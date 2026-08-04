Нега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб берди

·0·Фойдали
Нега аёллар эркаклардан кам маош олади? БМТ жавоб берди

Дунё аҳолисининг ярмидан кўпроғини аёллар ташкил этса-да, меҳнат бозорида улар ҳануз эркакларга нисбатан сезиларли даражада кам даромад олмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти эълон қилган янги ҳисоботга кўра, аёллар ўртача ҳисобда эркакларга нисбатан 23 фоизга кам маош олади. Шу билан бирга, раҳбарлик лавозимларининг атиги 31 фоиздан сал кўпроғи аёллар ҳиссасига тўғри келади.

Халқаро меҳнат ташкилоти ҳисоб-китобларига кўра, 2025 йилда аёлларнинг атиги 48 фоизи расмий меҳнат бозорида иштирок этган. Эркаклар орасида эса бу кўрсаткич 73 фоизни ташкил қилган. Бу рақамлар меҳнат бозорида гендер тафовути ҳали ҳам сақланиб қолаётганини кўрсатади.

Шунингдек, ҳисоботда ҳақ тўланмайдиган парвариш ишлари ва уй юмушларининг тўртдан уч қисмидан ортиғи ҳамон аёллар зиммасига тўғри келиши қайд этилган. Мутахассислар фикрича, айнан шу омиллар ҳам аёлларнинг меҳнат бозорида фаол иштирок этиши ва юқори лавозимларга кўтарилишига салбий таъсир кўрсатади.

Маълумотларга кўра, аёллар бошқарув лавозимларининг қарийб 38 фоизини, раҳбарлик лавозимларининг эса 31 фоиздан сал кўпроғини эгаллаб турибди. Иқтисодиёт, технология ва инновациялар каби стратегик аҳамиятга эга соҳаларда эса бу кўрсаткич янада паст бўлиб қолмоқда.

БМТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича идораси вакили Пегги Хикснинг таъкидлашича, аёллар учун етакчилик сари йўл барча учун бир хил эмас.

«Баъзи аёллар учун етакчилик поғонаси тик. Бошқалар учун эса у бузилган. Кўпчилик учун эса у умуман мавжуд эмас», — дейди у.

Ҳисоботда таъкидланишича, аёллар ишга қабул қилиш жараёнидаги тенгсизлик, гендер стереотиплари, иш жойидаги тазйиқ ва зўравонлик, шунингдек, ҳақ тўланмайдиган уй ишларининг катта қисми улар зиммасида экани сабабли касбий ўсишда жиддий тўсиқларга дуч келмоқда.

Шунга қарамасдан, айрим мамлакатларда ижобий ўзгаришлар кузатилмоқда. Масалан, Марокашда аёлларни раҳбарликка тайёрлаш дастурлари самарасида вазирликлардаги аёл раҳбарлар улуши қарийб 35 фоизга етган. Танзанияда эса уй хизматчиларининг меҳнат ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва уларнинг ижтимоий кафолатларини кучайтиришга қаратилган ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

БМТ мутахассислари таъкидлашича, аёлларнинг қарор қабул қилиш жараёнларида фаол иштирок этиши нафақат гендер тенглигини таъминлаш, балки иқтисодий ўсишни рағбатлантириш, бошқарув самарадорлигини ошириш ва жамиятнинг барқарор ривожланиши учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган санангиз "яширин куч"ингизни кўрсатадими?Туғилган санангиз "яширин куч"ингизни кўрсатадими?Бугун, 22:10Ўзингизни қадрлашни бошлаш учун 10 қатъий қоида...Ўзингизни қадрлашни бошлаш учун 10 қатъий қоида...Бугун, 17:48Самолётдаги энг ноқулай ўриндиқлар қайси экани маълум бўлдиСамолётдаги энг ноқулай ўриндиқлар қайси экани маълум бўлдиБугун, 16:12Билиб қўйинг: Туғилган сана муносабатлардаги қайси хатони очиб беради?Билиб қўйинг: Туғилган сана муносабатлардаги қайси хатони очиб беради?Бугун, 16:04Туғилган кунингиз пул муомаласида қандай хато қилишингизни кўрсатадиТуғилган кунингиз пул муомаласида қандай хато қилишингизни кўрсатадиБугун, 15:11Туғилган кунингиз қайси хатодан эҳтиёт бўлишни кўрсатади?Туғилган кунингиз қайси хатодан эҳтиёт бўлишни кўрсатади?Бугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?