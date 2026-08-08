Ювентус учун дарвозабон масаласи кескинлашди

·37·Спорт
Ювентус учун дарвозабон масаласи кескинлашди
Қисқача

Интерга қарши мағлубият Ювентусда дарвозабон позицияси муаммоси нақадар жиддий эканини кўрсатди ва клуб А Серия янги мавсуми олдидан бу масалани трансфер бозоридаги энг устувор вазифа деб билмоқда. Мичеле Ди Грегорионинг, айниқса иккинчи голдаги хатоси ўтган мавсумдаги ишончсиз ҳаракатларни ёдга солди.

Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган Дербй дъИталиа баҳсида Интерга қарши ўйиндаги мағлубият Ювентус клубида дарвозабон муаммоси нақадар долзарб эканини яна бир бор юзага чиқарди. Goal.com хабар беришича, мавсумолди ўйинларида ишончли ҳаракат қилган жамоа сўнгги учрашувда эски хатоларини такрорлади ва бу мураббийлар штабини жиддий ташвишга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

А Серия янги мавсумининг бошланишига саноқли ҳафталар қолган бир пайтда, Турин клуби трансфер бозорида асосий дарвозабон позициясини ёпишни энг устувор вазифа деб ҳисобламоқда. Аввалги ўртоқлик ўйинларида Базел, Стандард Лиеге, Нисе ва Челси каби жамоаларга қарши баҳсларда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган туринликлар ҳимояси Интер билан ўйинда ўз ожизлигини кўрсатди.

Ди Грегорионинг хатолари ва ўтмишдаги муаммолар

Интерга қарши кечган баҳсда дарвоза тўридан ўрин олган иккита тўп Мичеле Ди Грегорионинг ҳаракатларига нисбатан ҳақли эътиозларни келтириб чиқарди. Айниқса, иккинчи голда футболчининг зарбани қайтаришдаги ноаниқ ҳаракати ўтган мавсумдаги хатоларни ёдга солди. Сан-Сирода Интерга ва Аллианз стадионида Комога қарши кечган ўйинлардаги ишончсизликлар мухлислар хотирасида ҳамон сақланиб қолгани айтилмоқда.

Ҳозирги кунда жамоа таркибида Мичеле Ди Грегорио билан бирга Маттиа Перин ва Пинсоглио ҳам бор. Бироқ захира дарвозабонларининг шартномаси бир йилдан кейин якунига етиши, 2029 йилгача мўлжалланган битимга эга бўлган Ди Грегорио эса раҳбарият ҳамда мураббий ишончини оқлай олмаётгани жамоадаги вазиятни янада чигаллаштирмоқда.

Трансфер бозоридаги қийинчиликлар ва янги номзодлар

Трансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолганига қарамай, Ювентус ҳали ҳам бу масалада аниқ ечимга келгани йўқ. Асосий нишон сифатида кўрилган Алиссон ва Эмилиано Мартинез каби тажрибали посбонлар қўлдан чиқди, Викарио каби бошқа вариантлар эса клуб раҳбариятини тўлиқ қаноатлантирмаяпти.

Сўнгги маълумотларга кўра, Пари Сен-Жермен клуби Парма дарвозабонини сотиб олса, уни ижара асосида туринликларга бериш эҳтимоли муҳокама қилинмоқда. Бироқ шунчалик муҳим позицияга ижара асосидаги ўйинчини жалб қилиш қанчалик тўғри экани мутахассисларда савол туғдирмоқда.

ЖувентусИнтерСерие АТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)