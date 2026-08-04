Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этди
Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири бўлган Oppo компанияси бозорда янги стандартларни ўрнатишга қодир бўлган ноёб смартфон — Oppo A7 Pro Max моделини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилманинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳати нақд 10 000 мА·ч сиғимга эга ўта қувватли аккумулятор билан жиҳозланганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мустаҳкамлик ва техник имкониятларИшлаб чиқарувчининг таъкидлашича, улкан батарея заряди фойдаланувчига узлуксиз равишда 24 соат давомида қисқа видеоларни томоша қилиш имконини беради. Шу билан бирга, замонавий технологиялар туфайли аккумулятор 1500 мартагача тўлиқ қувватлангандан кейин ҳам ўзининг дастлабки сиғимининг камида 80 фоизини сақлаб қолиши кафолатланади.
Смартфон ўзининг тезкор қувватлаш имкониятлари билан ҳам ажралиб туради. Oppo ўзининг хусусий протоколи орқали 80 В қувватдаги тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Қўшимча равишда, UFCС стандартларида 44 Вгача, ППС бўйича 55 Вгача ҳамда USB Повер Деливерй протоколи орқали 13,5 Вгача бўлган қувватлаш мос келади. Зарурат туғилганда эса ушбу гаджетни 27 В қувватдаги тескари симли қувватлаш функцияси ёрдамида ташқи қувват манбаи — повербанк сифатида ишлатиш ҳам мукаммал даражада амалга оширилади.
Дизайн ва ҳимоя даражалариҚурилманинг аппарат платформаси Qualcomm Snapdragon 4 Ген 5 процессорига асосланган бўлиб, у кундалик вазифаларни барқарор бажаришга масъулдир. Oppo A7 Pro Max атроф-муҳитнинг таъсиридан ишончли ҳимояланган бўлиб, у IP66, IP68, IP69 ва IP69K стандартларига тўлиқ жавоб беради. Бу эса чанг ва сувдан қўрқмасдан фойдаланиш имконини яратади.
Оптик имкониятлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Асосий камера оптик тасвирни барқарорлаштириш (ОИС) тизимига эга 50 мегапикселлик Sony сенсорини ҳамда қўшимча 2 мегапикселлик монохром модулни ўз ичига олади. Олд панелда эса яна бир 50 мегапикселлик камера жойлашган. Шунингдек, орқа панелда кирувчи қўнғироқлар, билдиришномалар ва қувват олиш жараёни ҳақида хабар берувчи махсус ўрнатилган ёруғлик индикатори мавжуд.
Нархлар ва савдо шартлариСмартфон хусусиятлари қаторига NFC, инфрақизил порт, фирибгарликдан ҳимоя қилувчи сунъий интеллект функциялари, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ҳамда КолорОС 16.0 операцион тизим қобиғи киради. Хитой бозорида қурилманинг нархлари унинг модификациясига қараб қуйидагича белгиланган:
- 8/128 GB — 325 доллар
- 12/256 GB — 400 доллар
- 12/512 GB — 445 доллар
…