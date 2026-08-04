ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этди

·0·Техно
ТВ Тиме асосчиси севимли иловани тиклаш учун Bingерсни тақдим этди

Машҳур ТВ Тиме иловасининг ёпилишидан сўнг унинг ўрнини тўлдириш ҳамда мухлисларга таниш қулайликларни қайтариш мақсадида Bingерс деб номланган янги сериал ва фильмларни кузатиб бориш иловаси яратилди. Ушбу янги лойиҳа ТВ Тиме асосчиларидан бири Антонио Пинто томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у асл платформанинг энг яхши хусусиятларини қайта тиклашга киришганини маълум қилди. Илованинг тақдим этилиши рақамли контент ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ТВ Тименинг кутилмаган ёпилиши ва мухлислар норозилиги

TechCrunch нашри маълумотига кўра, ТВ Тиме иловасининг эгаси бўлган Whип Медиа компанияси ўз саъй-ҳаракатларини сунъий интеллект йўналишига қаратиш мақсадида мазкур маҳсулотни ёпишга қарор қилган эди. Бу қарор содиқ фойдаланувчилар базасини қаттиқ ажаблантирди ва ҳафсаласини пир қилди. Илова ёпилган вақтда унинг ўрнатилишлар сони 26,4 миллиондан ошган бўлиб, бу тоифадаги дастур учун яхши кўрсаткич ҳисобланарди.

Ёпилиш хабаридан ғазабланган 28 мингдан ортиқ фойдаланувчи Whип Медиа компаниясига петиция имзолаб, молиявий ёрдам, жамоавий маблағ йиғиш (краудфандинг) ёки обуналар орқали ТВ Тимени сақлаб қолишни илтимос қилган эди. Бироқ компания ўз режасидан қайтмади ва илова охир-оқибат белгиланган муддатда дўконлардан олиб ташланди. Шундан сўнг Антонио Пинто мухлислар талабини қондириш учун янги муқобил яратишга қарор қилди.

Bingерс иловасининг асосий имкониятлари

Бошқа шунга ўхшаш трекерлардан фарқли ўлароқ, ТВ Тиме шунчаки кўрилган фильмларни белгилаб бориш билан чекланиб қолмасдан, фойдаланувчиларга ўзларининг севимли қисмлари муҳокама қилинадиган форум тақдим этгани билан ажралиб турарди. Ушбу ижтимоий муҳит мухлисларга ўз назарияларини қолдириш, мемлар яратиш ва бошқа томошабинлар билан алоқа ўрнатиш имконини берган эди.

Антонио Пинтонинг сўзларига кўра, Bingерс айнан шу ноёб ижтимоий муҳитни қайта тиклашни мақсад қилган. Янги илова учта асосий қисмдан иборат:

  • кўрилган ёки кўриш режалаштирилган фильмлар ва сериалларни кузатиш воситаси;
  • янги контентларни кашф этиш имконияти;
  • мухлислар учун махсус ижтимоий тармоқ муҳити.
Шунингдек, фойдаланувчилар ТВ Тиме архивидаги маълумотларини Bingерсга импорт қилишлари мумкин. ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатишидан олдин ГДPR қоидаларига мос келувчи экспорт воситасини тақдим этган бўлиб, Bingерс ушбу маълумотларни қайта юклаш имкониятини ҳам яратган.

Молиявий барқарорлик ва келажакдаги режалар

ТВ Тименинг ёпилишига сабаб бўлган молиявий харажатлар муаммосини ҳал қилиш учун Bingерс бошқача ёндашувни танлади. Антонио Пинтонинг таъкидлашича, янги илова фойдаланувчиларнинг кутубхоналарини бевосита уларнинг телефонларига юклашга мўлжалланган. Бу эса тақвим ва кузатув рўйхати каби оғир жараёнларни компания серверларидан фойдаланувчи қурилмаларига кўчириш имконини беради.

Дастлабки босқичда Bingерс сервер харажатларини қоплаш учун фойдаланувчиларнинг тўғридан-тўғри ҳиссаларига таянади. Узоқ муддатли истиқболда эса муаллиф мухлисларни реал ҳаётда бирлаштириши мумкин бўлган янги бизнес-модел устида ҳам бош қотирмоқда, бироқ ҳозирча бу борадаги тафсилотлар ошкор этилмаяпти.

BingерсТВ ТимеАнтонио ПинтоТехнологияИловалар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Oppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиOppo 10 000 мА·ч батареяга эга A7 Pro Max смартфонини тақдим этдиБугун, 22:23NASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиNASA фазогирларни эвакуация қилиш учун Tesla Cybertruck машинасини танладиБугун, 21:55Кибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиКибержиноятчилар офлайн ҳамёнлардаги заифлик орқали 130 миллион доллардан ортиқ криптовалюта ўғирладиБугун, 21:28Олимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиОлимлар "вечний химикатлар"ни йўқ қилишнинг икки янги усулини синовдан ўтказдиБугун, 21:24Walmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиWalmart Vibe.co компаниясини сотиб олиш жараёнини якунладиБугун, 21:20Техас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиТехас штати янги маълумотлар марказлари қурилишини тўхтатдиБугун, 20:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди