Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкин

·42·Техно
Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкин
Қисқача

Microsoft келгуси авлод Xbox консоли — Прожект Ҳелих орқали тарихдаги барча аввалги Xbox консоллари учун чиқарилган ўйинларни ишга тушириш имконини яратишни режалаштирмоқда. Компания бунинг учун махсус эмулятор ишлаб чиқиш, ўйинларни синовдан ўтказиш ва сертификациялаш, шунингдек дўкон инфратузилмаси ҳамда ўйинчиларни қўллаб-қувватлаш ишларини ўз зиммасига олади.

Microsoft компанияси келгуси авлод Xbox ўйин консоли — Прожект Ҳелих устида фаол иш олиб бормоқда. IXBT.com маълумотига кўра, янги қурилма нафақат сўнгги авлод ўйинлари билан тўлиқ мослашувчанликни сақлаб қолади, балки тарихдаги барча аввалги Xbox консоллари учун чиққан ўйинларни ҳам ишга тушириш имконини бериши кутилмоқда. Бу ҳақда тарқалган ички хизмат ёзуви гувоҳлик бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, Microsoft мазкур улкан лойиҳанинг барча асосий муҳандислик вазифаларини ўз зиммасига олишни режалаштирган. Компания махсус эмуляторни ишлаб чиқиш, ҳар бир ўйинни синовдан ўтказиш ҳамда сертификациялаш, дўкон инфратузилмаси ва ўйинчиларни қўллаб-қувватлаш ишларини ўзи бажаради. Бунда ижодкорлардан фақатгина ўзларининг эски лойиҳаларини дўконда жойлаштириш учун рухсат бериш талаб этилади, холос.

Янги ташаббус доирасида дастурчилар ва нашриётлар ўз маҳсулотларидан тушадиган фойдани тўлиқ сақлаб қолишади. Шунингдек, Microsoft уларга ўз ҳуқуқлари, нарх сиёсати ҳамда бренд устидан назоратни тўлақонли сақлаб қолишни кафолатлайди. Бу эса эски лойиҳаларни замонавий платформаларга қайтариш жараёнини ҳуқуқий жиҳатдан анча осонлаштиради.

Техник қийинчиликлар ва ечимлар

Бироқ, бу борада айрим жиддий техник тўсиқлар ҳам мавжуд. Энг асосий муаммо асл Xbox ва Xbox 360 консоллари учун яратилган ўйинларга тааллуқлидир. Ушбу эски қурилмалар бутунлай ўзгача архитектурага таянгани сабабли, уларни замонавий консоллар ёки шахсий компьютерларда ишга тушириш мураккаб вазифа ҳисобланади. Чунки Ҳелих техник жиҳатдан шахсий компьютерга яқин туради.

Бундай ўйинларни янги тизимга мослаштириш учун мукаммал эмулятор яратиш ёки ҳар бир лойиҳани нолдан бошлаб ремастер қилиш талаб этилади, бу эса ўз навбатида кўп вақт ва маблағ талаб қилади. Шунга қарамай, Microsoft аллақачон дастлабки қадамларни ташлаб улгурган ва бир қатор эски лойиҳаларни шахсий компьютерлар учун чиқарган.

Биринчи қадамлар

Компания томонидан амалга оширилган дастлабки синовлар ва релизлар қаторига қуйидаги машҳур ретро ўйинлар киритилди:

  • БЛиNX: Те Тиме Свеепер
  • Конкер: Ливе анд Релоадед
  • Кримсон Скиес: Ҳигҳ Роад то Ревенге
  • Фузион Френзй
Мазкур лойиҳаларнинг муваффақиятли татбиқ этилиши келгусида барча авлод ўйинларини биргина қурилмада жамлаш ғояси нафақат орзу, балки реал бажарилиши мумкин бўлган вазифа эканини кўрсатмоқда. Агар Microsoft ўз режасини тўлиқ амалга оширса, Xbox Ҳелих ўйин саноатида консоллар тарихидаги энг кенг қамровли ретро-мослик тизимига айланиши мумкин.

XboxMicrosoftҲелихЎйинларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиNASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиБугун, 20:51ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотБугун, 20:21Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиGoogle киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиБугун, 20:21GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаGeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаБугун, 19:52Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаХитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаБугун, 18:53Apple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлдиApple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлдиБугун, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди