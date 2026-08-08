Ювентус Италия дербисида мағлуб бўлди: ўйиннинг ижобий ва салбий жиҳатлари

·32·Спорт
Ювентус Италия дербисида мағлуб бўлди: ўйиннинг ижобий ва салбий жиҳатлари
Қисқача

Австралиянинг Перт шаҳридаги Оптус стадионида ўтказилган ўртоқлик учрашувида Интер Ювентусни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ғолиблар сафида Димарко ва Диоуф гол урган бўлса, туринликларнинг ягона голига Консеикао муаллифлик қилди. Лучано Спаллетти бошқарувидаги Ювентусда Коло Муани, Алажбеговик ва айрим футболчиларнинг ҳаракатлари ижобий таассурот қолдирди, бироқ муҳим вазиятлардан фойдалана олмаслик жамоага мувозанатни тиклашга халақит берди.

Австралиянинг Перт шаҳридаги Оптус стадионида футбол бўйича ўтказилган навбатдаги ўртоқлик ўйинида Интер ва Ювентус жамоалари ўзаро баҳс олиб борди. Мазкур қизиқарли ва муросасиз кечган Дербй дъИталиа қарама-қаршилигида миланликлар 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Ғолиблар сафида Димарко ва Диоуф ўз номини таблоларга ёздириб қўйган бўлса, туринликларнинг ягона голига Консеикао муаллифлик қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу учрашув Лучано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус жамоаси учун мавсумолди тайёргарликнинг муҳим босқичи бўлди ва мураббийлар штабига футболчиларнинг ҳозирги ҳолати бўйича аниқ хулоса чиқариш имконини берди. Гарчи натижа Турин клуби учун кўнгилдагидек чиқмаган бўлса-да, майдондаги айрим индивидуал ҳаракатлар ва янги келган футболчиларнинг ўйини мутахассисларда турли таассурот қолдирди.

Майдондаги ижобий ўзгаришлар ва етакчилар

Жамоа ярим ҳимоясида ҳаракат қилган футболчилардан бири ўзининг аниқ узатмалари, майдонни кўриш қобилияти ҳамда ҳимоядаги фаоллиги билан ажралиб турди. У Камбиасо учун қулай имконият яратиб бериб, чиройли ассист муаллифига айланди. Пре-сезон баҳсларида ўзини энг яхши томондан кўрсата олган бу футболчининг ўйини унинг Ювентусда қолиш эҳтимолини янада оширмоқда.

Шунингдек, жамоа ҳужум чизиғида ҳам ижобий ўзгаришлар кўзга ташланди. Биринчи бўлимда бироз самарасиз ҳаракат қилган ҳужумчининг ўрнига майдонга тушган тажрибали ўйинчи жамоанинг ҳужум марказидаги таянч нуқтасига айланди. Унинг шериклари билан ўзаро тушуниши ва жарима майдончаси ичидаги фаоллиги рақиб ҳимоясига жиддий хавф туғдирди.

Янги футболчилар ва баҳсли вазиятлар

Майдонга илк бор Ювентус либосида тушган Коло Муани ҳам ўзининг ижобий таассурот қолдира олган ҳаракатлари билан ёдда қолди. Унинг бошини баланд кўтариб тўп суриши, рақибни алдаб ўтиш ёки шерикларига қулай пас узатиш борасидаги имкониятлари Спаллетти жамоасининг ҳужум салоҳиятини оширишини кўрсатди.

Ёш иқтидор эгаси Алажбеговик ҳам тайёргарлик даражаси бўлаклардан ортда қолганига қарамай, бир нечта ёрқин лаҳзаларни тақдим этди ва келажак учун оптимизм уйғотди. Бироқ у учрашув якунига яқин қулай имкониятдан фойдалана олмай, кучсиз зарба бергани жамоанинг мувозанатни тиклашига тўсқинлик қилди.

Захирадан майдонга тушган яна бир футболчи яхши иштиёқ кўрсатгани билан бирга, жамоадошларининг унга тўпни кечроқ узатаётганидан бироз норози бўлди. Шунга қарамай, у учрашув сўнггида ўтказиб юборилган гол муаллифига айланиб, Ювентуснинг мағалубияти аччиғини бироз бўлса-да камайтирди.

ЮвентусИнтерФутболТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиМилан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиБугун, 20:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)