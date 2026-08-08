Милан Австралия сафарини Челсидан учралган оғир мағлубият билан якунлади

·39·Спорт
Милан Австралия сафарини Челсидан учралган оғир мағлубият билан якунлади
Қисқача

Милан мавсумолди Австралия турини Челси га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунлади ва рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба бера олмади. Жамоада Лука Модриć ҳамда Комотто фаол ҳаракатлари билан ажралиб турган бўлса-да, ҳимоядаги Де Винтер ва Габбиа хатолари рақибга очиқ вазиятлар яратиб берди. Камарда яккакурашларда устунлик қила олмади, Эступинян эса қанотда ҳам, ҳужумда ҳам самарасиз ўйнади.

Милан жамоаси мавсумолди Австралия турини Лондоннинг Челси клубига қарши ўтказилган баҳсда йирик ва оғир мағлубият билан якунлади. 0:3 ҳисобида якунланган учрашув бош мураббий Рубен Аморим шогирдлари учун жиддий муаммолар ва таркибдаги бўшлиқларни яққол кўрсатиб берди. Goal.com хабар қилишича, ўйинда майдон эгалари тўлиқ устунликка эришган ва миланликлар рақиб дарвозаси томон бирорта ҳам аниқ зарба бера олишмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувдаги ягона ижобий жиҳатларни топиш жуда қийин бўлди, бироқ мутахассислар айрим футболчиларнинг ҳаракатларини алоҳида таъкидлаб ўтишди. Хусусан, тажрибали хорватиялик яримҳимоячи Лука Модриć жисмоний ҳолати яхшилиги ва майдондаги етакчилик сифатлари билан ажралиб турди. У сардорлик боғичини тақиб, ҳимоядан чиқишда жамоага ёрдам берди ва ўйин давомида шерикларига кўрсатмалар бериб борди.

Таркибдаги муаммолар ва етишмаётган захиралар

Шунингдек, ёш футболчи Комотто ҳам техник хатоларига қарамай, ўзининг фаоллиги ва майдонда тўғри позиция танлай олиши билан эътиборни тортди. Бироқ жамоанинг умумий ҳолати ва бошқа футболчиларнинг ҳаракатлари мураббийлар штабини жиддий ўйлантириб қўйиши аниқ. Хусусан, ҳимоя чизиғидаги камчиликлар қимматга тушди.

Ҳимоячилар Де Винтер ва Габбиа ўз вазифаларини тўлақонли бажара олишмади. Улар жарима майдончасида рақибларни қўриқлашда хатоларга йўл қўйиб, очиқ вазиятларда зарба беришларига имкон яратиб беришди. Майдон марказида эса жамоа жисмоний жиҳатдан рақибдан ортда қолаётгани сезилиб қолди.

Ҳужум чизиғида ҳаракат қилган ёш футболчи Камарда ҳам оғир синовга бардош бера олмади. У рақиб ҳимоячиларига қарши курашда бирорта ҳам яккакурашни юта олмади ва асабий хатти-ҳаракатлари туфайли учта қоидабузарликка йўл қўйди. Шерикларидан етарлича тўп узатмалари олмаган ёш ҳужумчи ҳозирча Челси ва Интер каби топ-клублар даражасига тайёр эмаслиги кўринди.

Эступиняннинг омадсиз ўйини ва трансфер сиёсати

Таркибдаги энг тушкун ҳолатлардан бири Эступиняннинг ҳаракатлари бўлди. Манбага кўра, Астон Вилла клубининг 15 миллион евролик таклифини рад этиш раҳбариятнинг катта хатоси бўлгани ҳозирнинг ўзида ўзини кўрсатмоқда. Бритоннинг собиқ ўйинчиси қанотда Нетони қўриқлашда доимо кечикди ва ҳужумда ҳам фойдали ҳаракат қила олмади.

Аморим бошчилигидаги жамоа мавсум олдидан ўз олдига юқори мақсадларни қўйган бўлса-да, мазкур учрашув таркибни кучайтириш учун зудлик билан трансферлар зарурлигини кўрсатди. Жисмоний тайёргарликдаги етишмовчилик ва айрим футболчиларнинг ўйинида орқага қадам ташланаётгани мавсум давомида жиддий қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.

МиланЧелсиРубен АморимЛука МодриćФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиМилан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиБугун, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)