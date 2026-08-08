Реал Мадрид ва Родри трансфери атрофидаги вазият қандай

·54·Спорт
Реал Мадрид ва Родри трансфери атрофидаги вазият қандай
Қисқача

Родри Барселона жамоасини танлади, Реал Мадрид эса трансфер пойгасида клубнинг кечикиши ва иккиланиши сабаб мағлуб бўлди. Бу натижа футболчи азалий рақибга ўтгани учун Реал Мадрид мухлислари ва раҳбарияти учун жиддий зарба бўлди. Мутахассислар бу ҳолатни клуб учун фожиа деб ҳисобламай, трансфер сиёсатини қайта кўриб чиқиш ва хатолардан сабоқ чиқариш зарурлигини таъкидламоқда.

Футол оламидаги сўнгги шов-шувли воқеалардан бири испаниялик яримҳимоячи Родри атрофида кечмоқда. Goal.com хабар беришича, футболчининг Барселона жамоасини танлаши ва Реал Мадрид бу курашда мағлуб бўлиши қироллик клуби учун жиддий зарба бўлди. Мазкур трансфер пойгаси шунчаки оддий келишув эмас, балки трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларидаги кутилмаган бурилишлар билан эсда қолди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Реал Мадрид раҳбарияти испаниялик футболчини ўз сафига қўшиб олишни чин дилдан истаган эди. Дастлаб барча белгилар трансфер ижобий якунланишидан даража берган, бироқ клубнинг ҳал қилувчи палладаги секин ҳаракатлари ва иккиланиши вазиятни бутунлай ўзгартириб юборди. Айнан шу кечикиш рақибга имконият яратиб берди ва Родри якунда Барселона вариантини афзал кўрди.

Трансфердаги оғриқли зарба ва унинг сабаблари

Ҳар қандай футбол клуби трансфер бозорида керакли ўйинчини бой бериши табиий ҳол. Бироқ гап мавқеи баланд бўлган футболчи ва уни бевосита азалий рақибга бой бериш ҳақида кетганда, вазиятнинг руҳий ва имидж жиҳатидан оғирлиги ортади. Реал Мадрид бу курашда узоқ вақт давомида асосий даъвогар сифатида кўринган эди, шу боис якуний натижа клуб мухлислари ва раҳбарияти учун кутилмаган зарба бўлди.

Шунга қарамай, мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат дунёнинг энг йирик клубларидан бири учун фожиа эмас. Асосий масала эндиликда нима бўлишида ва клуб бу муваффақиятсизликка қандай муносабат билдиришида қолмоқда. Реал Мадрид ўз стратегиясини қайта кўриб чиқиши ва трансфер бозоридаги хатолардан сабоқ чиқариши талаб этилади.

Келажакдаги қадамлар ва таркибни кучайтириш

Клуб учун энг муҳим вазифа — йўқотишдан кейин тўғри хулосалар чиқариш ва таркибни мувозанатга келтиришдир. Ҳар қандай мағлубият янги имкониятлар эшигини очади. Жамоа раҳбарияти яримҳимоя чизиғини янада кучайтириш учун бошқа муқобил вариантларни ўрганиб чиқиши табиий.

  • Трансфер бозорида қатъий ва тезкор ҳаракат қилиш зарурлиги
  • Азалий рақиблар билан курашда стратегияни ўзгартириш
  • Ёш ва истиқболли футболчиларга эътибор қаратиш

Хулоса қилиб айтганда, Родри трансферидаги омадсизлик Реал Мадрид учун дунёнинг охири эмас. Бу фақатгина клуб ўзининг трансфер сиёсатини янада такомиллаштириши кераклигини кўрсатувчи яна бир сабоқдир. Олдинда эса янги мавсум ва янги ғалабалар учун кураш турибди.

Реал МадридБарселонаРодриТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)