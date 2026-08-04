Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?

·43·Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи Қирғизистонга ўтди: Эвазига нима берилади?
Қисқача

Чўнғара ва Тоштепа қишлоқлари 23 июн куни давлат чегарасини демаркация қилиш доирасида Қирғизистон таркибига ўтди. Икки қишлоқда яшовчи 2,5 мингга яқин аҳолининг фуқаролиги, шахсий ҳужжатлари, уй-жойи ва мулк ҳуқуқларини қайта расмийлаштириш учун 3 августдан хонадонма-хонадон рўйхатга олиш бошланди.

Фото: 24.kg

Чўнғара ва Тоштепа географик жиҳатдан ўз жойида қолди, аммо уларни ўраб турган давлат чегараси ўзгарди. Илгари Ўзбекистоннинг Фарғона вилояти таркибида бўлган икки қишлоқ Қирғизистонга ўтгач, энди минглаб аҳолининг фуқаролиги, мулки ва ҳужжатларини қайта расмийлаштириш жараёни бошланди.

Қўшма ишчи гуруҳ 3 августдан қишлоқларда аҳолини рўйхатга олмоқда. Бу жараён харитадаги чегарани ўзгартиришдан кўра мураккаброқ: ҳар бир оиланинг фуқаролик мақоми, уй-жойи, мулки ва хўжалик фаолияти алоҳида тартибга солиниши керак.

Қишлоқлар расман қачон Қирғизистонга ўтган?

Қирғизистон президенти матбуот котиби Асқат Алагозов 23 июнь куни Чўнғара ва Тоштепа қишлоқлари давлат чегарасини демаркация қилиш доирасида Қирғизистон таркибига ўтганини маълум қилган эди.

Қирғизистон манбаларида қишлоқлар номи Чонгара ва Таш-Тобо шаклида келтирилмоқда. Илгари улар Ўзбекистоннинг Фарғона вилоятига қараган. Икки қишлоқда жами 2,5 мингга яқин аҳоли яшайди ва уларнинг асосий қисмини этник қирғизлар ташкил этади.

Шу маънода, 3 августдан бошланган ишлар қишлоқларни яна бир бор «топшириш» эмас, балки аввал эълон қилинган ҳудудий ўзгаришни аҳоли ва ҳужжатлар даражасида амалга ошириш босқичидир.

Ҳар бир хонадон бўйича маълумот тўпланмоқда

Қирғизистон президентининг Боткен вилоятидаги ваколатхонаси маълумотига кўра, икки давлат қўшма комиссиясининг навбатдаги йиғилиши 24 июль куни Қадамжой туманида ўтказилган.

Учрашувда қуйидаги масалалар муҳокама қилинган:

  • аҳолининг фуқаролик мақомини белгилаш;

  • шахсий ҳужжатларни қайта расмийлаштириш;

  • уй-жой ва бошқа мулкка бўлган ҳуқуқларни сақлаш;

  • хўжалик ва тадбиркорлик фаолиятини давом эттириш;

  • кўчиш истагини билдирган фуқаролар билан боғлиқ масалалар.

3 августдан қўшма ишчи гуруҳ бевосита қишлоқларда иш бошлаган. Мутахассислар хонадонма-хонадон юриб, аҳоли ҳақидаги маълумотларни рўйхатга олмоқда ва кейинги расмийлаштириш жараёнини тушунтирмоқда.

Аҳоли автоматик равишда фуқаролик оладими?

Дастлабки режага кўра, рўйхатга олиш ишлари якунланганидан кейин аҳолига Қирғизистон фуқаролигини бериш жараёни бошланади. Қирғизистон президенти матбуот котиби ҳам қишлоқ аҳолиси зарур рўйхатга олиш жараёнларидан сўнг мамлакат фуқаролигини олишини билдирган.

Бироқ амалда ҳар бир шахснинг ҳолати алоҳида кўриб чиқилиши мумкин. Чунки оилалардаги мавжуд паспортлар, никоҳ ва туғилганлик ҳужжатлари, мулкка эгалик ҳуқуқи ҳамда доимий рўйхат масалаларини янги ҳуқуқий тизимга мослаштириш талаб этилади.

