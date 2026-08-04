Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми
Трент Александр-Арнолднинг Реал Мадриддаги омадсиз мавсумдан сўнг Ливерпулга қайтиши эҳтимоли муҳокама қилинмоқда. 27 ёшли ҳимоячи Ла Лигада атиги 14 учрашувни асосий таркибда бошлади, 4 та голли узатма берди ва гол ура олмади. Томас Тухел уни Жаҳон чемпионати таркибига киритмади, Реал Мадрид эса унинг позициясига Денсел Думфрисни олди.
Мадриднинг Реал клуби сафидаги илк мавсуми кутилганидек ўтмаган Трент Александр-Арнолд фаолиятида янги бурилиш юзага келиши мумкин. 27 ёшли инглизистонлик ҳимоячи Испания пойтахтида ўзини тўлақонли кўрсата олмади ва трансфер бозорида яна асосий мавзулардан бирига айланди. Bild нашри ва талкСПОРТ мутахассисларининг таҳлилларига кўра, футболчининг собиқ жамоасига қайтиш эҳтимоли муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, футболчи Бернабеуга катта умидлар билан кўчиб ўтган эди. Бироқ тақдир унинг учун бошқача сценарий ҳозирлади. Ўтган мавсум давомида у Ла Лига учрашувларининг атиги 14 тасида асосий таркибда майдонга тушди ва 4 та голли узатма амалга ошириб, битта ҳам гол уришга эришмади. Натижада унинг кўрсаткичлари жамоа раҳбариятида ҳам, мухлисларда ҳам саволлар туғдирди.
Реал Мадрид сафидаги муаммолар ва терма жамоадаги ҳолатИспаниядаги қийинчиликлар фақатгина майдондаги ўйинлар билан чекланиб қолмади. Мавсум якунида Трент Александр-Арнолд учун қўшалоқ зарба юз берди. Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел футболчини Жаҳон чемпионати учун таркибга киритмади. Шунингдек, Реал Мадрид унинг позицияси учун нидерландиялик футболчи Денсел Думфрисни ўз сафига қўшиб олди, бу эса инглиз ҳимоячисининг келажагини янада мавҳумлаштирди.
Трансфер эксперти Ангелина Келлй талкСПОРТ эфирида ва Bild нашри маълумотига кўра, мазкур вазиятни батафсил таҳлил қилди. Унинг фикрича, футболчи учун энг мақбул ечим ўзининг собиқ жамоаси — Ливерпулга қайтиш бўлиши мумкин. Экспертнинг таъкидлашича, Мерсисайд клуби айнан шу позицияда муаммоларга дуч келмоқда ва вазиятни жиддий ўйлаб кўриши лозим.
Ливерпул ва мухлисларнинг муносабатиАнгелина Келлйнинг фикрича, Ливерпул бу трансфер вариантини кўриб чиқиши керак, чунки жамоанинг ўнг қанот ҳимоясида саволлар етарли. Хусусан, сўнгги мавсумда Фримпонг кутилганидек ёрқин ўйин кўрсата олмагани ва кўпроқ олдинги чизиқда яхшироқ ҳаракат қилиши, шунингдек, Бредлининг жароҳат олгани жамоага янги футболчи кераклигини кўрсатмоқда. Александр-Арнолд эса бу бўшлиқни тўлдириш учун мукаммал номзод бўлиши мумкин.
Бироқ масаланинг бошқа, ҳиссий томони ҳам мавжуд. Ливерпул мухлисларининг кўпчилиги футболчининг жамоани тарк этганини ҳали ҳам кечиришгани йўқ. Улар ўша пайтда Анфиелд стадионида ўзларининг тарбияланувчисини ҳуштакбозлик билан кутиб олишган эди. Футболчи ўзи вояга етган клубни бундай тарзда тарк этгани кўпчиликни ранжитган эди.
Шунга қарамай, эксперт бу ҳолатга бошқа нуқтаи назардан ёндашишни таклиф қилади. Келлйнинг сўзларига кўра, футболчининг ўз туғилиб ўсган клубига хиёнат қилиши оғриқли эканини тушуниш мумкин, айниқса у Ливерпулнинг ўғлонларидан бири бўлса. Лекин футбол оламида Реал Мадрид каби гранд жамоалардан таклиф келганда, унга рад жавобини бериш ўта мушкул вазифа эканини ҳам унутмаслик керак.
…