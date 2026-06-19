74 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айланди

·0·Жамият
74 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айланди

Қозоғистонлик 74 ёшли онахон ўзининг жасорати ва ҳаётга бўлган муҳаббати билан ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришди.

Маълум бўлишича, у Туркияда парапланда учиб, узоқ йиллик орзуларидан бирини амалга оширган. Энг қизиғи, баландлик онахонни умуман қўрқитмаган.

Аксинча, парвоз давомида у қўшиқ куйлаб, параплан бошқарувчисининг ҳам кайфиятини кўтарган. Ушбу самимий ва қувноқ лаҳзалар акс этган видео кейинчалик онахоннинг невараси томонидан ижтимоий тармоқларга жойланган.

Видео қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, минглаб фойдаланувчиларнинг илиқ фикрларига сабаб бўлди. Кўпчилик онахоннинг энергияси, жасорати ва ҳаётдан завқланиш қобилиятини эътироф этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлариСохта прокурорнинг «гастроллари» якунланди: фирибгарлик тафсилотлариБугун, 23:09Фарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлдиФарғонада пойабзал цехида кучли ёнғин содир бўлдиБугун, 17:48Жиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетдиЖиззахда кучли сел: 3 та машина оқиб кетдиБугун, 17:46Кучли шамол ва ёғингарчилик вақтида эҳтиёткорликка чақирилдиКучли шамол ва ёғингарчилик вақтида эҳтиёткорликка чақирилдиБугун, 17:23Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқдаИсфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқдаБугун, 17:15Самарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирдиСамарқандлик болакайнинг АҚШ Экспорт-импорт банки раиси билан савдолашгани барчани ҳайратлантирдиБугун, 16:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
Қозоғистонда таниқли блогернинг операцияси фожеа билан якунланди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
3200 долларлик гулдаста муҳокамаларга сабаб бўлди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Хоразмда битирувчилар устозига квартира совға қилишди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ҳалок бўлган қуш ёнидан кетмаган майналар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда