Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?

·29·Фойдали
Африка тухумхўр илони тухумни қандай истеъмол қилади?

Табиатда учрайдиган энг қизиқарли илон турларидан бири — Африка тухумхўр илони (Dasypeltis) ўзига хос озиқланиш усули билан ажралиб туради. Бу илон тухумни чайнамайди ва уни синдирмайди — аксинча, бутунлигича ютади.

Жараён тухумнинг оғиз орқали тўлиқ ютилишидан бошланади. Тухум қизилўнгачга етгач, илон танасидаги махсус умуртқа ўсимталари пўчоқни эҳтиёткорлик билан синдиради. Шундан сўнг тухумнинг ичидаги суюқ ва озиқ моддаларга бой қисми ҳазм қилиш тизимига ўтади.

Ҳазм бўлмайдиган пўчоқ бўлаклари эса илон танасида сиқилиб, ихчам ҳолга келтирилади ва кейинчалик оғиз орқали қайта чиқариб юборилади. Шу тариқа илон тухумнинг фақат фойдали қисмини ўзлаштиради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Dasypeltis тури заҳарсиз бўлиб, асосан қуш тухумлари билан озиқланади. Унинг жағ ва овқат ҳазм қилиш тизими айнан шундай озиқланиш усулига мослашган бўлиб, бу табиатдаги энг ноёб мослашувлардан бири сифатида эътироф этилади.

Дасипелтис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Истак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойдаИстак ортидан қувиш нега одамни чарчатади? Бунинг "сир"и бошқа жойдаКеча, 01:40Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?Аномал иссиқда Кондиционерни қандай тўғри ишлатиш керак?12.07, 23:36Бактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирдиБактериялар олтин ишлаб чиқарадими? Олимлар қизиқарли ҳақиқатни тушунтирди12.07, 18:34Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...Ҳаётни мўъжизага айлантириш мумкинми: жавоб ички ҳолатдан бошланади...10.07, 20:49Орзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмасОрзудаги ҳаётга тўсиқ бўлаётган нарса: ҳаммаси ташқи воқеликда эмас10.07, 18:01Таксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирдиТаксичилар ҳақида кутилмаган факт: Гарвард тадқиқоти ҳайратлантирди09.07, 17:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
28 июнда туғилганлар ҳақида "даҳшат"ли ҳақиқат: Улар аслида ким?
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
Онгни заҳарловчи 10 одат: Ҳаётингиздан уларни ташлаб юборишингиз керак
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
24 июнда туғилганлар сири: Онг ости кодлари, яширин талантлар ва омад формуласи
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
27 июнь: Ўзингиз ҳақингизда билмаган сирлар ва нумерологик таҳлил...
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
Ҳар куни музқаймоқ есангиз, танангизда 4 та ўзгариш юз беради
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
26 июнь: Сиз билмаган «Омад коди», яширин қудрат ва пул оқими сирлари!
Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?
Қанча ишласангиз ҳам, нега пул кўпаймайди?
Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?
Онг остини янгилаш: Хатолардан қўрқиш дастурини қандай ўчириш мумкин?