўта кучли ёруғлик шароитида ўзини оқламайди. Масалан, диафрагмани чек қийматларгача ёпиш диффракция туфайли тасвир кескинлигининг пасайишига олиб келади. Нейтрал-серияли фильтрлардан фойдаланиш ҳам энг мақбул ечим сифатида баҳоланмаган.
Айнан шунинг учун фотографлар тез ҳаракатланувчи газларни «музлатиб қўйиш» имконини берувчи экстремал қисқа вйдержкани қўллашга қарор қилишди. Маълумотларга кўра, двигател совқларидан чиқаётган газларнинг тезлиги секундига тахминан 2800 метрни ташкил қилади. Шу сабабли, ҳатто 1/8000 секундлик экспозицияда ҳам сезиларли даражада смаз — тасвирнинг сурилиб кетиши кузатилади.
Ноёб кадрлар ортидаги созламаларФақатгина 1/32000 секундлик вйдержка бу салбий эффектни деярли нолга туширишга ва оқимларни мукаммал кўрсатишга имкон берди. Олинган суратларда деярли шаффоф реактив оқимлар яққол кўринади.
Шунингдек, одатда чиқинди тузилиши деб қабул қилинадиган ёрқин аланга тиллари аслида двигателнинг ёниш камераси ҳамда совқини совутиш учун ишлатилган ва атмосферада ёниб битаётган керосин эканлиги маълум бўлди. Ушбу ноёб кадрларни олиш жараёнида ИСО 64 сезгирлиги, ф/16 диафрагма ва юқорида тилга олинган 1/32000 сониялик вйдержка параметрлари қўлланилган.
…