Туғилган кунингиз сиздаги яширин кучни кўрсатадими?
Нега айрим инсонлар табиатан етакчиликка интилса, бошқалар чуқур фикрлаш, ижод қилиш ёки таваккал йўлни танлашга мойил бўлади? Нумерологик талқинларга кўра, инсон туғилган кун унинг кучли жиҳатлари ва ҳаётдаги табиий йўналиши ҳақида рамзий ишора бериши мумкин.
Қуйидаги рўйхатда туғилган саналар саккизта шартли тоифага ажратилган. Бу илмий ташхис ёки келажак ҳақидаги қатъий башорат эмас, аммо ўз характерингизни бошқа нуқтаи назардан таҳлил қилиш учун қизиқарли имкониятдир.
7, 11, 16, 20, 25 ва 29-саналар: мутафаккирлар
Бу саналарда туғилганлар воқеаларнинг ташқи кўриниши билан чекланмасдан, уларнинг сабаби ва ички маъносини излашга мойил бўлиши айтилади.
Улар кўпинча:
қарор қабул қилишдан аввал узоқ ўйлайди;
инсонларнинг гапидан кўра ниятини тушунишга ҳаракат қилади;
ёлғизликда фикрларини тартибга солади;
фалсафа, психология ва маънавий мавзуларга қизиқади;
бошқалар эътибор бермаган тафсилотларни пайқайди.
Бундай инсонларнинг кучи — чуқур таҳлил қилиш қобилиятида. Бироқ ортиқча фикрлаш уларни ҳаракатдан тўхтатиб қўйиши мумкин.
Мутафаккирнинг асосий сабоғи — ҳамма жавобни топгандан кейингина эмас, баъзан ноаниқлик ичида ҳам ҳаракат қилишдир.
3, 12, 21 ва 30-саналар: омманинг севимлилари
Ушбу саналарда туғилганлар мулоқотчанлиги, очиқлиги ва одамларнинг эътиборини ўзига жалб қилиш қобилияти билан ажралиб туриши мумкин.
Уларга хос жиҳатлар:
янги инсонлар билан тез тил топишиш;
ҳазил ва самимият орқали муҳитни юмшатиш;
омма олдида эркин гапириш;
ижтимоий тармоқлар ва медиага қизиқиш;
бошқаларга кайфият улашиш.
Улар кўпинча жамоанинг руҳини кўтариб турадиган инсонга айланади. Бироқ барчага ёқиш истаги ўз ҳақиқий фикрини яширишга олиб келмаслиги керак.
Уларнинг асосий вазифаси — эътибор марказида қолиш эмас, ўз таъсирини мазмунли мақсад учун ишлатиш.
8, 17, 22 ва 26-саналар: катта пул эгалари
Нумерологик қарашларда бу саналар молия, бошқарув, таъсир ва катта мақсадлар билан боғланади.
Бундай инсонлар:
ресурсларни ҳисоблашни яхши кўриши;
натижага йўналтирилган бўлиши;
катта лойиҳалардан қўрқмаслиги;
масъулиятни ўз зиммасига олиши;
пулни шунчаки сарфлаш эмас, кўпайтириш йўлларини излаши мумкин.
Бироқ туғилган сана инсоннинг бой бўлишини кафолатламайди. Катта даромад учун ғоядан ташқари билим, интизом, бозорни тушуниш, таваккални ҳисоблаш ва узоқ вақт меҳнат қилиш ҳам талаб этилади.
Бу тоифанинг асосий хавфи — инсон ўз қадрини фақат молиявий натижалар билан ўлчай бошлашидир.
Пул кучни оширади, аммо уни қайси йўлда ишлатишни инсоннинг қадриятлари белгилайди.
1, 10, 19 ва 28-саналар: туғма етакчилар
Бу саналарда туғилганларга мустақиллик, ташаббускорлик ва бошқаларни ортдан эргаштириш қобилияти хос деб қаралади.
Улар одатда:
биринчи қадамни ташлашдан қўрқмайди;
мураккаб вазиятда қарор қабул қилади;
буйруқ кутишдан кўра ташаббус кўрсатади;
ўз ғояларига ишонади;
рақобатни ҳаракатлантирувчи куч сифатида қабул қилади.
Аммо ҳақиқий етакчилик фақат олдинда юриш эмас. У бошқаларни эшитиш, вазифаларни тақсимлаш ва хатони тан олиш қобилиятини ҳам талаб қилади.
Акс ҳолда кучли характер назоратпарастлик ва муросасизликка айланиши мумкин.
2, 6, 15 ва 24-саналар: вазмин куч соҳиблари
Бу гуруҳ вакиллари баланд овоз ёки намойишкорона ҳаракатларсиз ҳам атрофдагиларга таъсир ўтказа оладиган инсонлар сифатида талқин қилинади.
Уларнинг асосий хусусиятлари:
сабр;
ҳиссий барқарорлик;
яқинларга ғамхўрлик;
низоларни юмшатиш;
ишончли ва хотиржам муҳит яратиш.
Улар кўпинча жамоада ҳамма суянадиган инсонга айланади. Ташқаридан жим кўринса-да, ички жиҳатдан мустаҳкам бўлиши мумкин.
Бироқ доим бошқаларни қўллаб-қувватлаш ўз эҳтиёжларини унутишга олиб келмаслиги керак. Вазмин инсоннинг ҳам дам олиш, ёрдам сўраш ва «йўқ» дейиш ҳуқуқи бор.
5, 14 ва 23-саналар: таваккалчилар
Ушбу саналарда туғилганлар эркинлик, ҳаракат ва янги таассуротларга интиладиган инсонлар деб қаралади.
