Доминик Собослаи Кертис Жонс билан жанжал ҳақида гапирди
Доминик Собослаи Кертис Жонс билан мавсумолди йиғинида юзага келган баҳс матбуотда кўрсатилгандек жиддий бўлмаганини ва барча келишмовчиликлар ҳал қилинганини айтди. Ню-Ёркда Врекшемга қарши ўртоқлик ўйинидан кейин у сардорлик боғичини Кертис Жонсга емас, Костас Симикасга топширгани учун норозилик келиб чиққан, бироқ футболчилар фақат майдондаги вазиятни муҳокама қилган.
Ливерпул жамоасининг Венгрия терма жамоасидаги етакчиси Доминик Собослаи мавсумолди йиғинида жамоадоши Кертис Жонс билан юзага келган тушунмовчиликка ойдинлик киритди. Унинг таъкидлашича, футболчилар ўртасидаги қизғин баҳс матбуотда кўрсатилгандек жиддий тус олмаган ва барча келишмовчиликлар аллақачон ҳал қилинган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, мазкур можаро Нью-Йоркда бўлиб ўтган Врекшемга қарши ўртоқлик ўйинидан сўнг юзага келган. Майдонни тарк этаётган Доминик Собослаи сардорлик боғичини Кертис Жонсга эмас, балки Костас Симикасга топширгани жамоа тарбияланувчисининг норозилигига сабаб бўлган ва қизғин баҳс келиб чиққан.
Майдондаги ҳиссиётлар ва боғич атрофидаги вазиятҲиссиётлар шу даражада қизиғанки, ҳатто грециялик ҳимоячи Костас Симикас ҳам вазият таъсирида сардорлик боғичини ечиб, ерга улоқтириб юборгани кузатилган. Ушбу ҳолат дарҳол ОАВ ва мухлислар эътиборини тортиб, Ливерпул кийиниш хонасида жиддий муаммолар борлиги ҳақидаги миш-мишларни келтириб чиқарганди.
Бироқ Доминик Собослаи бу каби тахминларни қатъиян рад этди. Унинг сўзларига кўра, учлик ўртасида ҳеч қандай жиддий можаро бўлмаган ва улар фақатгина майдондаги вазиятни муҳокама қилишган. Венгер ярим ҳимоячиси бундай ҳолатлар кейинчалик фақат кийиниш хонасида ҳал қилинишини тан олди.
Вице-сардорлик мақоми ва келажакдаги режаларВазиятни юмшатишга ҳаракат қилганига қарамай, Доминик Собослаимолиявий ва ташкилий жиҳатдан Ливерпул жамоасидаги етакчилик гуруҳига қўшилиш истагини яширмади. Жамоани тарк этган Энди Робертсоннинг ўрни бўш қолгани сабабли, бош мураббий штаби ва футболчилар ўртасида янги вице-сардорни танлаш масаласи долзарб бўлиб турибди.
Ҳозирда Виржил ван Дейк жамоа сардори ҳисобланиб, шунингдек Алиссон Беккер ва Жо Гомес каби тажрибали ўйинчилар ҳам сардорлик кенгашига киради. Доминик Собослаи агар клуб унга ишонч билдириб, вице-сардорлик вазифасини таклиф қилса, буни мамнуният билан қабул қилишини ва фахр туйишини билдирди.
Шу билан бирга, можар марказида бўлган Кертис Жонснинг келажаги ҳам жамоа учун бош оғриғи бўлиб қолмоқда. Футболчининг шартномаси якунига етишига бир йилдан камроқ вақт қолгани трансфер ойнасининг сўнгги кунларида унинг тақдири қандай кечишига қизиқишни янада оширмоқда.
…