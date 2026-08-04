40 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди

·0·Жамият
40 миллионга 11 ёшли ўғлини сотмоқчи бўлган аёл жазоланди

Сурхондарё вилоятида 11 ёшли ўғлини моддий қийинчиликлар сабаб 40 миллион сўмга сотишга уринган аёлга нисбатан суд ҳукми эълон қилинди. Суд қарорига кўра, у 3 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум этилди. Бу ҳақда «Дарё» суд ҳужжатларига таяниб хабар берди.

Суд материалларида қайд этилишича, айбланувчи ўзига таниш аёл билан 2014 йилда туғилган ўғлини 40 миллион сўм эвазига бериш бўйича олдиндан келишувга эришган. Томонлар маблағнинг 20 миллион сўми дастлаб тўланиши, қолган қисми эса бола харидор номига расмийлаштирилганидан кейин берилиши ҳақида келишиб олган.

Ҳужжатларга кўра, 2026 йил 4 апрель куни Термиз шаҳридаги Ёшлар маркази яқинида ички ишлар органлари ходимлари томонидан тезкор тадбир ўтказилган. Учрашувга аёл 2014 йилда туғилган ўғлини ҳам олиб келган. Харидор сифатида қатнашган аёл аввалдан келишилган 20 миллион сўмни берган. Айбланувчи пулни қабул қилган заҳоти ҳуқуқни муҳофаза қилувчи орган ходимлари томонидан ашёвий далиллар билан ушланган.

Суд мажлисида аёл қилган ишидан пушаймон эканини билдирган. Унинг айтишича, учрашувга кетишидан аввал ўғлига: «Ўғлим, сени фарзандликка беряпман, сен яхши яшагин», деб айтган. Айбланувчи жиноятни иқтисодий қийинчиликлар, кўплаб қарзлари борлиги, яшаш учун доимий уй-жойи мавжуд эмаслиги ҳамда оиласи бузилгани сабабли содир этганини маълум қилган. Унинг таъкидлашича, ўзи таъминлай олмаган шароитни фарзанди бошқа оилада топишига умид қилган.

Суд материалларида яна қайд этилишича, болани қабул қилиши керак бўлган аёл ушбу таклифнинг ноқонуний эканини тушуниб, бу ҳақда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга мурожаат қилган. Шундан сўнг ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан тезкор тадбир режалаштирилиб, пул маблағларига махсус кимёвий ишлов берилган ҳамда учрашув тўлиқ назорат остида ўтказилган.

Суд айбланувчини Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 135-моддаси, 3-қисми «б» банди, яъни одам савдоси жиноятини содир этганликда айбдор деб топди. Шу билан бирга, Жиноят кодексининг 57-моддаси қўлланилиб, унга 3 йил 6 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланди.

Шунингдек, суд қарорига мувофиқ, 2014 йилда туғилган боланинг кейинги васийлигини белгилаш масаласи тегишли мутасадди давлат идоралари зиммасига юклатилди.

Маълумот учун, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 135-моддасига мувофиқ, одам савдоси жинояти учун 3 йилдан 5 йилгача озодликни чеклаш ёки озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилган. Агар ушбу жиноят вояга етмаган шахсга нисбатан ёки бошқа оғирлаштирувчи ҳолатларда содир этилса, айбдорга 10 йилдан 15 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБугун, 17:11Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Korzinka чекларидаги фарқ: Зафар Ҳошимов қандай чора кўрмоқда?Бугун, 16:57Бахмалда оилалар яраштирилмоқдаБахмалда оилалар яраштирилмоқдаБугун, 16:36Электр энергиясидан бўлган қарздорлик эвазига, трансформатор хатландиЭлектр энергиясидан бўлган қарздорлик эвазига, трансформатор хатландиБугун, 16:34Тошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқдаТошкентда 20 ёшли йигит 75 ёшли аёлга шаҳвоний шилқимлик қилгани айтилмоқдаБугун, 16:16Шаҳрисабзда одамлар нега иссиқ қумга кўмилмоқда?Шаҳрисабзда одамлар нега иссиқ қумга кўмилмоқда?Бугун, 13:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда