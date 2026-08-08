Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкин
Microsoft келгуси авлод Xbox консоли — Прожект Ҳелих орқали тарихдаги барча аввалги Xbox консоллари учун чиқарилган ўйинларни ишга тушириш имконини яратишни режалаштирмоқда. Компания бунинг учун махсус эмулятор ишлаб чиқиш, ўйинларни синовдан ўтказиш ва сертификациялаш, шунингдек дўкон инфратузилмаси ҳамда ўйинчиларни қўллаб-қувватлаш ишларини ўз зиммасига олади.
Microsoft компанияси келгуси авлод Xbox ўйин консоли — Прожект Ҳелих устида фаол иш олиб бормоқда. IXBT.com маълумотига кўра, янги қурилма нафақат сўнгги авлод ўйинлари билан тўлиқ мослашувчанликни сақлаб қолади, балки тарихдаги барча аввалги Xbox консоллари учун чиққан ўйинларни ҳам ишга тушириш имконини бериши кутилмоқда. Бу ҳақда тарқалган ички хизмат ёзуви гувоҳлик бермоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, Microsoft мазкур улкан лойиҳанинг барча асосий муҳандислик вазифаларини ўз зиммасига олишни режалаштирган. Компания махсус эмуляторни ишлаб чиқиш, ҳар бир ўйинни синовдан ўтказиш ҳамда сертификациялаш, дўкон инфратузилмаси ва ўйинчиларни қўллаб-қувватлаш ишларини ўзи бажаради. Бунда ижодкорлардан фақатгина ўзларининг эски лойиҳаларини дўконда жойлаштириш учун рухсат бериш талаб этилади, холос.
Янги ташаббус доирасида дастурчилар ва нашриётлар ўз маҳсулотларидан тушадиган фойдани тўлиқ сақлаб қолишади. Шунингдек, Microsoft уларга ўз ҳуқуқлари, нарх сиёсати ҳамда бренд устидан назоратни тўлақонли сақлаб қолишни кафолатлайди. Бу эса эски лойиҳаларни замонавий платформаларга қайтариш жараёнини ҳуқуқий жиҳатдан анча осонлаштиради.
Техник қийинчиликлар ва ечимларБироқ, бу борада айрим жиддий техник тўсиқлар ҳам мавжуд. Энг асосий муаммо асл Xbox ва Xbox 360 консоллари учун яратилган ўйинларга тааллуқлидир. Ушбу эски қурилмалар бутунлай ўзгача архитектурага таянгани сабабли, уларни замонавий консоллар ёки шахсий компьютерларда ишга тушириш мураккаб вазифа ҳисобланади. Чунки Ҳелих техник жиҳатдан шахсий компьютерга яқин туради.
Бундай ўйинларни янги тизимга мослаштириш учун мукаммал эмулятор яратиш ёки ҳар бир лойиҳани нолдан бошлаб ремастер қилиш талаб этилади, бу эса ўз навбатида кўп вақт ва маблағ талаб қилади. Шунга қарамай, Microsoft аллақачон дастлабки қадамларни ташлаб улгурган ва бир қатор эски лойиҳаларни шахсий компьютерлар учун чиқарган.
Биринчи қадамларКомпания томонидан амалга оширилган дастлабки синовлар ва релизлар қаторига қуйидаги машҳур ретро ўйинлар киритилди:
- БЛиNX: Те Тиме Свеепер
- Конкер: Ливе анд Релоадед
- Кримсон Скиес: Ҳигҳ Роад то Ревенге
- Фузион Френзй
…