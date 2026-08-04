Ваймо Даллас шаҳрида ўз роботакси хизматини барча учун очди

·22·Техно
Ваймо Даллас шаҳрида ўз роботакси хизматини барча учун очди
Қисқача

Alphabet компаниясига қарашли Ваймо Даллас шаҳрида роботакси хизматидан фойдаланиш учун навбатлар рўйхатини бекор қилди ва ендиликда шаҳар аҳолиси ҳамда ташриф буюрувчилар махсус мобил илова орқали автоном такси чақиришлари мумкин. Ваймо Далласда ўтган йилдан бери фаолият юритмоқда, феврал ойидан жамоатчилик учун очилган хизматдан қарийб 150 1000 нафар йўловчи фойдаланган.

Alphabet компаниясига қарашли автоном автомобиллар ишлаб чиқарувчи Ваймо Техас штатининг Даллас шаҳрида ўзининг роботакси хизмати учун навбатлар рўйхатини бекор қилди. ixbt.com маълумотига кўра, эндиликда ушбу хизматдан шаҳар аҳолиси ҳамда ташриф буюрувчилар ҳеч қандай чекловларсиз фойдаланиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ваймо жорий йилнинг сешанба куни тарқатган маълумотига кўра, исталган фойдаланувчи махсус мобил иловани юклаб олиб, дарҳол автоном такси чақириши мумкин. Ушбу қадам компаниянинг ўз ўзи бошқариладиган технологияларини АҚШ, Буюк Британия ва Европа бўйлаб кенгайтириш борасидаги навбатдаги муҳим ҳаракати ҳисобланади.

Хизматнинг жорий этилиши ва ҳамкорликлар

Ваймо Далласда ўтган йилдан бери фаолият юритиб келмоқда. Дастлаб компания ўз технологияларини жамоат йўлларида синовдан ўтказишни бошлаган ва хизматни 2026-йилда расман ишга тушириш режасини эълон қилган эди. Дастлабки босқичда вақтинчалик кутиш рўйхати қўлланилган бўлиб, феврал ойидан бошлаб жамоатчилик учун очилган хизматдан ушбу даврда қарийб 150 1000 нафар йўловчи фойдаланган.

Компания автопаркни бошқариш учун Авис Будгет Груп билан ҳамкорлик қилади. Авис компанияси тўлиқ электр қувватида ишлайдиган Jaguar И-Пасе русумли автоном машиналарни зарядлаш, техник хизмат кўрсатиш ва умумий депош фаолиятини бошқариш ишларини бажаради. Мазкур ёндашув Ваймо томонидан Феникс, Лос-Анжелес ва Сан-Франциско каби бошқа йирик бозорларда ҳам муваффақиятли қўлланилган.

Келгусидаги режалар ва об-ҳаво шароитлари

Ҳозирча йўловчилар Даллас Лове Фиелд аэропортига роботакси орқали бора олишмайди. Компания вакилларининг билдиришича, аэропорт ҳудудида ўз-ўзини бошқарадиган автомобилларни синовдан ўтказиш давом этмоқда ва яқин келажакда йўловчиларга ушбу йўналишда ҳам хизмат кўрсатилиши кутилмоқда.

Ваймо компаниясининг Далласдаги фаолияти бошида баъзи қийинчиликлар ҳам кузатилган эди. Май ойида кучли ёмғир ва сув остида қолган йўллар сабабли хизмат Даллас, Хюстон, Сан-Антонио ва Атланта шаҳарларида вақтинча тўхтатилган эди. Ҳозирда ушбу шаҳарларда роботаксилар ҳаракати қайта тикланган бўлса-да, компания келгусида оғир об-ҳаво шароитлари ва реал вақтдаги вазиятдан келиб чиқиб, ўз фаолиятига ўзгартириш киритиши ёки вақтинча тўхтатиб туриши мумкинлигини эслатди. Фойдаланувчилар хизмат мақомини Ваймо иловаси орқали кузатиб боришлари мумкин.

ВаймоРоботаксиАвтоном машиналарДалласТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Финландияда дунёдаги илк ядро чиқиндилари омбори иш бошлайдиФинландияда дунёдаги илк ядро чиқиндилари омбори иш бошлайдиКеча, 22:59Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиКеча, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиКеча, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиКеча, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКеча, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиКеча, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди