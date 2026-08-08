Ювентус учун дарвозабон масаласи кескинлашди
Интерга қарши мағлубият Ювентусда дарвозабон позицияси муаммоси нақадар жиддий эканини кўрсатди ва клуб А Серия янги мавсуми олдидан бу масалани трансфер бозоридаги энг устувор вазифа деб билмоқда. Мичеле Ди Грегорионинг, айниқса иккинчи голдаги хатоси ўтган мавсумдаги ишончсиз ҳаракатларни ёдга солди.
Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган Дербй дъИталиа баҳсида Интерга қарши ўйиндаги мағлубият Ювентус клубида дарвозабон муаммоси нақадар долзарб эканини яна бир бор юзага чиқарди. Goal.com хабар беришича, мавсумолди ўйинларида ишончли ҳаракат қилган жамоа сўнгги учрашувда эски хатоларини такрорлади ва бу мураббийлар штабини жиддий ташвишга солмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
А Серия янги мавсумининг бошланишига саноқли ҳафталар қолган бир пайтда, Турин клуби трансфер бозорида асосий дарвозабон позициясини ёпишни энг устувор вазифа деб ҳисобламоқда. Аввалги ўртоқлик ўйинларида Базел, Стандард Лиеге, Нисе ва Челси каби жамоаларга қарши баҳсларда ўз дарвозаси дахлсизлигини сақлаб қолган туринликлар ҳимояси Интер билан ўйинда ўз ожизлигини кўрсатди.
Ди Грегорионинг хатолари ва ўтмишдаги муаммоларИнтерга қарши кечган баҳсда дарвоза тўридан ўрин олган иккита тўп Мичеле Ди Грегорионинг ҳаракатларига нисбатан ҳақли эътиозларни келтириб чиқарди. Айниқса, иккинчи голда футболчининг зарбани қайтаришдаги ноаниқ ҳаракати ўтган мавсумдаги хатоларни ёдга солди. Сан-Сирода Интерга ва Аллианз стадионида Комога қарши кечган ўйинлардаги ишончсизликлар мухлислар хотирасида ҳамон сақланиб қолгани айтилмоқда.
Ҳозирги кунда жамоа таркибида Мичеле Ди Грегорио билан бирга Маттиа Перин ва Пинсоглио ҳам бор. Бироқ захира дарвозабонларининг шартномаси бир йилдан кейин якунига етиши, 2029 йилгача мўлжалланган битимга эга бўлган Ди Грегорио эса раҳбарият ҳамда мураббий ишончини оқлай олмаётгани жамоадаги вазиятни янада чигаллаштирмоқда.
Трансфер бозоридаги қийинчиликлар ва янги номзодларТрансфер ойнасининг якунланишига оз вақт қолганига қарамай, Ювентус ҳали ҳам бу масалада аниқ ечимга келгани йўқ. Асосий нишон сифатида кўрилган Алиссон ва Эмилиано Мартинез каби тажрибали посбонлар қўлдан чиқди, Викарио каби бошқа вариантлар эса клуб раҳбариятини тўлиқ қаноатлантирмаяпти.
Сўнгги маълумотларга кўра, Пари Сен-Жермен клуби Парма дарвозабонини сотиб олса, уни ижара асосида туринликларга бериш эҳтимоли муҳокама қилинмоқда. Бироқ шунчалик муҳим позицияга ижара асосидаги ўйинчини жалб қилиш қанчалик тўғри экани мутахассисларда савол туғдирмоқда.
…