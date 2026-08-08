Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқда

·41·Техно
Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқда
Қисқача

Хитойнинг CXMT компанияси замонавий DRAM хотираси ишлаб чиқаришини кенгайтириб, 2030 йилга бориб жаҳон бозорининг 30 фоизини эгаллашни режалаштирмоқда. Ҳозир глобал DRAM бозори Samsung, СК Ҳйних ва Микрон назоратида, CXMT эса 6–7 фоиз улушга эга. Компаниянинг учта заводи ойига қарийб 300 мингта пластинани қайта ишламоқда, яна иккита янги завод қурилмоқда ва олтинчи завод масаласи ҳам кўриб чиқилмоқда.

Хитойнинг етакчи хотира чипларини ишлаб чиқарувчи CXMT компанияси замонавий DRAM хотирасини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиб, глобал бозорда ўз мавқеини кескин кучайтирмоқда. Reuters ахборот агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, ушбу корхона яқин йилларда жаҳон бозорининг салмоқли қисмини эгаллаб, соҳада ҳукмронлик қилиб келаётган йирик гигантларга жиддий рақобат туғдиришни мақсад қилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда глобал DRAM хотираси бозори асосан учта йирик ўйинчи — Samsung, СК Ҳйних ва Микрон назорати остида турибди. Хитойлик ишлаб чиқарувчи эса ҳозирча бозорнинг бор-йўғи 6–7 фоизини эгаллаб турган бўлса-да, амалга оширилаётган кенг кўламли лойиҳалар эвазига бу кўрсаткични яқин келажакда бир неча баробар оширишни режалаштирмоқда.

Ишлаб чиқариш қувватларини мисли кўрилмаган даражада кенгайтириш

Мутахассисларнинг таҳлилларига кўра, CXMT компанияси ўзининг ишлаб чиқариш қувватларини жадал суръатларда ошириб бормоқда. Айни пайтда корхона тасарруфида DRAM хотирасини ишлаб чиқарувчи учта йирик завод фаолият юритмоқда. Расмий статистик маълумотлар очиқланмаган бўлса-да, норасмий манбалар ҳар бир завод ойига тахминан 100 мингта пластинани қайта ишлаш қувватига эга эканини тахмин қилмоқда.

Бу эса компаниянинг умумий ишлаб чиқариш ҳажми ойига қарийб 300 минг пластинани ташкил этишидан далолат беради. Ишлаб чиқариш суръатларини пасайтирмаган ҳолда, Хитой корхонаси ҳозирнинг ўзида яна иккита янги завод қурилишини олиб бормоқда. Ушбу объектларнинг ишга туширилиши компанияга ўз ҳажмларини қисқа фурсатда икки баробарга ошириш имконини беради.

2030 йилга бориб бозорнинг 30 фоизини эгаллаш режаси

Reuters хабарига кўра, CXMT раҳбарияти келгусида ўз қувватларини янада кенгайтириш мақсадида олтинчи завод қурилишини ҳам жиддий кўриб чиқмоқда. Агар янги заводлар ўз вақтида фойдаланишга топширилса, бу Хитой компаниясига 2030 йилга бориб жаҳон хотира чиплари бозорининг нақ 30 фоизини эгаллаш йўлини очиб беради.

Хотира чиплари бозоридаги бундай кескин ўзгаришлар ва янги кучнинг пайдо бўлиши глобал технология бозорида нархлар сиёсатига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши муқаррар. Samsung, СК Ҳйних ва Микрон каби анъанавий етакчилар ўз позицияларини сақлаб қолиш учун янги стратегияларни ишлаб чиқишга мажбур бўлмоқда, бу эса охир-оқибат истеъмолчилар ва бутун саноат ривожига сезиларли таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

CXMTDRAMSamsungҲйнихМикрон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиNASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлдиБугун, 20:51ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотБугун, 20:21Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиGoogle киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиБугун, 20:21GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаGeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаБугун, 19:52Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинЯнги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинБугун, 19:28Apple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлдиApple компаниясининг афсонавий Mac Pro компьютерига 20 йил тўлдиБугун, 18:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди