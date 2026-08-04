Финландияда дунёдаги илк ядро чиқиндилари омбори иш бошлайди

·25·Техно
Финландияда дунёдаги илк ядро чиқиндилари омбори иш бошлайди
Қисқача

Финландия Радиация ва ядро хавфсизлиги бошқармаси (СТУК) Онкало доимий ер ости ядро чиқиндилари омборини експлуатация қилиш учун расман лисензия берди. Ҳелсинки шаҳридан тахминан 240 километр узоқликда, Олкилуото AES яқинида жойлашган обект ишлатилган ядро ёқилғисини темир ва мис контейнерларда 400–450 метр чуқурликдаги қаттиқ қоя жинслари орасида сақлайди. Омбор радиоактив материалларни 100 000 йил давомида хавфсиз ҳолатда сақлашга мўлжалланган.

Финландиянинг Радиация ва ядро хавфсизлиги бошқармаси (СТУК) мамлакатда дунёдаги илк доимий ер ости ядро чиқиндилари омборини эксплуатация қилиш учун расман лисензия берилганини маълум қилди. Ушбу тарихий қадам глобал энергетика ва экология хавфсизлиги йўлида муҳим бурилиш нуқтаси бўлиб хизмат қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Онкало деб номланган ноёб омбор Ҳелсинки шаҳридан тахминан 240 километр узоқликда, Олкилуото AES яқинида бунёд этилган. Мазкур объект – олинган ядро ёқилғисини герметик ёпиш ва геологик жиҳатдан кўмиш қурилмаси эксплуатация лисензияси босқичига етиб келган жаҳондаги илк амалий лойиҳадир.

Қирқ йиллик изланишлар натижаси

СТУК вакилларининг таъкидлашича, ушбу муҳим босқичга тайёргарлик кўриш ишлари қарийб 40 йилдан ортиқ давом этган. Мутахассисларнинг хулосасига кўра, ҳозирги кунда радиасион ва ядро хавфсизлиги нуқтаи назаридан лисензия берилишига тўсқинлик қилувчи ҳеч қандай омил ёки хавф мавжуд эмас.

Лойиҳани амалга ошираётган Посива компанияси маълумотларига кўра, юқори даражада фаол бўлган ишлатилган ядро ёқилғиси махсус темир ва мис контейнерларга жойлаштирилади. Шундан сўнг улар қаттиқ қоя жинслари бағрида, 400–450 метр чуқурликда қурилган махсус омборга қатъий равишда кўмиб ташланади.

Хавфсизликни таъминлаш чоралари

Мазкур чуқур геологик изолясия усули ядро чиқиндиларини инсонлар ва атроф-муҳитдан узоқ муддат давомида тўлақонли ажратиб туришни таъминлайди. Лойиҳанинг техник тавсифига кўра, Онкало омбори радиоактив материалларни келгуси 100 000 йил давомида мутлақо хавфсиз ҳолатда сақлаб туришга мўлжалланган.

Посива компанияси ушбу объектни 2070 йилнинг охиригача муваффақиятли эксплуатация қилиш учун лисензия сўраган эди. Бироқ омбор тўлақонли иш бошлаши учун яна бир муҳим ҳуқуқий қадам қолган бўлиб, Финландия Иқтисодий ривожланиш ва бандлик вазирлигининг рухсатномаси талаб этилади. Ушбу рухсатнома эса фақат СТУКнинг ижобий хулосасидан кейингина расмийлаштирилади.

Ядро чиқиндилариФинландияОнкалоЭкологияАтом энергияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваймо Даллас шаҳрида ўз роботакси хизматини барча учун очдиВаймо Даллас шаҳрида ўз роботакси хизматини барча учун очдиКеча, 22:59Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиКеча, 22:23ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этдиКеча, 22:21NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиКеча, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКеча, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиКеча, 21:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди