Ваймо Даллас шаҳрида ўз роботакси хизматини барча учун очди
Alphabet компаниясига қарашли Ваймо Даллас шаҳрида роботакси хизматидан фойдаланиш учун навбатлар рўйхатини бекор қилди ва ендиликда шаҳар аҳолиси ҳамда ташриф буюрувчилар махсус мобил илова орқали автоном такси чақиришлари мумкин. Ваймо Далласда ўтган йилдан бери фаолият юритмоқда, феврал ойидан жамоатчилик учун очилган хизматдан қарийб 150 1000 нафар йўловчи фойдаланган.
Alphabet компаниясига қарашли автоном автомобиллар ишлаб чиқарувчи Ваймо Техас штатининг Даллас шаҳрида ўзининг роботакси хизмати учун навбатлар рўйхатини бекор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда ушбу хизматдан шаҳар аҳолиси ҳамда ташриф буюрувчилар ҳеч қандай чекловларсиз фойдаланиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ваймо жорий йилнинг сешанба куни тарқатган маълумотига кўра, исталган фойдаланувчи махсус мобил иловани юклаб олиб, дарҳол автоном такси чақириши мумкин. Ушбу қадам компаниянинг ўз ўзи бошқариладиган технологияларини АҚШ, Буюк Британия ва Европа бўйлаб кенгайтириш борасидаги навбатдаги муҳим ҳаракати ҳисобланади.
Хизматнинг жорий этилиши ва ҳамкорликларВаймо Далласда ўтган йилдан бери фаолият юритиб келмоқда. Дастлаб компания ўз технологияларини жамоат йўлларида синовдан ўтказишни бошлаган ва хизматни 2026-йилда расман ишга тушириш режасини эълон қилган эди. Дастлабки босқичда вақтинчалик кутиш рўйхати қўлланилган бўлиб, феврал ойидан бошлаб жамоатчилик учун очилган хизматдан ушбу даврда қарийб 150 1000 нафар йўловчи фойдаланган.
Компания автопаркни бошқариш учун Авис Будгет Груп билан ҳамкорлик қилади. Авис компанияси тўлиқ электр қувватида ишлайдиган Jaguar И-Пасе русумли автоном машиналарни зарядлаш, техник хизмат кўрсатиш ва умумий депош фаолиятини бошқариш ишларини бажаради. Мазкур ёндашув Ваймо томонидан Феникс, Лос-Анжелес ва Сан-Франциско каби бошқа йирик бозорларда ҳам муваффақиятли қўлланилган.
Келгусидаги режалар ва об-ҳаво шароитлариҲозирча йўловчилар Даллас Лове Фиелд аэропортига роботакси орқали бора олишмайди. Компания вакилларининг билдиришича, аэропорт ҳудудида ўз-ўзини бошқарадиган автомобилларни синовдан ўтказиш давом этмоқда ва яқин келажакда йўловчиларга ушбу йўналишда ҳам хизмат кўрсатилиши кутилмоқда.
Ваймо компаниясининг Далласдаги фаолияти бошида баъзи қийинчиликлар ҳам кузатилган эди. Май ойида кучли ёмғир ва сув остида қолган йўллар сабабли хизмат Даллас, Хюстон, Сан-Антонио ва Атланта шаҳарларида вақтинча тўхтатилган эди. Ҳозирда ушбу шаҳарларда роботаксилар ҳаракати қайта тикланган бўлса-да, компания келгусида оғир об-ҳаво шароитлари ва реал вақтдаги вазиятдан келиб чиқиб, ўз фаолиятига ўзгартириш киритиши ёки вақтинча тўхтатиб туриши мумкинлигини эслатди. Фойдаланувчилар хизмат мақомини Ваймо иловаси орқали кузатиб боришлари мумкин.
…