Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этди

·0·Техно
Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этди

Хитойнинг етакчи технология брендларидан бири бўлган Oppo компанияси бозорда янги стандартларни ўрнатишга қодир бўлган ноёб смартфон — Oppo A7 Pro Max моделини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур қурилманинг энг асосий ва эътиборга молик жиҳати нақд 10 000 мА·ч сиғимга эга ўта қувватли аккумулятор билан жиҳозланганидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мустаҳкамлик ва техник имкониятлар

Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, улкан батарея заряди фойдаланувчига узлуксиз равишда 24 соат давомида қисқа видеоларни томоша қилиш имконини беради. Шу билан бирга, замонавий технологиялар туфайли аккумулятор 1500 мартагача тўлиқ қувватлангандан кейин ҳам ўзининг дастлабки сиғимининг камида 80 фоизини сақлаб қолиши кафолатланади.

Смартфон ўзининг тезкор қувватлаш имкониятлари билан ҳам ажралиб туради. Oppo ўзининг хусусий протоколи орқали 80 В қувватдаги тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди. Қўшимча равишда, UFCС стандартларида 44 Вгача, ППС бўйича 55 Вгача ҳамда USB Повер Деливерй протоколи орқали 13,5 Вгача бўлган қувватлаш мос келади. Зарурат туғилганда эса ушбу гаджетни 27 В қувватдаги тескари симли қувватлаш функцияси ёрдамида ташқи қувват манбаи — повербанк сифатида ишлатиш ҳам мукаммал даражада амалга оширилади.

Дизайн ва ҳимоя даражалари

Қурилманинг аппарат платформаси Qualcomm Snapdragon 4 Ген 5 процессорига асосланган бўлиб, у кундалик вазифаларни барқарор бажаришга масъулдир. Oppo A7 Pro Max атроф-муҳитнинг таъсиридан ишончли ҳимояланган бўлиб, у IP66, IP68, IP69 ва IP69K стандартларига тўлиқ жавоб беради. Бу эса чанг ва сувдан қўрқмасдан фойдаланиш имконини яратади.

Оптик имкониятлар ҳам эътибордан четда қолмаган. Асосий камера оптик тасвирни барқарорлаштириш (ОИС) тизимига эга 50 мегапикселлик Sony сенсорини ҳамда қўшимча 2 мегапикселлик монохром модулни ўз ичига олади. Олд панелда эса яна бир 50 мегапикселлик камера жойлашган. Шунингдек, орқа панелда кирувчи қўнғироқлар, билдиришномалар ва қувват олиш жараёни ҳақида хабар берувчи махсус ўрнатилган ёруғлик индикатори мавжуд.

Нархлар ва савдо шартлари

Смартфон хусусиятлари қаторига NFC, инфрақизил порт, фирибгарликдан ҳимоя қилувчи сунъий интеллект функциялари, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 ҳамда КолорОС 16.0 операцион тизим қобиғи киради. Хитой бозорида қурилманинг нархлари унинг модификациясига қараб қуйидагича белгиланган:

  • 8/128 GB — 325 доллар
  • 12/256 GB — 400 доллар
  • 12/512 GB — 445 доллар
Савдолар бошланиши муносабати билан харидорларга махсус совғалар, жумладан, Oppo Энко R5 симсиз қулоқчинлари, икки йиллик экран ҳимояси ва сувдан шикастланишга қарши бир йиллик суғурта тақдим этилади.

OppoСмартфонТехнологияларГаджетларAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиБугун, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди