Мутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайди

·0·Фойдали
Мутахассислар огоҳлантирди: очиқ ойналар автомобил ёнилғиcини кўпроқ сарфлайди

Кўпчилик ҳайдовчилар ёнилғини тежаш мақсадида кондиционерни ўчириб, ойналарни очиб ҳаракатланишни афзал кўради. Бироқ мутахассислар бу усул аксинча, кўпроқ харажат ва саломатлик учун хавф туғдиришини таъкидламоқда.

Ойналар очиқ бўлганда автомобилнинг аэродинамикаси бузилади. Ҳаво оқимлари турбулентлик ҳосил қилиб, транспорт воситасининг ҳаракатланишига қаршилик кўрсатади. Натижада автомобил бир хил тезликни сақлаб туриш учун кўпроқ энергия сарфлайди ва ёнилғи истеъмоли ортади.

Тадқиқотларга кўра, 120 км/соат тезликда очиқ ойналар билан ҳаракатланиш ёнилғи сарфини тахминан 0,5 литрга оширади. Айрим ҳолатларда бу кондиционер ишлатиш харажатидан ҳам юқори бўлиши мумкин. 90 км/соатдан паст тезликда эса қўшимча сарф камроқ кузатилади.

Mashina ichida xayolga tolgan, gʻamgin qiyofadagi yosh erkak oʻtiribdi.

Мутахассислар кондиционерни узоқ вақт ишлатмаслик ҳам техник муаммоларга сабаб бўлишини таъкидламоқда. Чунки тизим таркибидаги компрессор, конденсатор ва бошқа қисмлар доимий айланиб турувчи фреон ҳамда мой ҳисобига ишлайди. Узоқ муддат ишлатилмаган ҳолатда мой қурийди, тизим герметиклигини йўқотиши ва занг пайдо бўлиши мумкин.

Бундан ташқари, ишлатилмай қолган кондиционерда ёқимсиз ҳидлар пайдо бўлади. Буғлаткич қисмида бактериялар, замбуруғлар ва зарарли микроорганизмлар кўпайиб, нафас йўллари касалликларини келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун уни вақти-вақти билан тозалаш ва дезинфекция қилиш тавсия этилади.

Kichkina bola mashina oynasidan tashqariga qarab turibdi.

Очиқ ойналарнинг яна бир хавфи — ҳаводаги чанг ва чиқинди газлардир. Йўл чанги таркибида инсон саломатлиги учун зарарли бўлган кансероген моддалар учрайди. Автомобил чиқинди газлари эса бош оғриғи, бош айланиши, кўнгил айниши ва нафас йўллари билан боғлиқ касалликларни келтириб чиқариши мумкин.

Мутахассислар автомобил салонини ташқи таъсирлардан ҳимоя қилиш учун ойналарни ёпиқ ҳолда сақлаш, кондиционердан фойдаланиш ва сифатли углерод фильтри ўрнатишни тавсия этади. Бу нафақат чангни, балки зарарли газларни ҳам ушлаб қолишга ёрдам беради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мутахассислар огоҳлантирди: 30 ёшдан кейин ҳаёт ўзгарадиМутахассислар огоҳлантирди: 30 ёшдан кейин ҳаёт ўзгарадиБугун, 12:01Қоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирдиҚоғоз китоб ва планшет таққосланди: натижа олимларни ҳам ажаблантирдиКеча, 18:20Шакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинШакарли газланган ичимликлар жигар саратони хавфини ошириши мумкинКеча, 16:06Қоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиҚоғоз китоб ўқиш мияга кутилмаган фойда бериши аниқландиКеча, 05:34Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилдиҚаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди13.06, 17:33Стрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб бердиСтрессга қарши “вакцина” борми? Олимлар жавоб берди13.06, 17:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
Нега фақат урғочи пашша чақиши кўпчиликни ҳайратга солмоқда
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
3 минг долларлик қаҳва қандай тайёрланади — билиб ҳайрон қоласиз
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Қаришни секинлаштириш йўли топилди: олимлар янги кашфиёт қилди
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Иссиқдан сақланишнинг энг муҳим 11 усули
Болалар чой ичиши мумкинми?
Болалар чой ичиши мумкинми?
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди
Атиги 5 дақиқада стрессни енгиш мумкинми? Олимлар жавоб берди
Қурбонлик қилишда нималарга эътибор бериш керак?
Қурбонлик қилишда нималарга эътибор бериш керак?
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда
Олимлар вақтнинг тез ўтиши сабабини қайта ўрганмоқда