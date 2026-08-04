Самолётдаги энг ноқулай ўриндиқлар қайси экани маълум бўлди
Кўпчилик йўловчилар ҳаво саёҳати имкон қадар тинч, қулай ва ёқимли ўтишини истайди. Бундай ҳолда самолётда тўғри ўриндиқ танлаш жуда муҳим аҳамият касб этади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, тўғри танланган жой нафақат парвоз давомида қулайлик яратади, балки кўпроқ шахсий ҳудудга эга бўлиш, эркин ҳаракатланиш ва овқат тарқатилганда исталган таомни танлаш имкониятини ҳам оширади.
Ижтимоий тармоқларда ўзининг касбий тажрибаси ва фойдали маслаҳатлари билан мунтазам ўртоқлашиб келадиган стюардесса Сандра Женни Квон эконом классдаги энг қулай ҳамда энг ноқулай ўриндиқлар ҳақида ўз тавсиялари билан бўлишди. Унинг фикрича, кўпчилик йўловчилар парвоз олдидан эътибор бермайдиган айрим жиҳатлар кейинчалик жиддий ноқулайликка сабаб бўлиши мумкин.
Самолётда қайси ўриндиқларни танламаган маъқул?
Стюардессанинг таъкидлашича, қаторнинг айнан ўртасида жойлашган ўриндиқлар энг ноқулай вариантлардан бири ҳисобланади. Чунки бу жойда ўтирган йўловчи на иллюминатор томон бемалол суяниши мумкин, на ёнидаги инсонларни безовта қилмасдан йўлакка чиқа олади. Шу сабабли узоқ давом этадиган парвозларда бундай ўриндиқлар анча ноқулайлик туғдириши мумкин.
Бундан ташқари, салоннинг ҳар бир бўлимидаги энг охирги қатор ўриндиқлар ҳам яхши танлов саналмайди. Аксарият самолётларда айнан шу қатордаги ўриндиқларнинг суянчиғи умуман ортга эгилмайди ёки жуда чекланган даражада ҳаракатланади. Натижада, айниқса, бир неча соатлик парвозларда йўловчилар чарчоқни кўпроқ ҳис қилиши мумкин.
Яна бир тавсия этилмайдиган жойлар — фавқулодда чиқиш эшиклари ёнидаги ўриндиқлардир. Гарчи бу ерда оёқларни бемалол чўзиш учун кўпроқ бўш жой мавжуд бўлса-да, хавфсизлик талаблари сабабли ўриндиқ остига сумка, рюкзак ёки бошқа шахсий буюмларни қўйиш тақиқланади. Шунингдек, айрим самолётларда бу ўриндиқлардаги столча ва конструкция одатий ўриндиқларга нисбатан камроқ қулайлик яратиши мумкин.
Энг қулай ўриндиқлар қаерда жойлашган?
Кўпчилик йўловчилар самолётнинг олд қисмидаги ўриндиқлар энг яхши вариант деб ҳисоблайди. Бироқ стюардесса Сандра Женни Квон бу фикрга тўлиқ қўшилмайди. Унинг маслаҳатига кўра, аксинча, орқа қаторларга ҳам эътибор қаратиш фойдали бўлиши мумкин.
Мутахассиснинг тушунтиришича, авиакомпаниялар самолёт оғирлигини мувозанатли тақсимлаш мақсадида аввало олд қаторларни тўлдиришга ҳаракат қилади. Шу сабабли орқа қисмдаги ўриндиқларда ёнингиздаги жой бўш қолиш эҳтимоли юқорироқ бўлади. Агар шундай бўлса, парвоз анча эркин ва қулай ўтади.
Ҳожатхона ёнидаги ўриндиқлар ҳақида нимани билиш керак?
Стюардесса яна бир муҳим жиҳатга эътибор қаратади. Унинг фикрича, ҳожатхонага яқин жойлашган ўриндиқларни ҳам танламаган маъқул. Сабаби бу ҳудудда йўловчиларнинг доимий юриши, навбатлар ҳосил бўлиши ва айрим ҳолларда ёқимсиз ҳидлар парвоздан олинадиган таассуротга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу боис у ҳожатхонадан камида беш қатор узоқдаги ўриндиқларни танлашни тавсия этади.
Эконом классда энг мақбул танлов қайси?
Сандра Женни Квоннинг айтишича, у шахсан ўзи ҳеч қачон иллюминатор ёнидаги ўриндиқни танламайди. Чунки парвоз вақтида ҳожатхонага чиқиш зарур бўлса, ёнида ўтирган йўловчилардан туришни илтимос қилишга тўғри келади. Бу эса ҳар доим ҳам қулай эмас.
Шу билан бирга, самолётнинг олд қисмидаги ўриндиқларнинг яна бир муҳим афзаллиги бор. Одатда овқат тарқатиш айнан шу ердан бошланади. Агар менюда бир нечта таом варианти бўлса, олдинги қаторларда ўтирган йўловчилар ўзлари хоҳлаган таомни танлаш имкониятига кўпроқ эга бўлади.
Барча омилларни ҳисобга олган ҳолда, стюардесса эконом классдаги энг яхши танлов сифатида самолётнинг орқа қисмида жойлашган йўлак томондаги ўриндиқларни тавсия қилади. Хусусан, самолёт салони схемасига қараб 49 C, 49 D, 49 F ёки 49 G каби ўриндиқлар энг мақбул вариантлардан бири ҳисобланади. Мутахассиснинг таъкидлашича, ушбу жойларда ёнингиздаги ўриндиқ бўш қолиш эҳтимоли юқори, йўлакка чиқиш осон ва умумий парвоз тажрибаси ҳам анча қулай бўлади.
…