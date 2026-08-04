Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми

·65·Спорт
Трент Александр-Арнолд Ливерпулга қайтиши мумкинми
Қисқача

Трент Александр-Арнолднинг Реал Мадриддаги омадсиз мавсумдан сўнг Ливерпулга қайтиши эҳтимоли муҳокама қилинмоқда. 27 ёшли ҳимоячи Ла Лигада атиги 14 учрашувни асосий таркибда бошлади, 4 та голли узатма берди ва гол ура олмади. Томас Тухел уни Жаҳон чемпионати таркибига киритмади, Реал Мадрид эса унинг позициясига Денсел Думфрисни олди.

Мадриднинг Реал клуби сафидаги илк мавсуми кутилганидек ўтмаган Трент Александр-Арнолд фаолиятида янги бурилиш юзага келиши мумкин. 27 ёшли инглизистонлик ҳимоячи Испания пойтахтида ўзини тўлақонли кўрсата олмади ва трансфер бозорида яна асосий мавзулардан бирига айланди. Bild нашри ва талкСПОРТ мутахассисларининг таҳлилларига кўра, футболчининг собиқ жамоасига қайтиш эҳтимоли муҳокама қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, футболчи Бернабеуга катта умидлар билан кўчиб ўтган эди. Бироқ тақдир унинг учун бошқача сценарий ҳозирлади. Ўтган мавсум давомида у Ла Лига учрашувларининг атиги 14 тасида асосий таркибда майдонга тушди ва 4 та голли узатма амалга ошириб, битта ҳам гол уришга эришмади. Натижада унинг кўрсаткичлари жамоа раҳбариятида ҳам, мухлисларда ҳам саволлар туғдирди.

Реал Мадрид сафидаги муаммолар ва терма жамоадаги ҳолат

Испаниядаги қийинчиликлар фақатгина майдондаги ўйинлар билан чекланиб қолмади. Мавсум якунида Трент Александр-Арнолд учун қўшалоқ зарба юз берди. Англия терма жамоаси бош мураббийи Томас Тухел футболчини Жаҳон чемпионати учун таркибга киритмади. Шунингдек, Реал Мадрид унинг позицияси учун нидерландиялик футболчи Денсел Думфрисни ўз сафига қўшиб олди, бу эса инглиз ҳимоячисининг келажагини янада мавҳумлаштирди.

Трансфер эксперти Ангелина Келлй талкСПОРТ эфирида ва Bild нашри маълумотига кўра, мазкур вазиятни батафсил таҳлил қилди. Унинг фикрича, футболчи учун энг мақбул ечим ўзининг собиқ жамоаси — Ливерпулга қайтиш бўлиши мумкин. Экспертнинг таъкидлашича, Мерсисайд клуби айнан шу позицияда муаммоларга дуч келмоқда ва вазиятни жиддий ўйлаб кўриши лозим.

Ливерпул ва мухлисларнинг муносабати

Ангелина Келлйнинг фикрича, Ливерпул бу трансфер вариантини кўриб чиқиши керак, чунки жамоанинг ўнг қанот ҳимоясида саволлар етарли. Хусусан, сўнгги мавсумда Фримпонг кутилганидек ёрқин ўйин кўрсата олмагани ва кўпроқ олдинги чизиқда яхшироқ ҳаракат қилиши, шунингдек, Бредлининг жароҳат олгани жамоага янги футболчи кераклигини кўрсатмоқда. Александр-Арнолд эса бу бўшлиқни тўлдириш учун мукаммал номзод бўлиши мумкин.

Бироқ масаланинг бошқа, ҳиссий томони ҳам мавжуд. Ливерпул мухлисларининг кўпчилиги футболчининг жамоани тарк этганини ҳали ҳам кечиришгани йўқ. Улар ўша пайтда Анфиелд стадионида ўзларининг тарбияланувчисини ҳуштакбозлик билан кутиб олишган эди. Футболчи ўзи вояга етган клубни бундай тарзда тарк этгани кўпчиликни ранжитган эди.

Шунга қарамай, эксперт бу ҳолатга бошқа нуқтаи назардан ёндашишни таклиф қилади. Келлйнинг сўзларига кўра, футболчининг ўз туғилиб ўсган клубига хиёнат қилиши оғриқли эканини тушуниш мумкин, айниқса у Ливерпулнинг ўғлонларидан бири бўлса. Лекин футбол оламида Реал Мадрид каби гранд жамоалардан таклиф келганда, унга рад жавобини бериш ўта мушкул вазифа эканини ҳам унутмаслик керак.

Трент Александер-АрнолдРеал МадридЛиверпоолТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Даннй Уелбекнинг Чельфига ўтиши сабаблари маълум қилиндиДаннй Уелбекнинг Чельфига ўтиши сабаблари маълум қилиндиБугун, 12:52Ян Диоманде нима учун Ливерпулни эмас, Реал Мадридни танладиЯн Диоманде нима учун Ливерпулни эмас, Реал Мадридни танладиБугун, 12:51Родри Реал Мадрид таклифини рад этиб, Барселонани танладиРодри Реал Мадрид таклифини рад этиб, Барселонани танладиБугун, 12:38Лиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керакЛиам Делап ёзда Челсини тарк этиб, Эвертонига ўтиши керакБугун, 12:36"Болаликдаги орзуим ушалди": Ян Диоманде "Реал"га ўтгач баёнот берди"Болаликдаги орзуим ушалди": Ян Диоманде "Реал"га ўтгач баёнот бердиБугун, 12:22Арсенал Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Тоттенхем сардори Кристиан Ромерони ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 12:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)