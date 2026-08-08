Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқда
Хитойнинг CXMT компанияси замонавий DRAM хотираси ишлаб чиқаришини кенгайтириб, 2030 йилга бориб жаҳон бозорининг 30 фоизини эгаллашни режалаштирмоқда. Ҳозир глобал DRAM бозори Samsung, СК Ҳйних ва Микрон назоратида, CXMT эса 6–7 фоиз улушга эга. Компаниянинг учта заводи ойига қарийб 300 мингта пластинани қайта ишламоқда, яна иккита янги завод қурилмоқда ва олтинчи завод масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда.
Хитойнинг етакчи хотира чипларини ишлаб чиқарувчи CXMT компанияси замонавий DRAM хотирасини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиб, глобал бозорда ўз мавқеини кескин кучайтирмоқда. Reuters ахборот агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, ушбу корхона яқин йилларда жаҳон бозорининг салмоқли қисмини эгаллаб, соҳада ҳукмронлик қилиб келаётган йирик гигантларга жиддий рақобат туғдиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги кунда глобал DRAM хотираси бозори асосан учта йирик ўйинчи — Samsung, СК Ҳйних ва Микрон назорати остида турибди. Хитойлик ишлаб чиқарувчи эса ҳозирча бозорнинг бор-йўғи 6–7 фоизини эгаллаб турган бўлса-да, амалга оширилаётган кенг кўламли лойиҳалар эвазига бу кўрсаткични яқин келажакда бир неча баробар оширишни режалаштирмоқда.
Ишлаб чиқариш қувватларини мисли кўрилмаган даражада кенгайтиришМутахассисларнинг таҳлилларига кўра, CXMT компанияси ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини жадал суръатларда ошириб бормоқда. Айни пайтда корхона тасарруфида DRAM хотирасини ишлаб чиқарувчи учта йирик завод фаолият юритмоқда. Расмий статистик маълумотлар очиқланмаган бўлса-да, норасмий манбалар ҳар бир завод ойига тахминан 100 мингта пластинани қайта ишлаш қувватига эга эканини тахмин қилмоқда.
Бу эса компаниянинг умумий ишлаб чиқариш ҳажми ойига қарийб 300 минг пластинани ташкил этишидан далолат беради. Ишлаб чиқариш суръатларини пасайтирмаган ҳолда, Хитой корхонаси ҳозирнинг ўзида яна иккита янги завод қурилишини олиб бормоқда. Ушбу объектларнинг ишга туширилиши компанияга ўз ҳажмларини қисқа фурсатда икки баробарга ошириш имконини беради.
2030 йилга бориб бозорнинг 30 фоизини эгаллаш режасиReuters хабарига кўра, CXMT раҳбарияти келгусида ўз қувватларини янада кенгайтириш мақсадида олтинчи завод қурилишини ҳам жиддий кўриб чиқмоқда. Агар янги заводлар ўз вақтида фойдаланишга топширилса, бу Хитой компаниясига 2030 йилга бориб жаҳон хотира чиплари бозорининг нақ 30 фоизини эгаллаш йўлини очиб беради.
Хотира чиплари бозоридаги бундай кескин ўзгаришлар ва янги кучнинг пайдо бўлиши глобал технология бозорида нархлар сиёсатига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши муқаррар. Samsung, СК Ҳйних ва Микрон каби анъанавий етакчилар ўз позицияларини сақлаб қолиш учун янги стратегияларни ишлаб чиқишга мажбур бўлмоқда, бу эса охир-оқибат истеъмолчилар ва бутун саноат ривожига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.
…