Фуқаролик ўзгариши аҳоли учун фақат паспорт алмаштириш дегани эмас. У мактаб, тиббий хизмат, пенсия, ижтимоий нафақа, солиқ ва мулкни рўйхатдан ўтказиш каби кундалик жараёнларга ҳам таъсир қилади.

Ишчи гуруҳга кимлар раҳбарлик қилмоқда?

Қирғизистон делегациясига Боткен вилоятидаги президент ваколатли вакилининг биринчи ўринбосари Бактибек Токсонбаев раҳбарлик қилмоқда. Унинг лавозими Қирғизистон давлат хизматининг расмий порталида ҳам шу шаклда кўрсатилган.

Ўзбекистон томонидан ишчи гуруҳга Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Миграция ва персоналлаштириш департаменти бошлиғи ўринбосари Беҳзод Сайфуллаев бошчилик қилмоқда.

Бу таркиб жараёнда фақат чегара ёки ер масаласи эмас, балки аҳолининг фуқаролиги ва шахсий ҳужжатлари асосий ўрин тутаётганини кўрсатади.

Ўзбекистонга қандай ҳудуд берилади?

Келишувга мувофиқ, Қирғизистон Чўнғара ва Тоштепа қишлоқлари эгаллаган майдонга тенг бўлган ер участкаларини Ўзбекистонга беради.

Қирғизистон томони аввалроқ бу ерлар икки давлат чегарасидаги тенг қийматли участкалар асосида алмаштирилишини маълум қилган. Ҳозирча очиқ хабарларда Ўзбекистонга бериладиган ерларнинг аниқ жойлашуви ва умумий майдони батафсил кўрсатилмаган.

Бу ерда муҳим жиҳат шундаки, гап ҳудудни бир томонлама бериш ҳақида эмас, икки давлат ўртасидаги келишув асосида тенг майдондаги ерларни алмашиш ҳақида кетмоқда.

Оддий аҳоли учун энг муҳим саволлар ҳали олдинда

Давлатлар ўртасидаги чегара масаласи сиёсий келишув билан ҳал қилиниши мумкин. Аммо унинг одамлар ҳаётидаги амалий қисми кўпроқ вақт ва эҳтиёткорлик талаб қилади.

Чўнғара ва Тоштепа аҳолиси учун энди қуйидаги масалалар ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади:

  • амалдаги ҳужжатларнинг қанча вақтгача кучда қолиши;

  • мулк ҳуқуқининг қандай қайта рўйхатдан ўтказилиши;

  • Ўзбекистондаги қариндошлар билан борди-келди тартиби;

  • таълим ва тиббий хизматларнинг узлуксизлиги;

  • фуқароликни қабул қилишни истамаганлар учун қандай тартиб белгиланиши.

Жараённинг ҳақиқий натижаси харитадаги янги чизиқ билан эмас, аҳолининг ҳуқуқлари ва одатий турмуш тарзи қанчалик ҳимоя қилиниши билан баҳоланади. Чегара ўзгариши мумкин, аммо одамларнинг ҳаёти «бир кунда қайта юкланадиган файл» эмас. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

ЎзбекистонҚирғизистонФарғонаЧўнғараТоштепа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиЎзбекистон тиббиёт рейтингида МДҲни ортда қолдирдиКеча, 19:29Ўзбекистон ушбу рейтинг бўйича 94-ўринда: минтақада кимлар олдинда?Ўзбекистон ушбу рейтинг бўйича 94-ўринда: минтақада кимлар олдинда?Кеча, 18:20Ўзбекистонда олтин қазиб олиш ҳуқуқи қарийб уч баравар қимматлашдиЎзбекистонда олтин қазиб олиш ҳуқуқи қарийб уч баравар қимматлашдиКеча, 16:19Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)Қашқадарёнинг сирли Кун Кўрмас кўли ҳақида эшитганмисиз? (видео)Кеча, 14:01Ўзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирдиЎзбекистон Марказий Осиёда фаровонлик бўйича учликка кирдиКеча, 10:02Тўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирдиТўй пайтида ёнғин чиқди, меҳмонлар эса рақсни давом эттирди03.08, 21:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди