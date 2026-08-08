Абдуқодир Ҳусановнинг янги маоши: ҳафтасига 100 минг фунт — йилига қанча?

·101·Спорт
Абдуқодир Ҳусановнинг янги маоши: ҳафтасига 100 минг фунт — йилига қанча?
Қисқача

Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» билан 2031 йилгача мўлжалланган янги шартнома имзолади ва очиқ манбаларга кўра, унинг йиллик даромади тахминан 5,2 миллион фунтни ташкил этади. Капологй футболчининг асосий маошини ҳафтасига 100 минг фунт, ойига ўртача 433 минг фунт деб баҳолаган. СаларйЛеакс эса кафолатланган маош ҳафтасига 75 минг фунт, йиллик бонуслар эса 1,3 миллион фунтгача бўлиши мумкинлигини кўрсатган.

Абдуқодир Ҳусановнинг «Манчестер Сити»даги кескин ўсиши энди янги шартномада ҳам акс этди. Ўзбекистон миллий жамоаси ҳимоячиси 2031 йилгача мўлжалланган келишувни имзолаганидан кейин унинг молиявий шартлари ҳам сезиларли даражада яхшиланган.

Очиқ манбалардаги ҳисоб-китобларга кўра, 22 ёшли футболчининг ҳафталик маоши 100 минг фунт стерлинг атрофига етган. Аммо бу рақамларда бир муҳим тафовут бор — турли маош базалари бонусларни ҳисоблашда бир хил маълумот бермаяпти.

«Сити» Ҳусановни 2031 йилгача сақлаб қолди

«Манчестер Сити» 25 июль куни Абдуқодир Ҳусанов билан янги беш йиллик шартнома имзоланганини расман эълон қилди. Янги битим футболчини клуб билан 2031 йилгача боғлаб туради.

Аввалги шартнома 2029 йилда якунланиши керак эди. Клубнинг уни икки йил олдинроқ узоқ муддатли янги келишув билан мукофотлаши ҳимоячининг жамоадаги мақоми қанчалик тез ўзгарганини кўрсатади.

Ҳусанов «Сити»га 2025 йил январда «Ланс»дан келган ва дастлабки 18 ой ичида 47 та учрашувда иштирок этган. 2025/26 йилги мавсумнинг иккинчи қисмида у Марк Геи билан марказий ҳимояда асосий жуфтликлардан бирига айланди, шунингдек Англия кубоги ва Лига кубоги финалларида ҳам муҳим роль ўйнади.

Ҳафтасига 100 минг фунт — йилига 5,2 миллион

Футболчилар маошларини ҳисоблаб борувчи Capology портали Ҳусановнинг янги келишув бўйича тахминий асосий маошини ҳафтасига 100 минг фунт стерлинг, бир мавсум учун эса 5,2 миллион фунт деб баҳоламоқда.

Муҳим жиҳати — Capology бу суммани бонусларсиз белгиланган ялпи маош сифатида кўрсатган. Порталнинг ўзи ҳам футболчилар маоши клублар томонидан расман эълон қилинмаслиги ва келтирилган рақамлар очиқ манбалар ҳамда ҳисоб-китобларга асосланган тахмин эканини қайд этади.

Агар шу ҳисоб тўғри бўлса, Ҳусанов бир йилда:

— 5,2 миллион фунт;

— бир ойда ўртача 433 минг фунт;

— ҳафтасига 100 минг фунт атрофида ишлаб топади.

Бу ҳали натижаларга боғлиқ эҳтимолий мукофотларни ҳисобга олмаган кўрсаткич.

Бонуслар бўйича манбаларда фарқ бор

Бу ерда рақамларга эҳтиёткорлик билан ёндашиш керак.

SalaryLeaks бошқа маълумотни келтирмоқда: унинг ҳисоб-китобига кўра, Ҳусановнинг кафолатланган асосий маоши ҳафтасига 75 минг фунт, йилига 3,9 миллион фунт бўлиб, натижаларга боғлиқ бонуслар яна 1,3 миллион фунтгача етиши мумкин.

Бу вариантда футболчининг умумий йиллик даромади 5,2 миллион фунт, ҳафталик максимал тўлови эса тахминан 100 минг фунтни ташкил этади.

Демак, айрим хабарларда келтирилаётган «100 минг фунт асосий маош + яна 25 минг фунт бонус» формуласи ҳозирча ишончли очиқ манбалар билан бир хил тарзда тасдиқланмаган.

«Манчестер Сити» янги шартнома муддатини расман тасдиқлаган, аммо футболчининг маоши ва бонуслари миқдорини очиқламаган.

Бир йил ичида маоши деярли икки баравар ўсдими?

Ҳусанов «Сити»га биринчи келганида Capology’нинг аввалги ҳисоб-китобларида унинг ҳафталик маоши 50 минг фунт атрофида кўрсатилган эди. Янги баҳолаш 100 минг фунт бўлса, бу унинг кафолатланган даромади қисқа вақт ичида икки бараварга ошганини англатади.

Бу ўсишнинг сабаби ҳам тушунарли.

Ҳусанов Англияга келган дастлабки қийин даврдан кейин асосий таркиб учун курашда ўз ўрнини топди. «Манчестер Сити» уни 2025/26 мавсумидаги энг яхши футболчи совриғи учун финал учликка кирган ўйинчилардан бири сифатида ҳам қайд этган.

Клуб спорт директори Уго Виана эса ўзбекистонлик ҳимоячида жаҳон даражасидаги марказий ҳимоячи бўлиш учун зарур барча хусусиятлар мавжудлигини таъкидлаган.

«Сити» Ҳусановга фақат бугун учун пул тўламаяпти

Янги шартноманинг энг муҳим томони маошнинг ўзи эмас.

Ҳусанов ҳали 22 ёшда ва «Сити» уни 2031 йилгача боғлаб қўйди. Бу клуб уни Энцо Мареска давридаги узоқ муддатли лойиҳанинг муҳим футболчиларидан бири сифатида кўраётганини англатади.

2025 йил январда Англияга келганида у Премьер-лигадаги биринчи ўзбекистонлик футболчига айланган эди. Орадан атиги бир ярим йил ўтиб эса клуб унга янги беш йиллик шартнома таклиф қилди.

Энди Ҳусанов олдидаги вазифа янада катта: янги шартнома ва юқори маошни майдондаги барқарор ўйин билан оқлаш.

Ҳозирча энг ишончли хулоса шу — очиқ манбалар унинг янги даромадини йилига 5,2 миллион фунт атрофида баҳоламоқда. Аммо бонуслар қўшилганда 6,5 миллион фунтга чиқиши ҳақидаги рақам клуб томонидан тасдиқланмаган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиЎзбекистонЛансМарк Геи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 21:26Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)