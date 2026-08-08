Абдуқодир Ҳусановнинг янги маоши: ҳафтасига 100 минг фунт — йилига қанча?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» билан 2031 йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолади ва очиқ манбаларга кўра, унинг йиллик даромади тахминан 5,2 миллион фунтни ташкил этади. Капологй футболчининг асосий маошини ҳафтасига 100 минг фунт, ойига ўртача 433 минг фунт деб баҳолаган. СаларйЛеакс эса кафолатланган маош ҳафтасига 75 минг фунт, йиллик бонуслар эса 1,3 миллион фунтгача бўлиши мумкинлигини кўрсатган.
Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги кескин ўсиши энди янги шартномада ҳам акс этди. Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси 2031 йилгача мўлжалланган келишувни имзолаганидан кейин унинг молиявий шартлари ҳам сезиларли даражада яхшиланган.
Очиқ манбалардаги ҳисоб-китобларга кўра, 22 ёшли футболчининг ҳафталик маоши 100 минг фунт стерлинг атрофига етган. Аммо бу рақамларда бир муҳим тафовут бор — турли маош базалари бонусларни ҳисоблашда бир хил маълумот бермаяпти.
«Сити» Ҳусановни 2031 йилгача сақлаб қолди
«Манчестер Сити» 25 июль куни Абдуқодир Ҳусанов билан янги беш йиллик шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Янги битим футболчини клуб билан 2031 йилгача боғлаб туради.
Аввалги шартнома 2029 йилда якунланиши керак эди. Клубнинг уни икки йил олдинроқ узоқ муддатли янги келишув билан мукофотлаши ҳимоячининг жамоадаги мақоми қанчалик тез ўзгарганини кўрсатади.
Ҳусанов «Сити»га 2025 йил январда «Ланс»дан келган ва дастлабки 18 ой ичида 47 та учрашувда иштирок этган. 2025/26 йилги мавсумнинг иккинчи қисмида у Марк Геи билан марказий ҳимояда асосий жуфтликлардан бирига айланди, шунингдек Англия кубоги ва Лига кубоги финалларида ҳам муҳим роль ўйнади.
Ҳафтасига 100 минг фунт — йилига 5,2 миллион
Футболчилар маошларини ҳисоблаб борувчи Capology портали Ҳусановнинг янги келишув бўйича тахминий асосий маошини ҳафтасига 100 минг фунт стерлинг, бир мавсум учун эса 5,2 миллион фунт деб баҳоламоқда.
Муҳим жиҳати — Capology бу суммани бонусларсиз белгиланган ялпи маош сифатида кўрсатган. Порталнинг ўзи ҳам футболчилар маоши клублар томонидан расман эълон қилинмаслиги ва келтирилган рақамлар очиқ манбалар ҳамда ҳисоб-китобларга асосланган тахмин эканини қайд этади.
Агар шу ҳисоб тўғри бўлса, Ҳусанов бир йилда:
— 5,2 миллион фунт;
— бир ойда ўртача 433 минг фунт;
— ҳафтасига 100 минг фунт атрофида ишлаб топади.
Бу ҳали натижаларга боғлиқ эҳтимолий мукофотларни ҳисобга олмаган кўрсаткич.
Бонуслар бўйича манбаларда фарқ бор
Бу ерда рақамларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш керак.
SalaryLeaks бошқа маълумотни келтирмоқда: унинг ҳисоб-китобига кўра, Ҳусановнинг кафолатланган асосий маоши ҳафтасига 75 минг фунт, йилига 3,9 миллион фунт бўлиб, натижаларга боғлиқ бонуслар яна 1,3 миллион фунтгача етиши мумкин.
Бу вариантда футболчининг умумий йиллик даромади 5,2 миллион фунт, ҳафталик максимал тўлови эса тахминан 100 минг фунтни ташкил этади.
Демак, айрим хабарларда келтирилаётган «100 минг фунт асосий маош + яна 25 минг фунт бонус» формуласи ҳозирча ишончли очиқ манбалар билан бир хил тарзда тасдиқланмаган.
«Манчестер Сити» янги шартнома муддатини расман тасдиқлаган, аммо футболчининг маоши ва бонуслари миқдорини очиқламаган.
Бир йил ичида маоши деярли икки баравар ўсдими?
Ҳусанов «Сити»га биринчи келганида Capology’нинг аввалги ҳисоб-китобларида унинг ҳафталик маоши 50 минг фунт атрофида кўрсатилган эди. Янги баҳолаш 100 минг фунт бўлса, бу унинг кафолатланган даромади қисқа вақт ичида икки бараварга ошганини англатади.
Бу ўсишнинг сабаби ҳам тушунарли.
Ҳусанов Англияга келган дастлабки қийин даврдан кейин асосий таркиб учун курашда ўз ўрнини топди. «Манчестер Сити» уни 2025/26 мавсумидаги энг яхши футболчи совриғи учун финал учликка кирган ўйинчилардан бири сифатида ҳам қайд этган.
Клуб спорт директори Уго Виана эса ўзбекистонлик ҳимоячида жаҳон даражасидаги марказий ҳимоячи бўлиш учун зарур барча хусусиятлар мавжудлигини таъкидлаган.
«Сити» Ҳусановга фақат бугун учун пул тўламаяпти
Янги шартноманинг энг муҳим томони маошнинг ўзи эмас.
Ҳусанов ҳали 22 ёшда ва «Сити» уни 2031 йилгача боғлаб қўйди. Бу клуб уни Энцо Мареска давридаги узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим футболчиларидан бири сифатида кўраётганини англатади.
2025 йил январда Англияга келганида у Премьер-лигадаги биринчи ўзбекистонлик футболчига айланган эди. Орадан атиги бир ярим йил ўтиб эса клуб унга янги беш йиллик шартнома таклиф қилди.
Энди Ҳусанов олдидаги вазифа янада катта: янги шартнома ва юқори маошни майдондаги барқарор ўйин билан оқлаш.
Ҳозирча энг ишончли хулоса шу — очиқ манбалар унинг янги даромадини йилига 5,2 миллион фунт атрофида баҳоламоқда. Аммо бонуслар қўшилганда 6,5 миллион фунтга чиқиши ҳақидаги рақам клуб томонидан тасдиқланмаган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…