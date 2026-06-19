“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!

·1·Дунё
“Тарвузлар қўриқчиси” деб ном олган мушук интернетни забт этди!

Таиланддаги тарвуз фермасида яшовчи Перл исмли мушук ижтимоий тармоқларда кутилмаганда машҳурликка эришди.

Тарқалган суратларда у тарвузлар орасида жуда жиддий қиёфада ўтиргани акс этган. Фойдаланувчилар уни ҳазил тариқасида фермани назорат қилаётган “инспектор” ва “тарвузлар қўриқчиси” деб аташмоқда.

Аслида Перл ҳеч қандай қўриқчи эмас. Аммо унинг салобатли кўриниши ва масъулиятли ҳолатда ўтириши интернет фойдаланувчиларига жуда манзур бўлди.

Суратлар қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, Перлни дунё бўйлаб машҳур мушуклардан бирига айлантирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиРим яқинидан топилган қадимий вилла олимларни ҳайратга солдиБугун, 22:22Лукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиЛукашенкога кунига 30 литр сут берадиган сигир совға қилиндиБугун, 22:19Уэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиУэльс соҳилларида пайдо бўлган сирли кўк жонзотлар ҳайратга солдиБугун, 22:161832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)1832 йилда туғилган тошбақа ҳанузгача яшамоқда (видео)Бугун, 20:01Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Ҳижобсиз қўшиқ ижроси хонандага 74 дарра жазосини олиб келди»Бугун, 19:36Курьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиКурьер талабалар ўрнига имтиҳон топшириб 3 млн доллар ишладиБугун, 17:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди