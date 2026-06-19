Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»

·0·Спорт
Ламин Ямал: «Саудияга қарши баҳсда жамоамга ёрдам беришни истайман»

Испания терма жамоаси ва «Барселона» клубининг 18 ёшли юлдузи Ламин Ямал Жаҳон чемпионатининг 2-туридан ўрин олган Саудия Арабистонига қарши ўта муҳим баҳс олдидан ўз режалари ва истаклари билан ўртоқлашди. Биринчи турдаги кутилмаган очко йўқотилишидан сўнг, ёш вингер майдонга тушишга ва «қизил фурия»нинг илк ғалабасини таъминлашга тайёр эканини билдирди.

«Майдонда бўлишни хоҳлайман» — Ёш юлдузнинг жанговар кайфияти

Ямал ўз жисмоний ҳолати ҳали идеал эмаслигини ва тикланиш жараёни давом этаётганини тушуниб турган бўлса-да, терма жамоанинг фаворитлик мақомини тиклаш учун борини беришга тайёр. Унинг RTVE нашрига берган баёноти фикримизни исботлайди:

«Ҳали эрта, бунга зарурат йўқ. Мен мослашиш жараёнидаман, ҳозир бутун ўйинни ўтказадиган вақт эмас, лекин мураббий хоҳлаганича дақиқа ўйнай оламан. Албатта, биз якшанба куни ғалаба қозонишимиз керак, чунки фаворитлар қаторидамиз. Шу сабаб ғалаба қозонишимиз шарт. Майдонда бўлишни хоҳлайман. 90 дақиқа ўйнай олмаслигимни билсамда, жамоага ёрдам беришни истайман».

Ламин Ямалнинг ЖЧ-2026даги ҳолати

Жароҳатдан кейинги тикланиш босқичида бўлган футболчининг турнирдаги ҳозирги ҳолати қуйидагича:

  • 1-турдаги иштироки: Кабо-Вердега қарши кечган баҳснинг (0:0) 71-дақиқасида захирадан майдонга тушди ва ўйин темпига киришиб кетди.

  • Жисмоний ҳолати: Апрель ойидаги жароҳат асоратлари туфайли ҳали тўлиқ 90 дақиқалик жисмоний юкламага тайёр эмас.

  • Якшанба кунги вазифа: Саудия Арабистони мудофаасини ёриб ўтишда жамоага керакли бўлган креативлик ва тезликни тақдим этиш.

Навбатдаги учрашув тафсилотлари

Испания учун Саудия Арабистонига қарши ўйин гуруҳдан чиқиш масаласини ҳал қилувчи стратегик тўқнашувга айланди.

  • Учрашув: Испания — Саудия Арабистони (ЖЧ-2026, «Н» гуруҳи, 2-тур)

  • Сана: 21 июнь, якшанба

  • Турнир вазияти: Илк турда Кабо-Верде билан дуранг қайд этилгани сабабли, испанлардан бу сафар фақат ва фақат 3 очко талаб этилади.

18 ёшли футболчининг бундай катта хоҳиши мураббийлар штаби учун қўшимча кўзир (устунлик) бўлиши аниқ. Мураббий уни илк дақиқалардан таваккал қилиб майдонга туширадими ёки яна ўйинни кучайтирувчи «жокер» сифатида захирада олиб турадими — буни якшанба куни билиб оламиз! Мундиалнинг энг қайноқ кундалигини биз билан кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)АҚШ ва Австралия пешқадамлик учун асосий таркибларни эълон қилди (фото)Бугун, 22:58Ламин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиЛамин Ямал ҳали тўлиқ 90 дақиқа ўйнашга тайёр эмаслигини тан олдиБугун, 22:40ЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинЖЧ-2026дан кейин Жорже Жезуш Португалия терма жамоасини бошқариши мумкинБугун, 22:32Златан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиЗлатан Ибраҳимович Роналдунинг тактик хатосини очиб ташладиБугун, 22:19Майкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиМайкл Оуен Рио Нгумохани Ливерпулда қолишга ва Германияга кетмасликка чақирдиБугун, 22:12Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Ўзбекистон иштирокидаги баҳс мухлислар ташрифи бўйича рекорд ўрнатди!Бугун, 22:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди
Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот берди