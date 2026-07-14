Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?
Табиатда учрайдиган энг қизиқарли илон турларидан бири — Африка тухумхўр илони (Dasypeltis) ўзига хос озиқланиш усули билан ажралиб туради. Бу илон тухумни чайнамайди ва уни синдирмайди — аксинча, бутунлигича ютади.
Жараён тухумнинг оғиз орқали тўлиқ ютилишидан бошланади. Тухум қизилўнгачга етгач, илон танасидаги махсус умуртқа ўсимталари пўчоқни эҳтиёткорлик билан синдиради. Шундан сўнг тухумнинг ичидаги суюқ ва озиқ моддаларга бой қисми ҳазм қилиш тизимига ўтади.
Ҳазм бўлмайдиган пўчоқ бўлаклари эса илон танасида сиқилиб, ихчам ҳолга келтирилади ва кейинчалик оғиз орқали қайта чиқариб юборилади. Шу тариқа илон тухумнинг фақат фойдали қисмини ўзлаштиради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Dasypeltis тури заҳарсиз бўлиб, асосан қуш тухумлари билан озиқланади. Унинг жағ ва овқат ҳазм қилиш тизими айнан шундай озиқланиш усулига мослашган бўлиб, бу табиатдаги энг ноёб мослашувлардан бири сифатида эътироф этилади.
…