Туғилган санангиз "яширин куч"ингизни кўрсатадими?
Оммавий нумерологик талқинларга кўра, инсоннинг туғилган санаси унинг баҳслашиш, ҳиссиётларни сезиш, ҳалоллик, қатъият, маслаҳат бериш, сир сақлаш, таъсирли гапириш ёки ҳазилкашлик каби кучли жиҳатларини кўрсатиши мумкин. Масалан, 1, 10, 19 ва 28-саналарда туғилганларга ўз позициясини ҳимоя қилиш, 2, 11, 20 ва 29-саналарда туғилганларга еса бошқаларнинг ҳиссиётларини англаш хос деб ҳисобланади.
Инсоннинг туғилган куни унинг характери ва кучли жиҳатлари ҳақида нимадир айтиб бериши мумкинми? Оммавий нумерологик талқинларга кўра, ҳар бир сана эгасида бошқалардан ажралиб турадиган ўзига хос қобилият мавжуд.
Қуйидаги рўйхатдан туғилган кунингизни топинг ва сизга қайси хусусият хос эканини билиб олинг.
1, 10, 19 ва 28-саналарда туғилганлар
Бу саналарда туғилган инсонларнинг асосий кучи — баҳс ва мунозараларда ўз позициясини ҳимоя қила олиш.
Улар фикрини аниқ ифодалайди, қарши томоннинг заиф нуқталарини тез англайди ва осонликча таслим бўлмайди. Баъзан улар билан баҳслашишнинг ўзи алоҳида жасорат талаб қилади.
2, 11, 20 ва 29-саналарда туғилганлар
Уларнинг кучли томони — бошқаларнинг ҳиссиётларини сезиш.
Бундай одамлар суҳбатдошининг кайфиятини сўзсиз ҳам англаши мумкин. Улар атрофдагиларга нисбатан эътиборли бўлиб, кимнингдир хафа ёки безовта эканини тез пайқайди.
3, 12, 21 ва 30-саналарда туғилганлар
Бу тоифадаги инсонлар кўпинча бошқаларнинг фикрига ортиқча боғланиб қолмайди.
Улар ўз қарашлари ва мақсадларига ишонади. Танқид ёки атрофдагиларнинг баҳоси уларни танлаган йўлидан осонликча қайтара олмайди.
4, 13, 22 ва 31-саналарда туғилганлар
Уларнинг энг кучли фазилати — ҳалоллик.
Бундай инсонлар тўғрисўзлиги билан ажралиб туради. Улар ёлғон ва иккиюзламачиликни ёқтирмайди, ҳатто ҳақиқатни айтиш ўзлари учун ноқулай бўлса ҳам, виждонига қарши бормасликка ҳаракат қилади.
5, 14 ва 23-саналарда туғилганлар
Бу саналар эгаларининг кучи — ўзи ишонган ғояни охиригача ҳимоя қилиш.
Улар бирор нарсани тўғри деб билса, осонликча фикридан қайтмайди. Қатъият ва ишонч уларга бошқаларни ҳам ўз ғояси ортидан эргаштириш имконини беради.
6, 15 ва 24-саналарда туғилганлар
Уларга доно маслаҳатлар бериш қобилияти хос.
Одамлар кўпинча муаммосини айнан уларга айтиб беради. Чунки бу саналарда туғилганлар вазиятга четдан қараб, ҳиссиётга берилмасдан тўғри йўл кўрсатиши мумкин.
7, 16 ва 25-саналарда туғилганлар
Уларнинг асосий устунлиги — сир сақлай билиш.
Бундай инсонга ишониб айтилган гап одатда бошқаларга тарқалмайди. Улар дўстлик ва ишончни қадрлайди ҳамда бировнинг шахсий ҳаётини муҳокама қилишни хуш кўрмайди.
8, 17 ва 26-саналарда туғилганлар
Бу инсонлар бошқаларни моҳирлик билан жим қила олади.
Улар керакли вазиятда шундай аниқ ва таъсирли гап айтадики, қарши томон жавоб тополмай қолиши мумкин. Уларга кучли мантиқ, қатъий оҳанг ва ишончли нутқ хос.
9, 18 ва 27-саналарда туғилганлар
Уларнинг яширин кучи — ҳазилкашлик.
Бундай одамлар ҳатто оғир вазиятда ҳам кайфиятни кўтара олади. Улар даврада тез кўзга ташланади, атрофдагиларни кулдириш ва кескинликни юмшатиш қобилиятига эга.
Бу талқинларга қанчалик ишониш мумкин?
Туғилган сана асосида характерни аниқлаш илмий психологияда тасдиқланган усул ҳисобланмайди. Шунинг учун бу рўйхатни қатъий хулоса эмас, балки кўнгилочар нумерологик талқин сифатида қабул қилиш тўғрироқ бўлади.
Шунга қарамай, айрим таърифлар инсоннинг ҳақиқий характерига ҳайратланарли даражада мос келиши мумкин.
Сизнинг туғилган санангизга берилган таъриф характерингизга мос тушдими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…