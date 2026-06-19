Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқда

·32·Техно
Samsung янги авлод Galaxy M47 5G смартфонини тақдим этишга тайёрланмоқда

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўзининг машҳур "М" сериясидаги янги модел — Galaxy M47 5G смартфони учун расмий реклама кампаниясини бошлади. Ҳиндистон бозорида дебют қилиши кутилаётган ушбу қурилма бренд томонидан "янги даражадаги монстр" дея таърифланмоқда. Ижтимоий тармоқлардаги қисқа видеолар орқали намойиш этилган ушбу гаджет ўзидан олдинги авлод вакилларидан сезиларли фарқ қилиши ва унумдорлик борасида катта сакрашни вада қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания тақдим этган маълумотларга кўра, Galaxy M47 5G кўп вазифалилик (мультитаскинг) режимида Galaxy M36 моделига нисбатан тўрт баравар тезроқ ишлайди. Бу кўрсаткич фойдаланувчиларга бир вақтнинг ўзида бир нечта оғир иловаларни муаммосиз ишлатиш имконини беради. Шунингдек, ишлаб чиқарувчилар ўйин сеансларининг давомийлиги ҳам тўрт бараварга ошишини таъкидламоқда, бу эса қурилманинг энергия самарадорлиги ва аккумулятор сиғими сезиларли даражада яхшиланганидан далолат беради.

Техник хусусиятлар ва ташқи кўриниш

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги смартфоннинг корпуси аввалги моделларга қараганда тўрт баравар чидамлироқ қилиб ишланган. Визуал жиҳатдан Galaxy M47 5G замонавий тенденцияларга мос равишда ясси ён рамкаларга эга бўлади. Қурилманинг орқа панели тўқ қизил ёки бордо рангларида тақдим этилиши кутилмоқда. Камера блоки эса учта модулдан иборат бўлиб, у Galaxy M36 дизайнидан бироз фарқ қилади.

Ҳозирча Samsung смартфоннинг тўлиқ техник тавсифларини сир тутмоқда. Бироқ, Geekbench маълумотлар базасида пайдо бўлган тест натижалари баъзи тафсилотларни очиқлади. Тахминларга кўра, янги "монстр" Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3 процессори билан жиҳозланади. Бу чипсет ўрта сегментдаги қурилмалар учун юқори унумдорлик ва 5G тармоғида барқарор ишлашни таъминлайди.

Хотира масаласига келсак, қурилманинг камида 8 GB тезкор хотирага эга варианти сотувга чиқиши кутилмоқда. Дастурий таъминот борасида эса Galaxy M47 5G энг сўнгги Android 16 операцион тизими ва Samsung компаниясининг One UI қобиғи остида ишлаши тахмин қилинмоқда. Бу эса смартфоннинг узоқ вақт давомида долзарб дастурий янгиланишларни олишини кафолатлайди.

Ўзбекистон бозори учун Samsung смартфонларининг "М" серияси ҳар доим ўзининг ҳамёнбоп нархи ва кучли аккумулятори билан қизиқарли бўлиб келган. Galaxy M47 5G модели ҳам узоқ вақт қувват сақлаши ва мустаҳкам корпуси билан маҳаллий фойдаланувчилар орасида оммалашиши мумкин. Расмий тақдимот санаси ва нархлар яқин кунларда эълон қилиниши кутилмоқда.

SamsungGalaxy M47СмартфонТехнологияAndroid 16
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариНарвал янги авлод вертикал чангюткичларини тақдим этди: С20 ва С30 сериялариКеча, 23:50Microsoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиMicrosoft харажатларни камайтириш учун OpenAI ўрнига DeepSeek моделларидан фойдаланмоқчиКеча, 22:56Қорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаҚорадан ҳам қора: Дунёдаги энг тўқ бўёқ автомобил саноатида инқилоб қилиши кутилмоқдаКеча, 22:49Европа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиЕвропа коинотда мустақилликка интилмоқда: Гате Спасе 6,3 миллион евро инвестиция олдиКеча, 22:24Бошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаБошқариладиган термоядро синтези: Энергетика инқилобига миллиардлаб доллар тикилмоқдаКеча, 21:58Тинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиТинч океани тубидан 100 миллион йил аввалги коинот портлаши излари топилдиКеча, 21:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди