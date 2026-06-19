74 ёшли онахон парапланда уча туриб қўшиқ куйлади ва интернет юлдузига айланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қозоғистонлик 74 ёшли онахон ўзининг жасорати ва ҳаётга бўлган муҳаббати билан ижтимоий тармоқларда машҳурликка эришди.
Маълум бўлишича, у Туркияда парапланда учиб, узоқ йиллик орзуларидан бирини амалга оширган. Энг қизиғи, баландлик онахонни умуман қўрқитмаган.
Аксинча, парвоз давомида у қўшиқ куйлаб, параплан бошқарувчисининг ҳам кайфиятини кўтарган. Ушбу самимий ва қувноқ лаҳзалар акс этган видео кейинчалик онахоннинг невараси томонидан ижтимоий тармоқларга жойланган.
Видео қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, минглаб фойдаланувчиларнинг илиқ фикрларига сабаб бўлди. Кўпчилик онахоннинг энергияси, жасорати ва ҳаётдан завқланиш қобилиятини эътироф этмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…