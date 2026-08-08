Ювентус Италия дербисида мағлуб бўлди: ўйиннинг ижобий ва салбий жиҳатлари
Австралиянинг Перт шаҳридаги Оптус стадионида ўтказилган ўртоқлик учрашувида Интер Ювентусни 2:1 ҳисобида мағлуб этди. Ғолиблар сафида Димарко ва Диоуф гол урган бўлса, туринликларнинг ягона голига Консеикао муаллифлик қилди. Лучано Спаллетти бошқарувидаги Ювентусда Коло Муани, Алажбеговик ва айрим футболчиларнинг ҳаракатлари ижобий таассурот қолдирди, бироқ муҳим вазиятлардан фойдалана олмаслик жамоага мувозанатни тиклашга халақит берди.
Австралиянинг Перт шаҳридаги Оптус стадионида футбол бўйича ўтказилган навбатдаги ўртоқлик ўйинида Интер ва Ювентус жамоалари ўзаро баҳс олиб борди. Мазкур қизиқарли ва муросасиз кечган Дербй дъИталиа қарама-қаршилигида миланликлар 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Ғолиблар сафида Димарко ва Диоуф ўз номини таблоларга ёздириб қўйган бўлса, туринликларнинг ягона голига Консеикао муаллифлик қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, ушбу учрашув Лучано Спаллетти бошқарувидаги Ювентус жамоаси учун мавсумолди тайёргарликнинг муҳим босқичи бўлди ва мураббийлар штабига футболчиларнинг ҳозирги ҳолати бўйича аниқ хулоса чиқариш имконини берди. Гарчи натижа Турин клуби учун кўнгилдагидек чиқмаган бўлса-да, майдондаги айрим индивидуал ҳаракатлар ва янги келган футболчиларнинг ўйини мутахассисларда турли таассурот қолдирди.
Майдондаги ижобий ўзгаришлар ва етакчиларЖамоа ярим ҳимоясида ҳаракат қилган футболчилардан бири ўзининг аниқ узатмалари, майдонни кўриш қобилияти ҳамда ҳимоядаги фаоллиги билан ажралиб турди. У Камбиасо учун қулай имконият яратиб бериб, чиройли ассист муаллифига айланди. Пре-сезон баҳсларида ўзини энг яхши томондан кўрсата олган бу футболчининг ўйини унинг Ювентусда қолиш эҳтимолини янада оширмоқда.
Шунингдек, жамоа ҳужум чизиғида ҳам ижобий ўзгаришлар кўзга ташланди. Биринчи бўлимда бироз самарасиз ҳаракат қилган ҳужумчининг ўрнига майдонга тушган тажрибали ўйинчи жамоанинг ҳужум марказидаги таянч нуқтасига айланди. Унинг шериклари билан ўзаро тушуниши ва жарима майдончаси ичидаги фаоллиги рақиб ҳимоясига жиддий хавф туғдирди.
Янги футболчилар ва баҳсли вазиятларМайдонга илк бор Ювентус либосида тушган Коло Муани ҳам ўзининг ижобий таассурот қолдира олган ҳаракатлари билан ёдда қолди. Унинг бошини баланд кўтариб тўп суриши, рақибни алдаб ўтиш ёки шерикларига қулай пас узатиш борасидаги имкониятлари Спаллетти жамоасининг ҳужум салоҳиятини оширишини кўрсатди.
Ёш иқтидор эгаси Алажбеговик ҳам тайёргарлик даражаси бўлаклардан ортда қолганига қарамай, бир нечта ёрқин лаҳзаларни тақдим этди ва келажак учун оптимизм уйғотди. Бироқ у учрашув якунига яқин қулай имкониятдан фойдалана олмай, кучсиз зарба бергани жамоанинг мувозанатни тиклашига тўсқинлик қилди.
Захирадан майдонга тушган яна бир футболчи яхши иштиёқ кўрсатгани билан бирга, жамоадошларининг унга тўпни кечроқ узатаётганидан бироз норози бўлди. Шунга қарамай, у учрашув сўнггида ўтказиб юборилган гол муаллифига айланиб, Ювентуснинг мағалубияти аччиғини бироз бўлса-да камайтирди.
…