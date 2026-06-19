Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқда
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг машҳур "М" сериясидаги янги модел — Galaxy M47 5G смартфони учун расмий реклама кампаниясини бошлади. Ҳиндистон бозорида дебют қилиши кутилаётган ушбу қурилма бренд томонидан "янги даражадаги монстр" дея таърифланмоқда. Ижтимоий тармоқлардаги қисқа видеолар орқали намойиш этилган ушбу гаджет ўзидан олдинги авлод вакилларидан сезиларли фарқ қилиши ва унумдорлик борасида катта сакрашни вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания тақдим этган маълумотларга кўра, Galaxy M47 5G кўп вазифалилик (мультитаскинг) режимида Galaxy M36 моделига нисбатан тўрт баравар тезроқ ишлайди. Бу кўрсаткич фойдаланувчиларга бир вақтнинг ўзида бир нечта оғир иловаларни муаммосиз ишлатиш имконини беради. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар ўйин сеансларининг давомийлиги ҳам тўрт бараварга ошишини таъкидламоқда, бу эса қурилманинг энергия самарадорлиги ва аккумулятор сиғими сезиларли даражада яхшиланганидан далолат беради.
Техник хусусиятлар ва ташқи кўринишixbt.com нашрининг хабар беришича, янги смартфоннинг корпуси аввалги моделларга қараганда тўрт баравар чидамлироқ қилиб ишланган. Визуал жиҳатдан Galaxy M47 5G замонавий тенденцияларга мос равишда ясси ён рамкаларга эга бўлади. Қурилманинг орқа панели тўқ қизил ёки бордо рангларида тақдим этилиши кутилмоқда. Камера блоки эса учта модулдан иборат бўлиб, у Galaxy M36 дизайнидан бироз фарқ қилади.
Ҳозирча Samsung смартфоннинг тўлиқ техник тавсифларини сир тутмоқда. Бироқ, Geekbench маълумотлар базасида пайдо бўлган тест натижалари баъзи тафсилотларни очиқлади. Тахминларга кўра, янги "монстр" Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3 процессори билан жиҳозланади. Бу чипсет ўрта сегментдаги қурилмалар учун юқори унумдорлик ва 5G тармоғида барқарор ишлашни таъминлайди.
Хотира масаласига келсак, қурилманинг камида 8 GB тезкор хотирага эга варианти сотувга чиқиши кутилмоқда. Дастурий таъминот борасида эса Galaxy M47 5G энг сўнгги Android 16 операцион тизими ва Samsung компаниясининг One UI қобиғи остида ишлаши тахмин қилинмоқда. Бу эса смартфоннинг узоқ вақт давомида долзарб дастурий янгиланишларни олишини кафолатлайди.
Ўзбекистон бозори учун Samsung смартфонларининг "М" серияси ҳар доим ўзининг ҳамёнбоп нархи ва кучли аккумулятори билан қизиқарли бўлиб келган. Galaxy M47 5G модели ҳам узоқ вақт қувват сақлаши ва мустаҳкам корпуси билан маҳаллий фойдаланувчилар орасида оммалашиши мумкин. Расмий тақдимот санаси ва нархлар яқин кунларда эълон қилиниши кутилмоқда.
…