Доминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирди

·21·Спорт
Доминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирди
Қисқача

Доминик Собослаи Кертис Жонс билан мавсумолди йиғинида юзага келган баҳс матбуотда кўрсатилгандек жиддий бўлмаганини ва барча келишмовчиликлар ҳал қилинганини айтди. Ню-Ёркда Врекшемга қарши ўртоқлик ўйинидан кейин у сардорлик боғичини Кертис Жонсга емас, Костас Симикасга топширгани учун норозилик келиб чиққан, бироқ футболчилар фақат майдондаги вазиятни муҳокама қилган.

Ливерпул жамоасининг Венгрия терма жамоасидаги етакчиси Доминик Собослаи мавсумолди йиғинида жамоадоши Кертис Жонс билан юзага келган тушунмовчиликка ойдинлик киритди. Унинг таъкидлашича, футболчилар ўртасидаги қизғин баҳс матбуотда кўрсатилгандек жиддий тус олмаган ва барча келишмовчиликлар аллақачон ҳал қилинган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, мазкур можаро Нью-Йоркда бўлиб ўтган Врекшемга қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг юзага келган. Майдонни тарк этаётган Доминик Собослаи сардорлик боғичини Кертис Жонсга эмас, балки Костас Симикасга топширгани жамоа тарбияланувчисининг норозилигига сабаб бўлган ва қизғин баҳс келиб чиққан.

Майдондаги ҳиссиётлар ва боғич атрофидаги вазият

Ҳиссиётлар шу даражада қизиғанки, ҳатто грециялик ҳимоячи Костас Симикас ҳам вазият таъсирида сардорлик боғичини ечиб, ерга улоқтириб юборгани кузатилган. Ушбу ҳолат дарҳол ОАВ ва мухлислар эътиборини тортиб, Ливерпул кийиниш хонасида жиддий муаммолар борлиги ҳақидаги миш-мишларни келтириб чиқарганди.

Бироқ Доминик Собослаи бу каби тахминларни қатъиян рад этди. Унинг сўзларига кўра, учлик ўртасида ҳеч қандай жиддий можаро бўлмаган ва улар фақатгина майдондаги вазиятни муҳокама қилишган. Венгер ярим ҳимоячиси бундай ҳолатлар кейинчалик фақат кийиниш хонасида ҳал қилинишини тан олди.

Вице-сардорлик мақоми ва келажакдаги режалар

Вазиятни юмшатишга ҳаракат қилганига қарамай, Доминик Собослаимолиявий ва ташкилий жиҳатдан Ливерпул жамоасидаги етакчилик гуруҳига қўшилиш истагини яширмади. Жамоани тарк этган Энди Робертсоннинг ўрни бўш қолгани сабабли, бош мураббий штаби ва футболчилар ўртасида янги вице-сардорни танлаш масаласи долзарб бўлиб турибди.

Ҳозирда Виржил ван Дейк жамоа сардори ҳисобланиб, шунингдек Алиссон Беккер ва Жо Гомес каби тажрибали ўйинчилар ҳам сардорлик кенгашига киради. Доминик Собослаи агар клуб унга ишонч билдириб, вице-сардорлик вазифасини таклиф қилса, буни мамнуният билан қабул қилишини ва фахр туйишини билдирди.

Шу билан бирга, можар марказида бўлган Кертис Жонснинг келажаги ҳам жамоа учун бош оғриғи бўлиб қолмоқда. Футболчининг шартномаси якунига етишига бир йилдан камроқ вақт қолгани трансфер ойнасининг сўнгги кунларида унинг тақдири қандай кечишига қизиқишни янада оширмоқда.

Доминик СобослаиКертис ЖонсЛиверпулПремер-лигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиГарет Бейл Британия футболи тарихидаги энг зўрмиКеча, 23:35Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиТрент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинмиКеча, 22:37Салоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиСалоҳ учун шахсий самолёт: «Трабзонспор» катта қадам ташладиКеча, 22:02Барселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиБарселона Керолин трансфери учун рекорд миқдорда маблағ сарфладиКеча, 21:58Михаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинМихаил Мудрик Ювентусга қарши ўйинда майдонга тушиши мумкинКеча, 21:56«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?«Нефтчи» 2,5 млн евролик ҳимоячи олди: Коффи Коуао ким?Кеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда