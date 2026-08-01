Мисрда 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳи топилди

·41·Дунё
Мисрда 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳи топилди
Қисқача

Миср археологлари мамлакатнинг шарқий қисмидаги Вади Тумилат ҳудудидан тахминан 3500 йил аввал барпо етилган қадимий аҳоли манзилгоҳини аниқлади. Қазиш ишлари давомида лой ғиштдан қурилган уйлар, ўнта қабр, дон сақлаш омборлари, нон пишириш ўчоқлари, бронза буюмлар ва сопол идишлар топилди. Мазкур манзилгоҳ қадимги Миср тарихида савдо алоқалари фаол бўлган ва муҳим савдо йўллари кесишган даврга тегишли еканлиги маълум бўлди.

Миср археологлари мамлакатнинг шарқий қисмидаги Вади Тумилат ҳудудида тахминан 3500 йил аввал барпо этилган қадимий аҳоли манзилгоҳини аниқлади. Қазиш ишлари давомида лой ғиштдан қурилган уйлар, ўнта қабр ва дон сақлаш учун мўлжалланган омборлар топилган.

Шунингдек, ҳудуддан нон пишириш ўчоқлари, бронза буюмлар ҳамда турли сопол идишлар олиб чиқилган. Топилмалар бу ерда одамлар муқим яшагани, деҳқончилик ва ҳунармандчилик билан шуғулланганини кўрсатади.

Олимларнинг билдиришича, мазкур манзилгоҳ қадимги Миср тарихида савдо алоқалари фаол бўлган даврга тегишли. Ўша пайтда Вади Тумилат муҳим савдо йўллари кесишган ҳудудлардан бири бўлган.

Археологлар топилмалар орқали қадимги мисрликларнинг кундалик ҳаёти, касб-кори ва савдо муносабатларини янада чуқурроқ ўрганишни режалаштирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Оламни ларзага солган олтиндан ҳам қиммат минерал кашф этилди: 1 миллиметри 145 доллар!Бугун, 16:19Россиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашдиРоссиялик олимлар Хибин тоғларида олтиндан ҳам қиммат янги минерал аниқлашдиБугун, 16:04Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Японияда кексалар нега атайлаб жиноят қилмоқда?Бугун, 15:46Блогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилиндиБлогер акула ҳужумидан омон қолди: 4 марта операция қилиндиБугун, 15:17Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Роналду ва Жоржинанинг тўйи бугун — 1 августда бўляптими?Бугун, 14:31«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмади«Энг гўзал ёлғон»: она ўғлига ҳақиқатни айтмадиБугун, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда