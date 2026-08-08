«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!

·29·Спорт
«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!
Қисқача

Лондоннинг «Арсенал» клуби Бразилия терма жамоаси ва «Нюкасл» ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес билан шартнома имзолаганини эълон қилди. Трансфер нархи 75 миллион фунт стерлинг (87,75 миллион евро) бўлиб, келишув 5 йилга — 2031 йилнинг ёзига қадар тузилган. 28 ёшли футболчи 2025/2026 йилги мавсумда Премер-лигада 29 та ўйинда 9 та гол ва 5 та голли узатма қайд этган, УЕФА Чемпионлар Лигасида эса 7 та ўйин ўтказган.

Лондоннинг «Арсенал» клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги шов-шувли келишувни эълон қилди. Бразилия терма жамоаси ва « Ньюкасл»нинг етакчи ярим ҳимоячиси Бруно Гимараэс фаолиятини «эмиратликлар» сафида давом эттирадиган бўлди.

Бу ҳақда «Арсенал» матбуот хизмати X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифаси орқали маълум қилди.

Трансфер суммаси ва шартнома тафсилотлари

Лондонликлар бразилиялик юлдуз учун жиддий маблағ сарфлашди. Томонлар ўртасидаги келишув тафсилотлари қуйидагича:

  • Трансфер нархи: 75 миллион фунт стерлинг (87,75 миллион евро);

  • Шартнома муддати: 5 йил — 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган.

Гимараэснинг ўтган мавсумдаги статистикаси

28 ёшли тажрибали ярим ҳимоячи ўтган 2025/2026 йилги мавсумда «Ньюкасл» таркибида майдон марказидаги асосий фигуралардан бири бўлди:

  • Премьер-лига: 29 та ўйин, 9 та гол ва 5 та голли узатма;

  • УЕФА Чемпионлар Лигаси: 7 та ўйин.

«Ньюкасл»да таркиб инқирози: Етакчилар кетма-кет жамоани тарк этмоқда

Бруно Гимараэснинг кетиши «Ньюкасл» учун ёзги трансферлар ойнасидаги биринчи йўқотиш эмас. Бунгача клуб яна икки нафар асосий юлдузи билан хайрлашишга мажбур бўлган эди:

  1. Энтони Гордон — 80 миллион евро эвазига «Барселона»га кўчиб ўтди.

  2. Сандро Тонали — 108 миллион евро эвазига «Тоттенхэм» аъзосига айланди.

Гимараэснинг трансфери орқали «Ньюкасл» катта молиявий даромад олган бўлса-да, жамоа майдон маркази ва ҳужум чизиғидаги уч асосий етакчисидан айрилди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

АрсеналБруно ГимарайнсНьюкаслБарселонаТоттенхэм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)