Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»
Испания терма жамоаси ва «Барселона» клубининг 18 ёшли юлдузи Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган Саудия Арабистонига қарши ўта муҳим баҳс олдидан ўз режалари ва истаклари билан ўртоқлашди. Биринчи турдаги кутилмаган очко йўқотилишидан сўнг, ёш вингер майдонга тушишга ва «қизил фурия»нинг илк ғалабасини таъминлашга тайёр эканини билдирди.
«Майдонда бўлишни хоҳлайман» — Ёш юлдузнинг жанговар кайфияти
Ямал ўз жисмоний ҳолати ҳали идеал эмаслигини ва тикланиш жараёни давом этаётганини тушуниб турган бўлса-да, терма жамоанинг фаворитлик мақомини тиклаш учун борини беришга тайёр. Унинг RTVE нашрига берган баёноти фикримизни исботлайди:
«Ҳали эрта, бунга зарурат йўқ. Мен мослашиш жараёнидаман, ҳозир бутун ўйинни ўтказадиган вақт эмас, лекин мураббий хоҳлаганича дақиқа ўйнай оламан. Албатта, биз якшанба куни ғалаба қозонишимиз керак, чунки фаворитлар қаторидамиз. Шу сабаб ғалаба қозонишимиз шарт. Майдонда бўлишни хоҳлайман. 90 дақиқа ўйнай олмаслигимни билсамда, жамоага ёрдам беришни истайман».
Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026даги ҳолати
Жароҳатдан кейинги тикланиш босқичида бўлган футболчининг турнирдаги ҳозирги ҳолати қуйидагича:
1-турдаги иштироки: Кабо-Вердега қарши кечган баҳснинг (0:0) 71-дақиқасида захирадан майдонга тушди ва ўйин темпига киришиб кетди.
Жисмоний ҳолати: Апрель ойидаги жароҳат асоратлари туфайли ҳали тўлиқ 90 дақиқалик жисмоний юкламага тайёр эмас.
Якшанба кунги вазифа: Саудия Арабистони мудофаасини ёриб ўтишда жамоага керакли бўлган креативлик ва тезликни тақдим этиш.
Навбатдаги учрашув тафсилотлари
Испания учун Саудия Арабистонига қарши ўйин гуруҳдан чиқиш масаласини ҳал қилувчи стратегик тўқнашувга айланди.
Учрашув: Испания — Саудия Арабистони (ЖЧ-2026, «Н» гуруҳи, 2-тур)
Сана: 21 июнь, якшанба
Турнир вазияти: Илк турда Кабо-Верде билан дуранг қайд этилгани сабабли, испанлардан бу сафар фақат ва фақат 3 очко талаб этилади.
18 ёшли футболчининг бундай катта хоҳиши мураббийлар штаби учун қўшимча кўзир (устунлик) бўлиши аниқ. Мураббий уни илк дақиқалардан таваккал қилиб майдонга туширадими ёки яна ўйинни кучайтирувчи «жокер» сифатида захирада олиб турадими — буни якшанба куни билиб оламиз! Мундиалнинг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатиб боринг.
…