Улар:
саёҳат ва саргузаштларни яхши кўриши;
янги ишни тез бошлаши;
ноодатий қарорлар қабул қилиши;
бир хил ҳаёт тарзидан тез зерикиши;
таваккалдан имконият кўриши мумкин.
Уларнинг кучи — ўзгаришларга тез мослашишда. Бироқ ҳар қандай таваккал жасорат белгиси эмас. Айрим қарорлар олдиндан ҳисоб-китоб ва режалаштиришни талаб қилади.
Бу тоифага кирувчилар учун асосий қоида:
Аввал оқибатини ҳисобланг, кейин жасоратни ишга солинг.
Акс ҳолда саргузаштталаблик тугалланмаган ишлар ва молиявий йўқотишларга олиб келиши мумкин.
9, 18 ва 27-саналар: ижодкор қалблар
Бу саналар ҳиссиёт, тасаввур ва гўзалликни чуқур қабул қилиш қобилияти билан боғланади.
Бундай инсонлар:
мусиқа, адабиёт, рассомлик ёки саҳнага қизиқиши;
кучли тасаввурга эга бўлиши;
бошқаларнинг кайфиятини тез ҳис қилиши;
оддий нарсадан ҳам илҳом топиши;
ижоди орқали ички кечинмаларини ифода этиши мумкин.
Уларнинг асосий кучи — бошқалар кўрмаган гўзалликни кўра билишдир.
Бироқ ижод фақат илҳом билан эмас, интизом билан ҳам ривожланади. Агар инсон доим «кайфият келишини» кутса, энг яхши ғоялар ҳам амалга ошмай қолиши мумкин.
4, 13 ва 31-саналар: ҳаёт меъморлари
Ушбу гуруҳ вакиллари тартиб, пойдевор ва узоқ муддатли натижаларга эътибор қаратадиган инсонлар сифатида талқин қилинади.
Улар кўпинча:
режа тузишни яхши кўради;
мураккаб ғояни тизимга айлантиради;
ишни босқичма-босқич бажаради;
мустаҳкам ва барқарор натижага интилади;
бошқалар бошлаган ишни охирига етказа олади.
Улар учун ҳаёт тасодифий воқеалар тўплами эмас, балки қурилиши лозим бўлган тизимга ўхшайди.
Бироқ режа ва назоратга ҳаддан ташқари боғланиш кутилмаган имкониятларни кўрмай қолишга сабаб бўлиши мумкин. Ҳар бир мустаҳкам бино каби инсон ҳаёти ҳам ўзгаришларга мослаша олиши керак.
Нега айрим саналар бир тоифага туширилади?
Нумерологияда кўп хонали саналар рақамлари қўшилиб, битта асосий сонга келтирилади. Масалан:
19 → 1 + 9 = 10 → 1 + 0 = 1;
21 → 2 + 1 = 3;
26 → 2 + 6 = 8.
Шу мантиқ асосида айрим саналар ўзаро яқин характер хусусиятларига эга деб талқин қилинади.
Аммо ушбу рўйхатда 11 ва 22 каби «махсус сонлар» алоҳида маънода ишлатилгани сабаб барча гуруҳлар оддий рақам қўшиш қоидасига қатъий мос келмайди. Бу ҳам турли нумерологик мактаблар талқини бир-биридан фарқ қилишини кўрсатади.
Туғилган сана характерни белгилайдими?
Илмий нуқтаи назардан инсон характери ёки молиявий келажагини туғилган кун орқали аниқлаш мумкинлиги тасдиқланмаган.
Шахсиятнинг шаклланишига кўпроқ:
генетик хусусиятлар;
оилавий тарбия;
болалик тажрибаси;
таълим;
ижтимоий муҳит;
одатлар;
шахсий қарорлар таъсир қилади.
Шунинг учун нумерологик тавсифни тайёр ҳукм эмас, ўзингизга савол бериш учун қизиқарли восита сифатида қабул қилиш тўғрироқ.
Ўз тоифангиздан қандай фойдаланиш мумкин?
Рўйхатдаги тавсиф сизга мос келса, фақат кучли жиҳатингизни эмас, унинг салбий томонини ҳам кузатинг:
Кучли жиҳат
Эҳтимолий хавф
Чуқур фикрлаш
Ортиқча таҳлил
Машҳурлик ва мулоқот
Барчага ёқиш истаги
Молиявий тафаккур
Ҳаддан ташқари моддийлик
Етакчилик
Назоратпарастлик
Вазминлик
Ўз эҳтиёжларини унутиш
Таваккалчилик
Шошма-шошарлик
Ижодкорлик
Интизом етишмаслиги
Тизимлилик
Ўзгаришдан қўрқиш
Ҳар бир қобилият тўғри бошқарилса кучга, назоратсиз қолса тўсиққа айланиши мумкин.
Асосий хулоса
Туғилган сана инсоннинг келажагини ёзиб қўймайди. У бойлик, машҳурлик ёки етакчиликни автоматик равишда бермайди.
Бироқ бундай рамзий талқинлар инсонга ўз қобилиятлари ҳақида ўйлаш, қайси хусусиятларини ривожлантириш ва нимани назорат қилиш зарурлигини англашга ёрдам бериши мумкин.
Энг муҳим савол — қайси санада туғилганингиз эмас. Асосийси, сиздаги табиий қобилиятни қандай ишлатаётганингиздир.
Сизнинг туғилган санангиз қайси тоифага тушди ва тавсиф характерингизга мос келдими?
…