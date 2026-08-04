Самолётдаги энг ноқулай ўриндиқлар қайси экани маълум бўлди

·0·Фойдали
Самолётдаги энг ноқулай ўриндиқлар қайси экани маълум бўлди

Кўпчилик йўловчилар ҳаво саёҳати имкон қадар тинч, қулай ва ёқимли ўтишини истайди. Бундай ҳолда самолётда тўғри ўриндиқ танлаш жуда муҳим аҳамият касб этади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, тўғри танланган жой нафақат парвоз давомида қулайлик яратади, балки кўпроқ шахсий ҳудудга эга бўлиш, эркин ҳаракатланиш ва овқат тарқатилганда исталган таомни танлаш имкониятини ҳам оширади.

Ижтимоий тармоқларда ўзининг касбий тажрибаси ва фойдали маслаҳатлари билан мунтазам ўртоқлашиб келадиган стюардесса Сандра Женни Квон эконом классдаги энг қулай ҳамда энг ноқулай ўриндиқлар ҳақида ўз тавсиялари билан бўлишди. Унинг фикрича, кўпчилик йўловчилар парвоз олдидан эътибор бермайдиган айрим жиҳатлар кейинчалик жиддий ноқулайликка сабаб бўлиши мумкин.

Самолётда қайси ўриндиқларни танламаган маъқул?

Стюардессанинг таъкидлашича, қаторнинг айнан ўртасида жойлашган ўриндиқлар энг ноқулай вариантлардан бири ҳисобланади. Чунки бу жойда ўтирган йўловчи на иллюминатор томон бемалол суяниши мумкин, на ёнидаги инсонларни безовта қилмасдан йўлакка чиқа олади. Шу сабабли узоқ давом этадиган парвозларда бундай ўриндиқлар анча ноқулайлик туғдириши мумкин.

Бундан ташқари, салоннинг ҳар бир бўлимидаги энг охирги қатор ўриндиқлар ҳам яхши танлов саналмайди. Аксарият самолётларда айнан шу қатордаги ўриндиқларнинг суянчиғи умуман ортга эгилмайди ёки жуда чекланган даражада ҳаракатланади. Натижада, айниқса, бир неча соатлик парвозларда йўловчилар чарчоқни кўпроқ ҳис қилиши мумкин.

Яна бир тавсия этилмайдиган жойлар — фавқулодда чиқиш эшиклари ёнидаги ўриндиқлардир. Гарчи бу ерда оёқларни бемалол чўзиш учун кўпроқ бўш жой мавжуд бўлса-да, хавфсизлик талаблари сабабли ўриндиқ остига сумка, рюкзак ёки бошқа шахсий буюмларни қўйиш тақиқланади. Шунингдек, айрим самолётларда бу ўриндиқлардаги столча ва конструкция одатий ўриндиқларга нисбатан камроқ қулайлик яратиши мумкин.

Энг қулай ўриндиқлар қаерда жойлашган?

Кўпчилик йўловчилар самолётнинг олд қисмидаги ўриндиқлар энг яхши вариант деб ҳисоблайди. Бироқ стюардесса Сандра Женни Квон бу фикрга тўлиқ қўшилмайди. Унинг маслаҳатига кўра, аксинча, орқа қаторларга ҳам эътибор қаратиш фойдали бўлиши мумкин.

Мутахассиснинг тушунтиришича, авиакомпаниялар самолёт оғирлигини мувозанатли тақсимлаш мақсадида аввало олд қаторларни тўлдиришга ҳаракат қилади. Шу сабабли орқа қисмдаги ўриндиқларда ёнингиздаги жой бўш қолиш эҳтимоли юқорироқ бўлади. Агар шундай бўлса, парвоз анча эркин ва қулай ўтади.

Ҳожатхона ёнидаги ўриндиқлар ҳақида нимани билиш керак?

Стюардесса яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратади. Унинг фикрича, ҳожатхонага яқин жойлашган ўриндиқларни ҳам танламаган маъқул. Сабаби бу ҳудудда йўловчиларнинг доимий юриши, навбатлар ҳосил бўлиши ва айрим ҳолларда ёқимсиз ҳидлар парвоздан олинадиган таассуротга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боис у ҳожатхонадан камида беш қатор узоқдаги ўриндиқларни танлашни тавсия этади.

Эконом классда энг мақбул танлов қайси?

Сандра Женни Квоннинг айтишича, у шахсан ўзи ҳеч қачон иллюминатор ёнидаги ўриндиқни танламайди. Чунки парвоз вақтида ҳожатхонага чиқиш зарур бўлса, ёнида ўтирган йўловчилардан туришни илтимос қилишга тўғри келади. Бу эса ҳар доим ҳам қулай эмас.

Шу билан бирга, самолётнинг олд қисмидаги ўриндиқларнинг яна бир муҳим афзаллиги бор. Одатда овқат тарқатиш айнан шу ердан бошланади. Агар менюда бир нечта таом варианти бўлса, олдинги қаторларда ўтирган йўловчилар ўзлари хоҳлаган таомни танлаш имкониятига кўпроқ эга бўлади.

Барча омилларни ҳисобга олган ҳолда, стюардесса эконом классдаги энг яхши танлов сифатида самолётнинг орқа қисмида жойлашган йўлак томондаги ўриндиқларни тавсия қилади. Хусусан, самолёт салони схемасига қараб 49 C, 49 D, 49 F ёки 49 G каби ўриндиқлар энг мақбул вариантлардан бири ҳисобланади. Мутахассиснинг таъкидлашича, ушбу жойларда ёнингиздаги ўриндиқ бўш қолиш эҳтимоли юқори, йўлакка чиқиш осон ва умумий парвоз тажрибаси ҳам анча қулай бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Билиб қўйинг: Туғилган сана муносабатлардаги қайси хатони очиб беради?Билиб қўйинг: Туғилган сана муносабатлардаги қайси хатони очиб беради?Бугун, 16:04Туғилган кунингиз пул муомаласида қандай хато қилишингизни кўрсатадиТуғилган кунингиз пул муомаласида қандай хато қилишингизни кўрсатадиБугун, 15:11Туғилган кунингиз қайси хатодан эҳтиёт бўлишни кўрсатади?Туғилган кунингиз қайси хатодан эҳтиёт бўлишни кўрсатади?Бугун, 14:20Ўзингизни қадрлашни бошлаш учун 10 қатъий қоида...Ўзингизни қадрлашни бошлаш учун 10 қатъий қоида...Бугун, 08:57Туғилган кунингиз сиз "тан олмайдиган" қайси ҳақиқатни очади?Туғилган кунингиз сиз "тан олмайдиган" қайси ҳақиқатни очади?Бугун, 08:44Туғилган санангиз характерингиздаги қайси сирни очади?Туғилган санангиз характерингиздаги қайси сирни очади?Бугун, 08:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?