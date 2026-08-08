Милан Австралия сафарини Челсидан учралган оғир мағлубият билан якунлади
Милан мавсумолди Австралия турини Челси га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият билан якунлади ва рақиб дарвозасига бирорта ҳам аниқ зарба бера олмади. Жамоада Лука Модриć ҳамда Комотто фаол ҳаракатлари билан ажралиб турган бўлса-да, ҳимоядаги Де Винтер ва Габбиа хатолари рақибга очиқ вазиятлар яратиб берди. Камарда яккакурашларда устунлик қила олмади, Эступинян эса қанотда ҳам, ҳужумда ҳам самарасиз ўйнади.
Милан жамоаси мавсумолди Австралия турини Лондоннинг Челси клубига қарши ўтказилган баҳсда йирик ва оғир мағлубият билан якунлади. 0:3 ҳисобида якунланган учрашув бош мураббий Рубен Аморим шогирдлари учун жиддий муаммолар ва таркибдаги бўшлиқларни яққол кўрсатиб берди. Goal.com хабар қилишича, ўйинда майдон эгалари тўлиқ устунликка эришган ва миланликлар рақиб дарвозаси томон бирорта ҳам аниқ зарба бера олишмаган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувдаги ягона ижобий жиҳатларни топиш жуда қийин бўлди, бироқ мутахассислар айрим футболчиларнинг ҳаракатларини алоҳида таъкидлаб ўтишди. Хусусан, тажрибали хорватиялик яримҳимоячи Лука Модриć жисмоний ҳолати яхшилиги ва майдондаги етакчилик сифатлари билан ажралиб турди. У сардорлик боғичини тақиб, ҳимоядан чиқишда жамоага ёрдам берди ва ўйин давомида шерикларига кўрсатмалар бериб борди.
Таркибдаги муаммолар ва етишмаётган захираларШунингдек, ёш футболчи Комотто ҳам техник хатоларига қарамай, ўзининг фаоллиги ва майдонда тўғри позиция танлай олиши билан эътиборни тортди. Бироқ жамоанинг умумий ҳолати ва бошқа футболчиларнинг ҳаракатлари мураббийлар штабини жиддий ўйлантириб қўйиши аниқ. Хусусан, ҳимоя чизиғидаги камчиликлар қимматга тушди.
Ҳимоячилар Де Винтер ва Габбиа ўз вазифаларини тўлақонли бажара олишмади. Улар жарима майдончасида рақибларни қўриқлашда хатоларга йўл қўйиб, очиқ вазиятларда зарба беришларига имкон яратиб беришди. Майдон марказида эса жамоа жисмоний жиҳатдан рақибдан ортда қолаётгани сезилиб қолди.
Ҳужум чизиғида ҳаракат қилган ёш футболчи Камарда ҳам оғир синовга бардош бера олмади. У рақиб ҳимоячиларига қарши курашда бирорта ҳам яккакурашни юта олмади ва асабий хатти-ҳаракатлари туфайли учта қоидабузарликка йўл қўйди. Шерикларидан етарлича тўп узатмалари олмаган ёш ҳужумчи ҳозирча Челси ва Интер каби топ-клублар даражасига тайёр эмаслиги кўринди.
Эступиняннинг омадсиз ўйини ва трансфер сиёсатиТаркибдаги энг тушкун ҳолатлардан бири Эступиняннинг ҳаракатлари бўлди. Манбага кўра, Астон Вилла клубининг 15 миллион евролик таклифини рад этиш раҳбариятнинг катта хатоси бўлгани ҳозирнинг ўзида ўзини кўрсатмоқда. Бритоннинг собиқ ўйинчиси қанотда Нетони қўриқлашда доимо кечикди ва ҳужумда ҳам фойдали ҳаракат қила олмади.
Аморим бошчилигидаги жамоа мавсум олдидан ўз олдига юқори мақсадларни қўйган бўлса-да, мазкур учрашув таркибни кучайтириш учун зудлик билан трансферлар зарурлигини кўрсатди. Жисмоний тайёргарликдаги етишмовчилик ва айрим футболчиларнинг ўйинида орқага қадам ташланаётгани мавсум давомида жиддий қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин.
…