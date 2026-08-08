«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!
Лондоннинг «Арсенал» клуби Бразилия терма жамоаси ва «Нюкасл» ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес билан шартнома имзолаганини эълон қилди. Трансфер нархи 75 миллион фунт стерлинг (87,75 миллион евро) бўлиб, келишув 5 йилга — 2031 йилнинг ёзига қадар тузилган. 28 ёшли футболчи 2025/2026 йилги мавсумда Премер-лигада 29 та ўйинда 9 та гол ва 5 та голли узатма қайд этган, УЕФА Чемпионлар Лигасида эса 7 та ўйин ўтказган.
Лондоннинг «Арсенал» клуби ёзги трансфер ойнасидаги навбатдаги шов-шувли келишувни эълон қилди. Бразилия терма жамоаси ва « Ньюкасл»нинг етакчи ярим ҳимоячиси Бруно Гимараэс фаолиятини «эмиратликлар» сафида давом эттирадиган бўлди.
Бу ҳақда «Арсенал» матбуот хизмати X (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғидаги расмий саҳифаси орқали маълум қилди.
Трансфер суммаси ва шартнома тафсилотлари
Лондонликлар бразилиялик юлдуз учун жиддий маблағ сарфлашди. Томонлар ўртасидаги келишув тафсилотлари қуйидагича:
Трансфер нархи: 75 миллион фунт стерлинг (87,75 миллион евро);
Шартнома муддати: 5 йил — 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган.
Гимараэснинг ўтган мавсумдаги статистикаси
28 ёшли тажрибали ярим ҳимоячи ўтган 2025/2026 йилги мавсумда «Ньюкасл» таркибида майдон марказидаги асосий фигуралардан бири бўлди:
Премьер-лига: 29 та ўйин, 9 та гол ва 5 та голли узатма;
УЕФА Чемпионлар Лигаси: 7 та ўйин.
«Ньюкасл»да таркиб инқирози: Етакчилар кетма-кет жамоани тарк этмоқда
Бруно Гимараэснинг кетиши «Ньюкасл» учун ёзги трансферлар ойнасидаги биринчи йўқотиш эмас. Бунгача клуб яна икки нафар асосий юлдузи билан хайрлашишга мажбур бўлган эди:
Энтони Гордон — 80 миллион евро эвазига «Барселона»га кўчиб ўтди.
Сандро Тонали — 108 миллион евро эвазига «Тоттенхэм» аъзосига айланди.
Гимараэснинг трансфери орқали «Ньюкасл» катта молиявий даромад олган бўлса-да, жамоа майдон маркази ва ҳужум чизиғидаги уч асосий етакчисидан айрилди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…