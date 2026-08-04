Ҳокимнинг хонадонга ташрифи шов-шув кўтарди: Ҳуқуқ фаоли бу ҳақда нима деди?

·227·Жамият
Ҳокимнинг хонадонга ташрифи шов-шув кўтарди: Ҳуқуқ фаоли бу ҳақда нима деди?
Қисқача

Шаҳрисабз тумани ҳокими Самад Ҳасановнинг хонадонлардан бирига кириб, уй тозалигини текшириши ва аёлни фарзанди олдида танқид қилиши жамоатчилик эътирозига сабаб бўлди. Инсон ҳуқуқлари бўйича Марказий Осиё ассоциациясининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Гулноз Мамарасулова ҳолат юзасидан хизмат текшируви ўтказилиб, ҳоким ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилишини талаб қилди.

Шаҳрисабз тумани ҳокими Самад Ҳасановнинг хонадонлардан бирига кириб, уйдаги тозаликни текширгани акс этган видео атрофидаги баҳслар кучаймоқда. Лавҳада мансабдорнинг аёлга фарзанди олдида танбеҳ бериши, уни ижтимоий тармоқда шарманда қилиш билан огоҳлантириши жамоатчиликнинг кескин эътирозига сабаб бўлди.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Марказий Осиё ассоциациясининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Гулноз Мамарасулова воқеа юзасидан хизмат текшируви ўтказилиши ва ҳокимнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилишини талаб қилди.

11 дақиқалик видеода нималар акс этган?

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видео 11 дақиқаю 6 сония давом этади. Унда туман ҳокими бир хонадонга кириб, уйнинг санитария ҳолати ва тозалигини кўздан кечиради.

Мулоқот давомида мансабдор уй эгаси бўлган аёлни фарзанди олдида кескин танқид қилади. Видеода «бу уйдан ҳеч ким келин олмайди» ва «каналга қўямиз» мазмунидаги гаплар ҳам эшитилади.

Мамарасулованинг фикрича, бундай иборалар муаммони ҳал қилишга эмас, фуқарони омма олдида уялтириш ва камситишга хизмат қилади.

«Давлат органларининг вазифаси фуқарони шарманда қилиш эмас, қонун асосида иш юритишдир», — дея таъкидлади ҳуқуқ фаоли.

Ҳокимнинг ваколати қаерда тугайди?

Туман раҳбари ҳудудда санитария ва ободонлаштириш қоидаларига риоя этилишини назорат қилиши мумкин. Бироқ Гулноз Мамарасулова бу ваколат мансабдорга фуқаронинг шахсий ҳаётига исталган тарзда аралашиш ҳуқуқини бермаслигини таъкидлади.

Унинг фикрича, давлат хизматчиси ўз вазифасини бажараётганда ҳам инсоннинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилиши шарт. Фуқаронинг ижтимоий аҳволи, уйидаги шароит ёки тозалик даражаси уни камситишга асос бўла олмайди.

Ўзбекистон Конституциясининг 26-моддасида инсоннинг шаъни ва қадр-қиммати дахлсиз экани белгиланган. 31-модда эса шахсий ҳаёт, шахсга доир маълумотлар ва уй-жой дахлсизлигини кафолатлайди. Унга кўра, ҳеч ким хонадонда яшовчиларнинг хоҳишига қарши уйга кириши мумкин эмас.

Бироқ видеодан хонадон эгаси ҳокимнинг киришига, тасвирга олишга ва лавҳани интернетда тарқатишга розилик берган-бермаганини аниқлаш имконсиз. Бу саволларга фақат расмий текширув орқали жавоб топилиши мумкин.

Жарима оғзаки топшириқ билан белгиланадими?

Ҳуқуқ фаоли видеода маъмурий жазо қўллаш масаласи ҳам оғзаки буйруқ шаклида муҳокама қилинганига эътибор қаратди.

Унинг таъкидлашича, жарима мансабдорнинг хоҳиши ёки оғзаки топшириғи билан қўлланмайди. Аввало ҳуқуқбузарлик қонунчиликда белгиланган тартибда қайд этилиши, кейин эса ваколатли шахс томонидан тегишли ҳужжатлар расмийлаштирилиши керак.

