АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келди

·31·Дунё
АҚШда хавфли паразит эпидемияси илк ўлим ҳолатларига олиб келди
Қисқача

АҚШда Кйклоспора паразити келтириб чиқарадиган сиклоспороз епидемияси давомида аввалдан оғир касалликлари бўлган икки нафар бемор инфексия асоратлари оқибатида вафот етди. АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази маълумотига кўра, 1 майдан буён мамлакатнинг 45 штатида тасдиқланган ёки гумон қилинган ҳолатлар сони 18 мингдан ошган ва мутахассислар буни АҚШ тарихидаги енг йирик сиклоспороз епидемияси деб баҳоламоқда.

АҚШда Cyclospora паразити келтириб чиқарган циклоспороз касаллиги билан боғлиқ эпидемия тобора кучаймоқда. Мамлакатда касаллик тарқалиши бошланганидан бери илк бор ўлим ҳолатлари расман қайд этилди. Бу ҳақда Мичиган штати Соғлиқни сақлаш департаменти маълум қилди.

Расмий маълумотларга кўра, аввалдан оғир касалликлари бўлган икки нафар бемор инфекция асоратлари оқибатида вафот этган. Шу тариқа, жорий эпидемия давомида биринчи марта циклоспороз билан боғлиқ ўлим ҳолатлари тасдиқланди.

АҚШ Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш маркази маълумотига кўра, жорий йилнинг 1 майидан буён мамлакатнинг 45 штатида Cyclospora билан боғлиқ тасдиқланган ёки гумон қилинган ҳолатлар сони 18 мингдан ошган. Мутахассислар буни АҚШ тарихидаги энг йирик циклоспороз эпидемияси деб баҳоламоқда.

Эпидемия энг кўп тарқалган ҳудудлардан бири Мичиган штати бўлиб, бу ерда 22 июндан буён 11,2 мингдан зиёд ҳолат аниқланган. Штатда 190 нафардан ортиқ бемор шифохонага ётқизилган, мамлакат бўйлаб эса бу кўрсаткич 400 нафардан ошиб кетган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Cyclospora паразити одам нажаси билан ифлосланган сув ва озиқ-овқат орқали юқади. Касалликнинг асосий белгиси узоқ давом этадиган кучли ич кетиши бўлиб, айниқса кексалар, иммунитети заиф ва сурункали касаллиги бор беморларда оғир асоратларга сабаб бўлиши мумкин.

Расмийлар кўплаб ҳолатлар олдиндан тўғралган айсберг салати истеъмоли билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда. Шу боис мутахассислар бутун мева-сабзавотларни танлаш, уларни яхшилаб ювиш ва озиқ-овқат гигиенаси қоидаларига қатъий амал қилишни тавсия этмоқда.

Маълумот учун, циклоспороз — Cyclospora cayetanensis микроскопик паразити чақирувчи ичак инфекцияси ҳисобланади. Унга қарши вакцина мавжуд эмас, бироқ касаллик аксарият ҳолатларда антибиотиклар билан муваффақиятли даволанади. Мутахассислар эса касалликни эрта аниқлаш оғир асоратлар хавфини сезиларли даражада камайтиришини таъкидламоқда.

АҚШМичиганКасалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бомбардимончи ва яширин қирувчи кадрда: Хитой қандай сигнал берди?Бугун, 19:35Қирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиҚирғизистонда марҳумларни кремация қилиш тақиқландиБугун, 18:00Гусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиГусейн Гасанов устидан суд ҳукми ўқилдиБугун, 17:47Криштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпКриштиану ва Жоржинанинг тўйига Месси ҳам келадими? Рўйхатда сир кўпБугун, 17:46Қозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиҚозоғистонда биринчи Амур йўлбарси табиатга қўйиб юборилдиБугун, 17:30Улкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиУлкан “грил чархпалаги” видеоси ресторан ёпилишига сабаб бўлдиБугун, 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди