ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этди
Машҳур ТВ Тиме иловасининг ёпилишидан сўнг унинг ўрнини тўлдириш ҳамда мухлисларга таниш қулайликларни қайтариш мақсадида Bingерс деб номланган янги сериал ва фильмларни кузатиб бориш иловаси яратилди. Ушбу янги лойиҳа ТВ Тиме асосчиларидан бири Антонио Пинто томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у асл платформанинг энг яхши хусусиятларини қайта тиклашга киришганини маълум қилди. Илованинг тақдим этилиши рақамли контент ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ТВ Тименинг кутилмаган ёпилиши ва мухлислар норозилигиTechCrunch нашри маълумотига кўра, ТВ Тиме иловасининг эгаси бўлган Whип Медиа компанияси ўз саъй-ҳаракатларини сунъий интеллект йўналишига қаратиш мақсадида мазкур маҳсулотни ёпишга қарор қилган эди. Бу қарор содиқ фойдаланувчилар базасини қаттиқ ажаблантирди ва ҳафсаласини пир қилди. Илова ёпилган вақтда унинг ўрнатилишлар сони 26,4 миллиондан ошган бўлиб, бу тоифадаги дастур учун яхши кўрсаткич ҳисобланарди.
Ёпилиш хабаридан ғазабланган 28 мингдан ортиқ фойдаланувчи Whип Медиа компаниясига петиция имзолаб, молиявий ёрдам, жамоавий маблағ йиғиш (краудфандинг) ёки обуналар орқали ТВ Тимени сақлаб қолишни илтимос қилган эди. Бироқ компания ўз режасидан қайтмади ва илова охир-оқибат белгиланган муддатда дўконлардан олиб ташланди. Шундан сўнг Антонио Пинто мухлислар талабини қондириш учун янги муқобил яратишга қарор қилди.
Bingерс иловасининг асосий имкониятлариБошқа шунга ўхшаш трекерлардан фарқли ўлароқ, ТВ Тиме шунчаки кўрилган фильмларни белгилаб бориш билан чекланиб қолмасдан, фойдаланувчиларга ўзларининг севимли қисмлари муҳокама қилинадиган форум тақдим этгани билан ажралиб турарди. Ушбу ижтимоий муҳит мухлисларга ўз назарияларини қолдириш, мемлар яратиш ва бошқа томошабинлар билан алоқа ўрнатиш имконини берган эди.
Антонио Пинтонинг сўзларига кўра, Bingерс айнан шу ноёб ижтимоий муҳитни қайта тиклашни мақсад қилган. Янги илова учта асосий қисмдан иборат:
- кўрилган ёки кўриш режалаштирилган фильмлар ва сериалларни кузатиш воситаси;
- янги контентларни кашф этиш имконияти;
- мухлислар учун махсус ижтимоий тармоқ муҳити.
Молиявий барқарорлик ва келажакдаги режаларТВ Тименинг ёпилишига сабаб бўлган молиявий харажатлар муаммосини ҳал қилиш учун Bingерс бошқача ёндашувни танлади. Антонио Пинтонинг таъкидлашича, янги илова фойдаланувчиларнинг кутубхоналарини бевосита уларнинг телефонларига юклашга мўлжалланган. Бу эса тақвим ва кузатув рўйхати каби оғир жараёнларни компания серверларидан фойдаланувчи қурилмаларига кўчириш имконини беради.
Дастлабки босқичда Bingерс сервер харажатларини қоплаш учун фойдаланувчиларнинг тўғридан-тўғри ҳиссаларига таянади. Узоқ муддатли истиқболда эса муаллиф мухлисларни реал ҳаётда бирлаштириши мумкин бўлган янги бизнес-модел устида ҳам бош қотирмоқда, бироқ ҳозирча бу борадаги тафсилотлар ошкор этилмаяпти.
…