Ҳоким ёки бошқа раҳбар қонунда белгиланган тартибни ўзининг оғзаки кўрсатмаси билан алмаштира олмайди. Шу боис видеода тилга олинган жазо масаласига ҳам алоҳида ҳуқуқий баҳо берилиши зарурлиги айтилмоқда.

«Уй адаштирилган» деган изоҳ масалани ёпадими?

Ҳокимлик муносабатида видеода хонадон нотўғри кўрсатилгани, яъни уй адаштирилгани айтилган.

Бироқ Мамарасулованинг фикрича, бу изоҳ воқеанинг асосий моҳиятини ўзгартирмайди. Баҳс қайси хонадонга кирилгани эмас, балки мансабдорнинг фуқаро билан қандай муомала қилгани, уни тасвирга олгани ва видеони оммалаштириш билан таҳдид қилгани ҳақида кетмоқда.

У қуйидаги ҳолатлар текширилиши кераклигини таъкидлади:

— хонадонга кириш учун фуқаронинг розилиги олинганми;
— аёл ва унинг фарзандини тасвирга олишга рухсат берилганми;
— видеони ижтимоий тармоққа жойлаштириш учун розилик мавжудми;
— мансабдор ўз ваколати доирасидан четга чиққанми;
— фуқаронинг шаъни ва қадр-қимматига путур етказилганми.

Ҳуқуқ фаоли ҳокимни жавобгарликка тортишни сўради

Гулноз Мамарасулова мазкур ҳолат юзасидан хизмат текшируви ўтказилиши, ҳокимнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо берилиши ва қонун бузилиши аниқланган тақдирда, жавобгарлик масаласи кўриб чиқилиши кераклигини билдирди.

Шу билан бирга, ҳокимнинг хатти-ҳаракатларида ҳуқуқбузарлик ёки жиноят аломатлари бор-йўқлиги ваколатли идораларнинг текшируви ва суд хулосасидан кейингина аниқланиши мумкин.

Ҳозирча жамоатчиликка ҳодиса бўйича ўтказилган хизмат текшируви натижалари ёки масъул давлат органларининг якуний ҳуқуқий баҳоси маълум қилинмаган.

Баҳс битта хонадон билан чекланмайди

Шаҳрисабздаги воқеа яна бир бор давлат амалдори ва фуқаро ўртасидаги муносабат қандай бўлиши кераклиги ҳақидаги саволни кун тартибига олиб чиқди.

Мансабдор аҳолининг муаммосини ўрганиши ва камчиликларни бартараф этиш чораларини кўриши мумкин. Аммо бу жараён камера қаршисида фуқарони койиш, унинг шахсий ҳаётини муҳокама қилиш ёки обрўсига путур етказиш воситасига айланмаслиги керак.

Чунки давлат хизматчисининг ваколати инсоннинг Конституция билан кафолатланган шаъни, қадр-қиммати ва шахсий ҳаётидан устун эмас.

Сизнингча, Шаҳрисабз тумани ҳокимининг ушбу ҳаракатларига қандай ҳуқуқий баҳо берилиши керак? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Самад ҲасановШаҳрисабзГулноз МамарасуловаЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиТўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирдиБугун, 12:58Янги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинадиЯнги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинадиБугун, 12:47Ўзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтингиЎзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтингиБугун, 12:28Арнасойда солиқ қарзи учун 2 нафар фермернинг иномарка автомашиналари хатландиАрнасойда солиқ қарзи учун 2 нафар фермернинг иномарка автомашиналари хатландиБугун, 00:16Ноқонуний эгалланган ер майдони бўшатилдиНоқонуний эгалланган ер майдони бўшатилдиБугун, 00:15Ўзбекистонда тозаланмаган уйларга "Уятли хонадон" лавҳаси осилиши мумкинЎзбекистонда тозаланмаган уйларга "Уятли хонадон" лавҳаси осилиши мумкинКеча, 16:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!