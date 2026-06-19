Самарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олинди

·14·Жамият
Самарқандда қидирувдаги Hyundai Elantra ҳаракат вақтида қўлга олинди

Мажбурий ижро бюроси Самарқанд вилоят бошқармаси Қидирув шўъбаси ходимлари томонидан ўтказилган навбатдаги тезкор тадбир давомида қидирувда бўлган автотранспорт воситаси аниқланди.

Ижро ҳужжатларига кўра, Самарқанд туманида яшовчи фуқаро М.Ш.дан "Капиталбанк" АТБ Чорсу филиали фойдасига 300 миллион сўм қарздорликни ундириш белгиланган. Суд ҳужжати ижросини таъминлаш мақсадида қарздорга тегишли бўлган “Hyundai Elantra” русумли автотранспорт воситасига қидирув эълон қилинган эди.

Олиб борилган тезкор-қидирув тадбирлари натижасида мазкур автомашина Самарқанд шаҳрининг марказий кўчаларидан бирида ҳаракатланаётган вақтда аниқланди. Қидирув ходимларининг тезкор ва мувофиқлаштирилган ҳаракатлари натижасида транспорт воситаси тўхтатилиб, белгиланган тартибда хатланди.

Шундан сўнг автомашина вақтинча сақлаш учун жарима майдончасига жойлаштирилди ҳамда ижро ҳужжатлари талабларини таъминлаш бўйича тегишли чоралар кўрилмоқда.

СамаркандHyundai ElantraКапиталбанкЧорсу
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

74 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айланди74 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айландиБугун, 23:12Сохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлариСохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлариБугун, 23:09Фарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлдиФарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлдиБугун, 17:48Жиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетдиЖиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетдиБугун, 17:46Кучли шамол ва ёғингарчилик вақтида эҳтиёткорликка чақирилдиКучли шамол ва ёғингарчилик вақтида эҳтиёткорликка чақирилдиБугун, 17:23Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқдаИсфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқдаБугун, 17:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда